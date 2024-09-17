МУГУРУСА: «Говорю Надалю: «Почему еще играешь? Бери яхту, плыви на Майорку»

Известная испанская экс-теннисистка Гарбинье Мугуруса поделилась мыслями о будущем Рафаэля Надаля.

«Он уже готов [завершить карьеру]. Его тело, его разум, просто все.

Пришло время насладиться воспитанием ребенка. Я вижу, как он все время улыбается, когда со своим сыном. Я говорю: «Почему ты до сих пор на корте? Иди домой, возьми яхту, отправляйся на Майорку». Я думаю, он отдал все, что у него было.

Его трудно узнать глубже, он очень застенчив. Мы немного поговорили на церемонии вручения премии Laureus в Мадриде в начале этого года. Он сказал: «Это мой последний год», но больше ничем не поделился. Я не хочу задавать ему личные вопросы», – сказала Мугуруса.

Ранее Надаль снялся с Кубка Лейвера.