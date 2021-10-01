Вела и посыпалась. Свитолина проиграла в Чикаго сопернице из Туниса

Первой ракетке Украины явно мешала травма ноги, и она уступила Онс Жабер

  • 01.10.2021 23:15
  • 1936 просмотров
  • 15 комментариев
Вела и посыпалась. Свитолина проиграла в Чикаго сопернице из Туниса
© Jimmie48. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 6) на стадии 1/4 финала выбыла из хардового турнира WTA 500 в Чикаго.

Первая ракетка Украины, которая имела первый номер посева, програла Онс Жабер из Туниса (WTA 16) в двух сетах (4:6, 2:6).

В первой партии Свитолина вела в счете с брейком 4:1 и 40:15, после чего ее игра неожиданно посыпалась, и Элина проиграла 9 геймов подряд.

Очевидно, Свитолина не могла играть на полную мощность из-за травмы правой ноги, которая у нее была перебинтована выше колена.

В полуфинале Онс Жабер сразится против Белинды Бенчич (Швейцария) или Елены Рыбакиной (Казахстан). В другом полуфинале сыграют Маркета Вондроушова (Чехия) и Гарбинье Мугуруса (Испания).

WTA 500. Чикаго (США)

Женщины. 1/4 финала

Элина Свитолина (Украина) [1] – Онс Жабер (Тунис) [6] – 4:6, 2:6.

