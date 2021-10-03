Мугуруса разобралась с обидчицей Свитолиной в финале турнира в Чикаго

Онс Жабер не смогла взять титул

  • 03.10.2021 23:05
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  • 1 комментарий
Мугуруса разобралась с обидчицей Свитолиной в финале турнира в Чикаго
© WTA. Гарбинье Мугуруса

Третьего октября состоялся финал на хардовом турнире WTA 500 в Чикаго.
     
В матче за титул Гарбинье Мугуруса из Испании (№9 WTA) обыграла Онс Жабер из Туниса (№16 WTA).
 
Чикаго. Финал
Онс Жабер (Тунис) – Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6:3, 3:6, 0:6

Любопытно, что вместо шести матчей на пути к титулу Гарбинье сыграла всего три. Виктория Азеренко и Маркета Вондроушова не смогли выйти на корт, а первый круг не пришлось играть из-за высокого номера посева.
 
Это была третья встреча теннисисток, Мугуруса выиграла во второй раз. Для испанки это второй титул в сезоне.
 
Отметим, что Жабер в матче 1/4 финала выбила из борьбы украинку Элину Свитолину.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
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    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 03.10.2021 23:18
    0
    И параллельно в рейтинге #6, со следующей недели , обошла Свитолину #7
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