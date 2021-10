Мугуруса разобралась с обидчицей Свитолиной в финале турнира в Чикаго

Третьего октября состоялся финал на хардовом турнире WTA 500 в Чикаго.



В матче за титул Гарбинье Мугуруса из Испании (№9 WTA) обыграла Онс Жабер из Туниса (№16 WTA).



Чикаго. Финал

Онс Жабер (Тунис) – Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6:3, 3:6, 0:6

Любопытно, что вместо шести матчей на пути к титулу Гарбинье сыграла всего три. Виктория Азеренко и Маркета Вондроушова не смогли выйти на корт, а первый круг не пришлось играть из-за высокого номера посева.



Это была третья встреча теннисисток, Мугуруса выиграла во второй раз. Для испанки это второй титул в сезоне.



Отметим, что Жабер в матче 1/4 финала выбила из борьбы украинку Элину Свитолину.

Full speed ahead 💨



🇪🇸 @GarbiMuguruza dominates the decider and takes the title at the Chicago Fall Tennis Classic 🏆 pic.twitter.com/Lxd4s2EIHe