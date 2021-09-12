Формула-1. Гран-при Италии. Текстовая трансляция

12 сентября на автодроме Монца проходит 14-й этап Формулы-1 в сезоне 2021 года, Гран-при Италии. Начало – в 16:00 по киевскому времени.
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию гонки. Следите за увлекательным миром Формулы-1 вместе с нами!
События гонки:
С поул-позишн будет стартовать Макс Ферстаппен, занявший второе место в спринте.
Bottas wins #F1Sprint but it's Verstappen who will start from pole position in Sunday's Italian Grand Prix #ItalianGP 🇮🇹 #F1 https://t.co/6ppSL6t8Sy— Formula 1 (@F1) September 11, 2021
Валттери Боттас, победитель спринта, поменял силовой агрегат и начнет гонку последним.
Full results from our second #F1Sprint #ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/ufbCP7JSvO— Formula 1 (@F1) September 11, 2021
Видеотрансляция гонки: Setanta Sports и MEGOGO
Субботняя спринтерская гонка:
Трасса: Монца (Италия)
Дистанция: 53 круга, 306.720 км (1 круг: 5.793 км)
Источник — Sport.ua
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