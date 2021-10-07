«В 2009-м я тренировался с Роналду. Он снова в клубе, а я продаю молоко»

Ричард Экерзли встретил нас у предприятия по производству овсяного молока в девонском загороде — без него оно бы не было построено. Он рассказывает нам о «дисциплине и структуре» академии Манчестер Юнайтед. Он признается, что до сих пор в шоке от возвращения Криштиану Роналду — и от того факта, что сам он уже из футбола ушел и сейчас занимается продажей веганских продуктов питания. Еще 11 лет назад, когда Экерзли дебютировал, португалец был его товарищем.

«Я постоянно об этом думаю. Роналду вернулся, и в последний раз, когда он был в клубе, мы играли вместе. Я был там, мы тренировались. И вот теперь я продаю молоко и работаю в магазине, а он все ещё играет. С ума сойти. Но я бы не хотел ничего менять. Я всем доволен. Я сам в ответе за свою судьбу, и это — главное».

Роналду 36 лет, а Экерзли — 32. И все равно именно последний распрощался с футболом еще шесть лет назад. Когда он дебютировал за «Юнайтед» в январе 2009, Экерзли был уверен, что вскоре ему покорится весь футбольный мир, а его карьера будет сравнима с карьерой Гэри Невилла. Он был все-таки правым защитником.

Но в декабре 2015, когда португалец забивал по девять за месяц в «Реале», Экерзли уже отыграл свой последний матч. Это была игра «Олдем Атлетик» против «Донкастер Роверс» в Лиге 1, и на 71-й минуте англичанин получил травму. Как оказалось, она не даст ему больше выйти на футбольное поле.

На следующее лето он пытался вернуться к форме, но в какой-то момент к нему пришло понимание, что со старой карьерой покончено. Он пытался впечатлить «Эльче» на пробах, но не получилось. Он принял участие в предсезонке с «Саутэндом», но не понравился. В августе у него не было клуба.

«В моем последнем матче я играл на левом фланге обороны. Получил травму лодыжки и провел восемь недель без футбола. Появился новый тренер Джон Шеридан. Он не видел меня в деле. У «Олдема» нет ни денег, ни амбиций. Летом 2016 года я женился и обзавелся ребенком, и понимал, что пора завязывать. У меня был запас денег на шесть месяцев или даже год. Когда я сказал супруге, что ухожу из футбола, это был момент радости и облегчения».

Никола, жена экс-футболиста, была только «за», но… что дальше?

Getty Images/Global Images Ukraine. Ричард Экерзли

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Ричард Экерзли родился в Манчестере. Его отец Уильям был неплохим футболистом из полупрофессиональных лиг, а его дядя Дэвид играл в Регбийной лиге, где представлял Великобританию. Братья Майк и Адам тоже стали футболистами. В семь лет Ричард уже присоединился к «Манчестер Юнайтед». Адам уже там был.

«Я учился футболу с братьями, которые были меня старше. Поэтому, когда я противостоял ребятам меня старше, мне было легче. Я появился в «Юнайтед» в категории до восьми лет. Адам там уже был — это особенность «Юнайтед», там сразу думают о семьях. Чтобы все росли вместе. Там понимают, что тренировать нужно с самого раннего возраста. Мой брат оставался в клубе, пока ему не стукнуло 22, а я — 20. Этот клуб — все мое детство».

Их тренером был Пол Макгиннесс, сын Уилфа — в прошлом игрока и тренера Юнайтед. «И вновь элемент семьи» — замечает Экерзли. На бровке также появлялись легендарный Эрик Харрисон — глава молодежки Юнайтед, и сэр Алекс Фергюсон.

«Эрик Харрисон появлялся в каждый вторник и четверг. Это всегда было событие — ты чувствовал, что он был кем-то особенным. И если налажаешь, то он сразу даст тебе знать. И не важно, что тебе всего 12. Алекс Фергюсон наблюдал за играми молодежки — он приходил, когда нам было всего 15 или 16. Мы такие: блин, босс пожаловал. Фергюсон никогда не ограничивал себя только основой — он последний уходил с работы, он сам ко всему готовился. Удивительно, сколько он работал».

Для Юнайтед воспитание молодежки всегда было важным: «Детки Басби» и «Птенцы Ферги» были частью клубного ДНК.

