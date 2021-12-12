В воскресенье, 12 декабря, в Бернли на стадионе «Терф Мур» состоится матч шестнадцатого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Бернли» и лондонский «Вест Хэм». Стартовый свисток рефери Грэма Скотта из Оксфорда прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Бернли



В английском национальном первенстве по определению должен присутствовать хотя бы один коллектив, который исповедует футбольный стиль данной страны. «Бордовые» как раз и являются таковым, однако их выступления в «элитном» дивизионе в следующем сезоне находятся под большой угрозой. Команда Шона Дайича – один из наиболее неприятных соперников, против которого можно проводить гостевые поединки из числа участников АПЛ, но этот статус не особо им помогает в плане результатов в первой части футбольного года. «Бернли» на данный момент занимает третье с конца место, и при этом каждая команда из зоны вылета имеет одинаковое количество набранных очков – по десять.

Очевидно, что ситуацию необходимо исправлять в кратчайшие сроки, так как близится пресловутый Boxing day, а матчи против «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед» совершенно не гарантируют команде возможность набрать очки. «Бордовые» не побеждали уже в течение четырех матчей кряду, да и в целом знают, что такое успех только из образца домашнего поединка против «Брентфорда» в конце октября (3:1). Последние две игры подопечные Дайича проводили за пределами родных трибун, и даже не смогли при этом ни разу распечатать ворота «Ньюкасла» (0:1) и «Вулверхэмптона» (0:0). Но не стоит недооценивать «Бернли», так как эта команда не так давно отбирала очки у лондонского «Челси» (1:1).

Вест Хэм



«Молотобойцы» в этом сезоне в очередной раз делают ставку на национальное первенство, в то время как на международной арене выходит играть далекий от основного состав. К сожалению, в число футболистов ближайшего резерва входит и украинский полузащитник Андрей Ярмоленко, который посреди недели вышел с первых минут неудачного по итогу матча против загребского «Динамо» (0:1), поэтому практически не имеет шансов сыграть за одну неделю еще и в рамках АПЛ. Дэвид Мойес на святого Николая не особо похож ни по отношениям с футболистами, ни даже не по внешнему виду.

Несмотря на поражение в заключительном матче группового этапа Лиги Европы УЕФА, «железные» все равно выиграли свой квартет, благодаря чему обеспечили себе запоздалый на две игровых недели старт еврокубков следующей весной. С учетом трудностей в предыдущих матчах на внутренней арене, а также напряженности будущего календаря, такой бонус выглядит неплохим подарком на рождественские и новогодние праздники. «Вест Хэм» неделей ранее сумел одолеть в дерби «Челси» (3:2), но до этого мы увидели в исполнении команды неудачные матчи против «Вулверхэмптона» (0:1), «Манчестер Сити» (1:2) и «Брайтона» (0:0). С тремя кряду потерями очков удержаться в топ-4 очень проблематично, поэтому сейчас лондонский клуб вынужден находиться на грани.

Ориентировочные составы



«Бернли»: Поуп – Тейлор, Тарковски, Коллинз, Лоутон – Макнил, Вествуд, Браунхилл, Гудмундссон – Вуд, Родригес.

«Вест Хэм»: Фабиански – Масуаку, Доусон, Диоп, Цоуфал – Соучек, Райс – Форнальс, Лансини, Боуэн – Антонио.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящем поединке «Вест Хэм» вновь увезет победу из Бирмингема, однако команда Дайича без борьбы точно не сдастся. Нашей ставкой будет позиция – «Вест Хэм» победит и ТБ 2.5 с коэффициентом 3.05 по линии Parimatch.

12 декабря, воскресенье