Похоже, теперь ПСЖ все-таки возьмет Лигу чемпионов

С таким составом проиграть сложно

  • 13.07.2021 12:21
  • 2065 просмотров
  • 4 комментария
Похоже, теперь ПСЖ все-таки возьмет Лигу чемпионов
© Твиттер ПСЖ. Серхио Рамос и Ашраф Хакими (справа)

Во времена, когда мировая пандемия ограничивает траты даже самых сильных клубов, ПСЖ сумел все равно обойти всех. Их усиления этим летом поистине впечатляют, и уже сложно представить себе, как они пролетят мимо заветного кубка Лиги чемпионов.

Прошло уже десять лет с момента, когда у парижан появились новые владельцы, и сейчас ПСЖ — несомненный лидер французского футбола. Но заветный трофей ЛЧ так и остается для них мечтой, несмотря на все траты.

В последние два сезона триумф был близок — Томас Тухель дошел до финала, а Маурисио Почеттино — до полуфинала. Но этого недостаточно. Более того: в 2021 впервые за долгое время чемпионат Франции выиграл другой клуб, Лилль.

Для того чтобы что-то изменить, руководство обратилось к тому, что удавалось всегда — покупкам. И первым новичком команды стал Джорджиньо Вейналдум из Ливерпуля. Мощный игрок сборной Нидерландов не стоил им ровным счетом ничего, так что трансфер сложно назвать неудачным, с какой стороны ни посмотри.

30-летний полузащитник забил на Евро-2020 три гола в качестве капитана, и он вряд ли затеряется в команде, чьи цвета защищают Марко Верратти, Леандро Паредес, Пабло Сарабия, Андер Эррера, Юлиан Дракслер, Идрисса Гейе и звезда сборной Португалии Данилу Перейра, чья аренда переросла в трансфер. Он обошелся клубу в 20 млн евро.

Состав уже более чем устрашающий, однако этим летом состоялись (или почти состоялись) некоторые не менее впечатляющие сделки. Например, состав пополнил капитан и легенда «Реала» Серхио Рамос, полузащитник Интера Ашраф Хакими и, в ближайшее время, Джанлуиджи Доннарумма.


Твиттер ПСЖ. Маурисио Почеттино (слева) и Серхио Рамос

За одно трансферное окно ПСЖ добавил четырехкратного победителя ЛЧ, одного из ярчайших талантов мирового футбола, голкипера мировой величины и «архитектора успеха», если выражаться словами Юргена Клоппа. И все это — примерно за 70 млн евро.

Сделки

Как и Вейналдум, Рамос и Доннарумма были доступны бесплатно после того, как их контракты истекли в конце июня. Хакими же стоил немало — Интеру отчаянно нужны деньги даже после скудетто.

Рамос подписал двухлетний контракт с ПСЖ после того, как окончательно рассорился с «Реалом». В возрасте 35 лет он покидает Бернабеу, записав на свой счет 101 гол в 671 матче — только Рауль, Икер Касильяс и Маноло Санчес провели больше матчей за «сливочных».

Рамос привел «сливочных» к четырем титулам Лиги чемпионов, но сможет ли он помочь ПСЖ окончательно войти в число элитных команд?

Милан отчаянно пытался удержать Доннарумму, который уже провел 251 матч за взрослую команду, несмотря на то, что ему всего 22 года. И его переход, который уже почти оформлен, не принесет итальянцам ни цента.

Вратаря связывали с Ювентусом, Барселоной и Манчестер Юнайтед, но ПСЖ выиграл гонку, и в этом сезоне он станет первым номером в парижской команде. Сообщается, что он уже прошел медосмотр и подписал пятилетний контракт.Между тем Хакими, который также вызвал интерес со стороны Челси, подписал пятилетний контракт после того, как парижане заплатили Интеру 60 млн евро.

Что это значит для Килиана Мбаппе и Неймара?

Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар и Килиан Мбаппе (справа)

Эти траты — не только ради ЛЧ, но и для Мбаппе, который подумывает о возможном уходе из команды.

Согласно L'Equipe, 22-летний футболист намерен отклонить предложение о продлении контракта, который истекает в июне 2022 года, но останется в ПСЖ по крайней мере в этом сезоне.

Подписание контракта с Вейналдумом, Доннаруммой, Хакими и, в частности, с Рамосом — это жесты, которые должны убедить французского вундеркинда в том, что ПСЖ остается лучшим клубом для него.

Неймар однажды назвал Рамоса «лучшим защитником, с которым я встречался», и Мбаппе наверняка будет рад шансу с ним поиграть.

Как будет выглядеть основа?

ПСЖ начнет новую кампанию с лучшим составом за всю свою историю.

По словам Marca, только Манчестер Сити может похвастаться более дорогостоящим составом.

Итак, как же будет выглядеть основа?

В первые шесть месяцев в клубе бывший тренер Тоттенхэма чередовал схемы 4-2-3-1 и 4-3-3, но приход Рамоса означает, что теперь в его распоряжении три первоклассных центральных защитника, и переход на тройку защитников может иметь смысл, особенно с учётом того, что Хакими и Хуан Бернат способны работать на фланге.