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Stelios Komnin
    Stelios Komnin, 01.10.2021 23:59
    0
    Spectra, 01.10.2021 23:47
    Так куча конкурентов за это место Радукану, Павлюченкова, Гофф, Пегула, Мертенс, Контавейт, Бенчич какой шанс что они все провалятся?
    Та ну, это несерьезно. Из указанных Мертенс только конкурент и то на бумаге. Павлюченкова - это смех, Пегула - "факир на час", Гофф - слабая и совсем юная, она и не ставит себе такую цель. Радукану - она случайно выиграла один турнир и уже в 8-ку пробиваться? Контавейт и Бенчич вряд ли, особенно последняя - психопатка.
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    chevars2ukr.net
    chevars2ukr.net, 01.10.2021 23:52 (изменен)
    0
    Stanislav Matusevych, 01.10.2021 23:32
    Дуже невчасно це пошкодження в Еліни. Тільки набрала форму вперше за майже три роки, і ось маємо. Не варто дорікати їй за поразку з рахунку 4:1, 15:40 на подачі Жабер, адже з травмою грати дуже важко. Є, звичайно, відчуття, що ряд важливих м'ячів можна було вигравати навіть на одній нозі, і навіть поборотися за перемогу, але то таке. Тепер потрапляння на Підсумковий виглядає чимось фантастичним. В Індіан-Веллсі можна ще надолужити згаяне, але за рухами Еліни схоже, що за 3-4 дні до ладу привести себе не вдасться. Можуть, звісно, знятися з Підсумкового не тільки Осака, але й Барті чи навіть не тільки вона, але для потрапляння до топ-10 Чемпіонської гонки потрібно виступити краще, ніж та ж Мертенс, і не пропустити інших бойових дівчат. У що не віриться.
    Так, шкода, але давайте по-чесному. Шукати справедливості у спорті - справа невдячна, та все ж інколи вона прорізається. Якщо сім з половиною місяців займатися на корті незрозуміло чим (не буду знову вдаватися у можливі причини цього), то можна, виявляється, за рахунок тільки фарту та характеру здобути бронзу Олімпіади. Але на Підсумковий їдуть найстабільніші з гравців. За решту два місяці розпихати всіх ліктями і встигнути застрибнути в останній вагон потягу дуже складно. Не заслужила цього року Еліна Підсумкового. Просто не заслужила. Тому в кінці сезону залишить топ-10, отримає значно менші спонсорські контракти на наступний рік, і буде мати можливість подумати, що робити у подальшому. Час на топові звершення поки ще є. І грати є чим, як показали попередні два турніри. Тому з нового сезону - вперед і з піснею.
    Ага, чекайте. Поки Еліна буде накидати на суперниць, та не навчиться бити вінерами по лінії, справ не буде. А й ще якщо прагнути бити пласкими ударами, кожний другий з яких потрапляє у сітку, то скоріше наші футболісти виграють якийсь престижний турнір.
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    Spectra
    Spectra, 01.10.2021 23:47 (изменен)
    -1
    Stelios Komnin, 01.10.2021 23:43
    Посмотрите на таблицу гонки. Осака в отказ, Барти скорее всего тоже и не последние. Посмотрите географию Гвадалахары, там специфический рельеф, из-за чего больше нагрузка на легкие. На турнирах 250 может добрать нужные очки. Ей нужно в 10-ку попасть всего-то.
    Так куча конкурентов за это место Радукану, Павлюченкова, Гофф, Пегула, Мертенс, Контавейт, Бенчич какой шанс что они все провалятся?
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    Ярослав Скориков
    online
    Ярослав Скориков, 01.10.2021 23:47
    -3
    Таке враження, що вона на тоталі грає.. виносить явних і мінусить на лузерах.... Заробітчанка....
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    Holiday
    online
    Holiday, 01.10.2021 23:47
    0
    Бывает. Пусть и Жаб-ер порадуется.
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    Stelios Komnin
    Stelios Komnin, 01.10.2021 23:44
    0
    dudigo78, 01.10.2021 23:36
    ну вона заявлена лише на тенеріфе. а очок там розігрується так мало, що навіть перемога в ньому нічого по суті не дає. Індіан Уелс це останній жирний турнір вигравши який можна потрапити на підсумковий
    Тенерифе ближний. Там еще будут при надобности Линц, Клуж. А вообще сезон тоже урезанный, не было азиатской хардовой серии. Плюс как всегда провалила грунт.
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    Stelios Komnin
    Stelios Komnin, 01.10.2021 23:43
    +2
    Spectra, 01.10.2021 23:40
    Начнём с того что у неё травма, если успеет восстановится к ИУ, то хорошо, если она его провалит, то потеряет шансы на итоговый, у неё не будет мотивации продолжать играть в этом сезоне!
    Посмотрите на таблицу гонки. Осака в отказ, Барти скорее всего тоже и не последние. Посмотрите географию Гвадалахары, там специфический рельеф, из-за чего больше нагрузка на легкие. На турнирах 250 может добрать нужные очки. Ей нужно в 10-ку попасть всего-то.
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    Viktor Savchuk
    online
    Viktor Savchuk, 01.10.2021 23:40
    -2
    Подивився на FlashScore всі наші відмучились. Найдовше трималась Еліна.. Сьогодні показала нам шоу і за це дякуємо)) Швидкого одужання. Ще будуть перемоги і великі. Еліна боєць.
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    Spectra
    Spectra, 01.10.2021 23:40 (изменен)
    -1
    Stelios Komnin, 01.10.2021 23:33
    Почему последний? Есть Тенерифе 250, Клуж 250, Линц 250. Плюс Гвадалахара, не каждый захочет там играть.
    Начнём с того что у неё травма, если успеет восстановится к ИУ, то хорошо, если она его провалит, то потеряет шансы на итоговый, у неё не будет мотивации продолжать играть в этом сезоне!
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    dudigo78
    online
    dudigo78, 01.10.2021 23:36
    0
    Stelios Komnin, 01.10.2021 23:33
    Почему последний? Есть Тенерифе 250, Клуж 250, Линц 250. Плюс Гвадалахара, не каждый захочет там играть.
    ну вона заявлена лише на тенеріфе. а очок там розігрується так мало, що навіть перемога в ньому нічого по суті не дає. Індіан Уелс це останній жирний турнір вигравши який можна потрапити на підсумковий
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    Stelios Komnin
    Stelios Komnin, 01.10.2021 23:33
    +1
    Spectra, 01.10.2021 23:23
    Сегодня не её день, реализуй брейк при счёте 4-1 и кто его знает чем все закончилось, но ничего страшного, главное восстановится от травмы и поехать на ИУ, там будет её последний шанс попасть на итоговый, хотя не особо верится, но сколько раз она нас удивляла? Может и сейчас получится!
    Почему последний? Есть Тенерифе 250, Клуж 250, Линц 250. Плюс Гвадалахара, не каждый захочет там играть.
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    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 01.10.2021 23:32
    +3
    Дуже невчасно це пошкодження в Еліни. Тільки набрала форму вперше за майже три роки, і ось маємо. Не варто дорікати їй за поразку з рахунку 4:1, 15:40 на подачі Жабер, адже з травмою грати дуже важко. Є, звичайно, відчуття, що ряд важливих м'ячів можна було вигравати навіть на одній нозі, і навіть поборотися за перемогу, але то таке. Тепер потрапляння на Підсумковий виглядає чимось фантастичним. В Індіан-Веллсі можна ще надолужити згаяне, але за рухами Еліни схоже, що за 3-4 дні до ладу привести себе не вдасться. Можуть, звісно, знятися з Підсумкового не тільки Осака, але й Барті чи навіть не тільки вона, але для потрапляння до топ-10 Чемпіонської гонки потрібно виступити краще, ніж та ж Мертенс, і не пропустити інших бойових дівчат. У що не віриться.
    Так, шкода, але давайте по-чесному. Шукати справедливості у спорті - справа невдячна, та все ж інколи вона прорізається. Якщо сім з половиною місяців займатися на корті незрозуміло чим (не буду знову вдаватися у можливі причини цього), то можна, виявляється, за рахунок тільки фарту та характеру здобути бронзу Олімпіади. Але на Підсумковий їдуть найстабільніші з гравців. За решту два місяці розпихати всіх ліктями і встигнути застрибнути в останній вагон потягу дуже складно. Не заслужила цього року Еліна Підсумкового. Просто не заслужила. Тому в кінці сезону залишить топ-10, отримає значно менші спонсорські контракти на наступний рік, і буде мати можливість подумати, що робити у подальшому. Час на топові звершення поки ще є. І грати є чим, як показали попередні два турніри. Тому з нового сезону - вперед і з піснею.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 01.10.2021 23:31
    0
    Никто никуда не поедет на Итоговый.
    Для этого надо Выиграть Индиан Уэллс, затем Тенерифе250.
    Но этого не будет.
    Поедет на Тенерифе250 и там начнется отпуск.
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    Spectra
    Spectra, 01.10.2021 23:23 (изменен)
    +1
    Сегодня не её день, реализуй брейк при счёте 4-1 и кто его знает чем все закончилось, но ничего страшного, главное восстановится от травмы и поехать на ИУ, там будет её последний шанс попасть на итоговый, хотя не особо верится, но сколько раз она нас удивляла? Может и сейчас получится!
    Ссылка
    LeonidasB
    LeonidasB, 01.10.2021 23:19
    +6
    Все гаразд Еліна, одужуй і все буде добре! Ти найкраща!
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