Формула-1. Гран-при Италии. Текстовая трансляция

Следите 12 сентября в 16:00 за текстовой трансляцией 14-го этапа в сезоне F1

  • 12.09.2021 08:19
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Формула-1. Гран-при Италии. Текстовая трансляция
© F1 Twitter

12 сентября на автодроме Монца проходит 14-й этап Формулы-1 в сезоне 2021 года, Гран-при Италии. Начало – в 16:00 по киевскому времени.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию гонки. Следите за увлекательным миром Формулы-1 вместе с нами!

События гонки:

С поул-позишн будет стартовать Макс Ферстаппен, занявший второе место в спринте.

Валттери Боттас, победитель спринта, поменял силовой агрегат и начнет гонку последним.

Видеотрансляция гонки: Setanta Sports и MEGOGO

Субботняя спринтерская гонка: 

Трасса: Монца (Италия)

Дистанция: 53 круга, 306.720 км (1 круг: 5.793 км)

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Источник — Sport.ua

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