Манчестер Юнайтед — это академия. Там рассказывают про молодежный кубок детям до девяти лет, и о том, как все легенды принимали в нем участие. В Юнайтед история сочится из всех щелей — это круто. Но это также давит на тебя. Понимаешь, что тут лениться нельзя».

К счастью, у Экерзли все получалось. Как-то он получил травму, которая застопорила его рост, но он все равно попал на финал молодежного кубка в 2007. Тогда команда уступила Ливерпулю в серии одиннадцатиметровых.

«Мы были прекрасно сыграны, — рассказывает Экерзли и перечисляет всех участников той команды, ставших профессионалами, — Крейг Кэткарт, Джеймс Честер, Том Клеверли, Дэниел Дринкуотер, Кори Эванс, Дэнни Уэлбек, Бен Эймос. Невероятная команда. Фебиан Брэнди, мощный футболист. Мы проиграли Ливерпулю в финале. После этого я поверил в свои силы».

Вскоре его стали звать в первую команду. Это было давление — команда только что выиграла в Премьер-лиге и Лиге Чемпионов. Но на поле все было хорошо.

«Это был состав сезона 2008/09. Я играл за резервы и все чаще тренировался со звездами. Было непросто играть с легендами, которые были моими кумирами с детства. Нужно было привыкать, но времени на это не было. К счастью, помогали ветераны — Гари Невилл, Пол Скоулз и Райан Гиггз».

На тренировках Экерзли должен был сдерживать Роналду. «Было не так уж и сложно, но тогда он тренировался вполсилы. Босс кричал «не трогай его!», так что нельзя было играть жестко — Роналду был под защитой. Так Алекс Фергюсон оберегал своего лучшего игрока. И Роналду никогда не получал серьезных травм — он всегда был осторожен».

Все понимали, почему тренер так себя вел. Во втором матче Экерзли Роналду забил дважды, и команда разгромила Вест Бром со счетом 5:0. Бербатов, Тевез и Видич тоже отметились. Экерзли заменил Невилла после четвертого гола. Тогда после матча Фергюсон пришел в раздевалку и обронил: «возможно, это мой лучший состав за все время».

«Я думал: «и я часть этого состава!» Сам в себя я не верил. Не понимал, почему я делил раздевалку с лучшими».

«Роналду не был человеком. Ему было 22 или 23, но его техника, профессионализм, дух соперничества были на максимуме. Мне было 19, и я думал, каково будет в 23 года. Но я не мог стать таким же — все мы разные. Тевес, Бербатов, Роналду — они были настоящими профи. Когда Алекс Фергюсон только начинал, было нормально загулять после субботней игры, а затем еле стоять на ногах в понедельник. Но когда Фергюсон понял, что все меняется, он поменял собственный подход».

«Было круто — и нервозно. Думаешь обо всем сразу: как впечатлить, как стать лучше, сколько заработаешь в следующие десять лет, сколько выиграешь. Вся моя жизнь вела к этому: я пожертвовал своим детством, не учился толком и посвятил всего себя футболу».

Дебют Экерзли состоялся за три дня до того матча с Вест Бромом, в домашней игре с Тоттенхэмом в Кубке Англии. Матч показывали по BBC, и на Олд Траффорд было 75 тысяч зрителей. Защитнику было 19. На 53-й минуте он заменил Фабио да Силву. Вдохновляющей речей Фергюсона не было — просто «Экерзли, выходи».

«Он мог запросто поставить на правый фланг Гиггза или Джона О’Ши, но Фергюсон смотрел за моей игрой с момента, когда мне исполнилось 15. Он все знает. Но то была большая игра — 75 тысяч людей на трибунах, прямой эфир. Но оно того стоило — я показал себя с лучшей стороны. Я сдерживал Гарета Бейла — он еще только начинал».

«Я был на седьмом небе. Обычно после матча Фергюсон пожимал всем руки — очередная победа, все по плану. Особо говорить было не о чем — это ожидаемый результат. Такая была культура. А вот после поражений он не спешил уходить. Когда мы уступили Фулхэму, он был очень разочарован. Он ругал всех — не важно, какой у кого статус. Ожидаемо. Он не из тех, кто только льстит своим звездам».

Через пять недель после дебюта Экерзли уже ждал своего шанса на Уэмбли в игре против Тоттенхэма — опять. Юнайтед выиграл по пенальти, но англичанин так и не вышел на поле. О той игре он помнит много: как не затыкался Гиггз, комментировавший каждую ошибку на поле, как жарко было, как много было людей, и как ему вручали медаль победителей, которую он все еще хранит дома. «Я поднял кубок, прошёлся по ступенькам. А фанаты, небось, думали «кто это такой?»

Это был лучший момент в его карьере, но он все равно понимал, что четыре матча за 12 лет — не лучший результат. Он хотел играть, и Бернли, только что поднявшийся в АПЛ, предлагал ему шанс. Экерзли думал, что будет играть каждую неделю. После неприятного разговора в офисе Фергюсона он собрал свои вещи и переехал.

Сейчас он сожалеет о своем решении. Его можно было понять, но тренер «Бернли» Оуэн Койл предпочитал на правом фланге Тайрона Мирза. Через пару месяцев Койл сбежал в «Болтон», а Экерзли оставалось только гадать, что он натворил, и как ему еще это аукнется.

Он встретился с Фергюсоном на встрече, когда решалось, сколько «Бернли» должен был компенсировать МЮ, и Фергюсон был явно не в настроении. «Как можно уйти из «Юнайтед» в стан этих?» — спросил он своего бывшего игрока, который и сам начал сомневаться в своем выборе.

«Я хотел быть в основе, хотел заработать. Родители сказали делать, что я считаю нужным, но в 20 лет мне все еще был нужен наставник. Я пренебрегал Юнайтед. Просто жаль, что босс не сказал больше, но попытался меня переубедить. А когда он сказал, было поздно».

«Я зарабатывал в десять раз больше, но быстро понял, что счастье — не в количестве крутых машин или походах в ночные клубы. Стоило мне уйти, как я перестал получать удовольствие от игры. Только в Торонто ко мне вернулось это чувство. Я везде был чужак, везде был не в своей тарелке».

Пытаясь найти свой клуб, Экерзли пробовал себя в Плимуте, Брэдфорде и Бери. Ничего не получалось. Но в Плимуте он познакомился с Полом Маринером, который перебрался в Торонто в качестве технического директора. Вскоре он позвал Экерзли, которому было 22 в 2011-м.

Экерзли пробыл в новой команде два года, пока в 2014 он не перешел в «Нью-Йорк Ред Буллз». Теперь в его раздевалке был Тьерри Анри. Постепенно он менялся. В Торонто он стал вегетарианцем, в Нью-Йорке — веганом. Он стал лучше себя чувствовать и быстрее восстанавливался. Но в США он не задержался. На этом сказалось как решение клуба с ним расстаться, так и то, что он терял интерес к футболу. Ну а когда он получил травму… все стало понятно.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ричард Экерзли против Тьерри Анри

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Оставалось понять, что делать дальше.

Очевидно, что впереди ждала новая карьера.

«Сначала мы стали думать, где нам жить. Почему бы не поюжнее, где детям будет, где разгуляться. Мы приехали в Тотнес, где раньше не были. Нам очень понравилось. Но что мы будем делать? Мы арендовали дом и стали думать о своем магазине.

«Сейчас у нас международное сообщество из 40 человек. У нас свой дом, свой сад и десять акров земли. Мы сами выращиваем еду. Это как деревня без дорог. Это не какая-то странная коммуна — просто вегетарианцы, которые предпочитают органическую еду».

Не удивительно, что сейчас семью Тотнес интересует экологический активизм. У Ричарда нет телевизора, но он узнал, что Роналду отписался в Twitter про пожары в лесах Амазонки, и он надеется, что другие футболисты тоже будут думать о будущем планеты. «Футболисты должны задуматься о том, как меняется наш климат, и как мы используем ресурсы планеты».

Ну а сам футбол… иногда Ричард возвращается на синтетическое поле, чтобы попинать мячик. Он дружит с Джеймсом Честером. Он все еще помнит уроки «Юнайтед», которые остаются полезны и после карьеры: «профессионализм, дисциплина, структура… это часть меня. Это метка «Юнайтед». Это была моя семья».

Текст: The Athletic