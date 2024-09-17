Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. МУГУРУСА: «Говорю Надалю: «Почему еще играешь? Бери яхту, плыви на Майорку»
ATP
17 сентября 2024, 11:11 | Обновлено 17 сентября 2024, 11:14
214
0

МУГУРУСА: «Говорю Надалю: «Почему еще играешь? Бери яхту, плыви на Майорку»

Экс-первая ракетка мира уверенна, что Рафа давно готов к завершению карьеры

17 сентября 2024, 11:11 | Обновлено 17 сентября 2024, 11:14
214
0
МУГУРУСА: «Говорю Надалю: «Почему еще играешь? Бери яхту, плыви на Майорку»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарбинье Мугуруса и Рафаэль Надаль

Известная испанская экс-теннисистка Гарбинье Мугуруса поделилась мыслями о будущем Рафаэля Надаля.

«Он уже готов [завершить карьеру]. Его тело, его разум, просто все.

Пришло время насладиться воспитанием ребенка. Я вижу, как он все время улыбается, когда со своим сыном. Я говорю: «Почему ты до сих пор на корте? Иди домой, возьми яхту, отправляйся на Майорку». Я думаю, он отдал все, что у него было.

Его трудно узнать глубже, он очень застенчив. Мы немного поговорили на церемонии вручения премии Laureus в Мадриде в начале этого года. Он сказал: «Это мой последний год», но больше ничем не поделился. Я не хочу задавать ему личные вопросы», – сказала Мугуруса.

Ранее Надаль снялся с Кубка Лейвера.

По теме:
Де Брюйне может завершить карьеру в сборной Бельгии
Экс-вингер сборной Аргентины объявил о завершении карьеры
Заменит легенду. Известно, кто сыграет на Кубке Лейвера вместо Надаля
Гарбинье Мугуруса Рафаэль Надаль завершение карьеры
Владимир Клепач Источник: Relevo
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клубы АПЛ против ожидаемых санкций в отношении Ман Сити. Хотят другого
Футбол | 17 сентября 2024, 08:38 6
Клубы АПЛ против ожидаемых санкций в отношении Ман Сити. Хотят другого
Клубы АПЛ против ожидаемых санкций в отношении Ман Сити. Хотят другого

«Горожане» под подозрением в финансовых нарушениях

Динамо купило одного из игроков в обход Шовковского. Тренер не хотел его
Футбол | 16 сентября 2024, 14:16 17
Динамо купило одного из игроков в обход Шовковского. Тренер не хотел его
Динамо купило одного из игроков в обход Шовковского. Тренер не хотел его

Себальос успел дебютировать за киевский клуб

Майк ТАЙСОН: «Сейчас мне тяжело ходить»
Бокс | 16.09.2024, 19:01
Майк ТАЙСОН: «Сейчас мне тяжело ходить»
Майк ТАЙСОН: «Сейчас мне тяжело ходить»
Челси принял жесткое решение относительно будущего Мудрика. Это не аренда
Футбол | 17.09.2024, 07:33
Челси принял жесткое решение относительно будущего Мудрика. Это не аренда
Челси принял жесткое решение относительно будущего Мудрика. Это не аренда
Матч Ястремской на турнире в Таиланде прерван
Теннис | 17.09.2024, 10:12
Матч Ястремской на турнире в Таиланде прерван
Матч Ястремской на турнире в Таиланде прерван
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мудрик будет играть в Серии А? Челси рассматривает его обмен на мегазвезду
Мудрик будет играть в Серии А? Челси рассматривает его обмен на мегазвезду
16.09.2024, 21:10 22
Футбол
Не Кличко и Тайсон. Джошуа назвал боксера с самым сильным ударом в истории
Не Кличко и Тайсон. Джошуа назвал боксера с самым сильным ударом в истории
16.09.2024, 07:13 2
Бокс
ВИДЕО. Игрок Жироны забил в ворота Барселоны и вошел в историю Ла Лиги
ВИДЕО. Игрок Жироны забил в ворота Барселоны и вошел в историю Ла Лиги
15.09.2024, 19:04
Футбол
Конфликт в сборной Украины. Мудрик и Шапаренко не поделили 10-й номер
Конфликт в сборной Украины. Мудрик и Шапаренко не поделили 10-й номер
16.09.2024, 18:18 140
Футбол
Не Мухаммед Али. Фрэнк Уоррен назвал лучшего боксера в истории
Не Мухаммед Али. Фрэнк Уоррен назвал лучшего боксера в истории
16.09.2024, 00:16 2
Бокс
ВЕРНИДУБ: «Не хочу оскорблять Левый Берег, и нашу команду, но...»
ВЕРНИДУБ: «Не хочу оскорблять Левый Берег, и нашу команду, но...»
15.09.2024, 21:10 4
Футбол
«Я готов...» Джошуа признался, за кого будет болеть в реванше Усик – Фьюри
«Я готов...» Джошуа признался, за кого будет болеть в реванше Усик – Фьюри
16.09.2024, 08:43 1
Бокс
Звездный новичок Реала женился в 18 лет. Жена старше футболиста
Звездный новичок Реала женился в 18 лет. Жена старше футболиста
16.09.2024, 19:35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем