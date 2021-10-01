Вела и посыпалась. Свитолина проиграла в Чикаго сопернице из Туниса

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 6) на стадии 1/4 финала выбыла из хардового турнира WTA 500 в Чикаго.
Первая ракетка Украины, которая имела первый номер посева, програла Онс Жабер из Туниса (WTA 16) в двух сетах (4:6, 2:6).
В первой партии Свитолина вела в счете с брейком 4:1 и 40:15, после чего ее игра неожиданно посыпалась, и Элина проиграла 9 геймов подряд.
Очевидно, Свитолина не могла играть на полную мощность из-за травмы правой ноги, которая у нее была перебинтована выше колена.
В полуфинале Онс Жабер сразится против Белинды Бенчич (Швейцария) или Елены Рыбакиной (Казахстан). В другом полуфинале сыграют Маркета Вондроушова (Чехия) и Гарбинье Мугуруса (Испания).
WTA 500. Чикаго (США)
Женщины. 1/4 финала
Элина Свитолина (Украина) [1] – Онс Жабер (Тунис) [6] – 4:6, 2:6.
Источник — Sport.ua
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Так, шкода, але давайте по-чесному. Шукати справедливості у спорті - справа невдячна, та все ж інколи вона прорізається. Якщо сім з половиною місяців займатися на корті незрозуміло чим (не буду знову вдаватися у можливі причини цього), то можна, виявляється, за рахунок тільки фарту та характеру здобути бронзу Олімпіади. Але на Підсумковий їдуть найстабільніші з гравців. За решту два місяці розпихати всіх ліктями і встигнути застрибнути в останній вагон потягу дуже складно. Не заслужила цього року Еліна Підсумкового. Просто не заслужила. Тому в кінці сезону залишить топ-10, отримає значно менші спонсорські контракти на наступний рік, і буде мати можливість подумати, що робити у подальшому. Час на топові звершення поки ще є. І грати є чим, як показали попередні два турніри. Тому з нового сезону - вперед і з піснею.
Так, шкода, але давайте по-чесному. Шукати справедливості у спорті - справа невдячна, та все ж інколи вона прорізається. Якщо сім з половиною місяців займатися на корті незрозуміло чим (не буду знову вдаватися у можливі причини цього), то можна, виявляється, за рахунок тільки фарту та характеру здобути бронзу Олімпіади. Але на Підсумковий їдуть найстабільніші з гравців. За решту два місяці розпихати всіх ліктями і встигнути застрибнути в останній вагон потягу дуже складно. Не заслужила цього року Еліна Підсумкового. Просто не заслужила. Тому в кінці сезону залишить топ-10, отримає значно менші спонсорські контракти на наступний рік, і буде мати можливість подумати, що робити у подальшому. Час на топові звершення поки ще є. І грати є чим, як показали попередні два турніри. Тому з нового сезону - вперед і з піснею.
Для этого надо Выиграть Индиан Уэллс, затем Тенерифе250.
Но этого не будет.
Поедет на Тенерифе250 и там начнется отпуск.
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