Формула-1. Гран-при Италии. Текстовая трансляция

12 сентября на автодроме Монца проходит 14-й этап Формулы-1 в сезоне 2021 года, Гран-при Италии. Начало – в 16:00 по киевскому времени.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию гонки. Следите за увлекательным миром Формулы-1 вместе с нами!

События гонки:

С поул-позишн будет стартовать Макс Ферстаппен, занявший второе место в спринте.

Bottas wins #F1Sprint but it's Verstappen who will start from pole position in Sunday's Italian Grand Prix #ItalianGP 🇮🇹 #F1 https://t.co/6ppSL6t8Sy