Будет интересно увидеть, как он решит использовать Вейналдума, который доказал, что может выступать как в полузащите Ливерпуля, так и в более свободной роли, которая позволяет ему проникать в штрафную соперника. Как его вписать?

 

 

Примерный состав ПСЖ на сезон 2021/22 выглядит так: Доннарумма; Кимпембе, Рамос, Маркиньос; Хакими, Верратти, Вейналдум, Бернат; Ди Мария, Мбаппе, Неймар.

То есть, мы даже не упомянули Кейлора Наваса, Тило Керера, Левена Кюрзаву, Абду Диалло, Леандро Паредеса, Рафинью, Данилу Перейру, Пабло Сарабию, Андера Эрреру, Юлиана Дракслера, Идриссу Гейе и Мауро Икарди.

С ума сойти.

Итак, кто может их остановить?

Есть ощущение, что действующие чемпионы Челси завоевали трофей раньше своего времени, и Томас Тухель еще не достроил свою команду. Было много слухов относительно трансферов Рамоса, Хакими, Эрлинга Холанда и Ромелу Лукаку.

Манчестер Сити, который хочет выиграть в ЛЧ не меньше, чем ПСЖ, наконец-то вышел в финал в прошлом сезоне, и Пеп Гвардиола, похоже, определил Джека Грилиша и Гарри Кейна как фигуры, которые могут вывести их на новый уровень. Но пока что не было ни одной подтвержденной сделки.

Другой клуб Англии, Ливерпуль, купил Ибраиму Конате из РБ Лейпциг и ждет возвращения Вирджила ван Дейка и Джо Гомеса, а Манчестер Юнайтед наконец-то переманил Джейдона Санчо и положил глаз на Рафаэля Варана и Деклана Райса. Неужели после неудачного финала Лиги Европы «красные дьяволы» Оле Гуннара Сульшера все-таки вернутся на былой уровень?

Реал и Барселона» испытывают финансовые трудности и пока могут рассчитывать на бесплатные трансферы. Давид Алаба прибыл в испанскую столицу, в то время как каталонская команда переманила Эрика Гарсию, Мемфиса Депая и Серхио Агуэро, но Лионель Месси остается свободным агентом, и его будущее под вопросом.

Атлетико — чемпион Испании, вернув себе силы с приходом Луиса Суареса. Но потянет ли он ЛЧ? Сказать сложно.

В Италии Интер потерял Конте, а Ювентус вернул Массимилиано Аллегри. Милан заметно окреп, а Аталанта готовится веселить публику, как всегда, под руководством Джан Пьеро Гасперини.

У руля Баварии будет Юлиан Нагельсманн, и она уже приобрела Дайота Упамекано, в то время как Боруссия, похоже, сохранит Холанда, но останется без Санчо. Хватит ли ей сил в таком составе?

Скажите теперь, что ПСЖ не фаворит.

Перевод Денис КОШЕЛЕВ

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Источник — Sport Optus

(2 голоса)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 13.07.2021 12:43
    0
    OKs100, 13.07.2021 12:37
    Да в футболе всё решают ДЕНЬГИ. Вложить в условный Агробизнес 10 миллиардов долларов и через пару лет он будет претендовать на победу в ЛЧ.
    Америку открыл. Так уже лет 10 как минимум. Но в полуфинал ЛЧ реально пробиться и с несколькими сотнями миллионов.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 13.07.2021 12:39
    0
    Почеттино в ПСЖ самое слабое звено. Его первый трофей - Кубок Франции. Чтобы победить в ЛЧ, ему бы нужно еще несколько трофеев, хотя бы чемпионство или Лигу Европы, чтобы почувствовать кровь, если конечно в нем заложен такой инстинкт от природы.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 13.07.2021 12:37
    +1
    Это они ещё не в курсе усилений Шахтёра. Закарпатфан рассмеялся бы им в лицо.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 13.07.2021 12:37
    +1
    Да в футболе всё решают ДЕНЬГИ. Вложить в условный Агробизнес 10 миллиардов долларов и через пару лет он будет претендовать на победу в ЛЧ.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 13.07.2021 12:37
    +1
    Это они ещё не в курсе усилений Шахтёра. Закарпатфан рассмеялся бы им в лицо.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 13.07.2021 12:37
    +1
    Да в футболе всё решают ДЕНЬГИ. Вложить в условный Агробизнес 10 миллиардов долларов и через пару лет он будет претендовать на победу в ЛЧ.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 13.07.2021 12:43
    0
    OKs100, 13.07.2021 12:37
    Да в футболе всё решают ДЕНЬГИ. Вложить в условный Агробизнес 10 миллиардов долларов и через пару лет он будет претендовать на победу в ЛЧ.
    Америку открыл. Так уже лет 10 как минимум. Но в полуфинал ЛЧ реально пробиться и с несколькими сотнями миллионов.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 13.07.2021 12:39
    0
    Почеттино в ПСЖ самое слабое звено. Его первый трофей - Кубок Франции. Чтобы победить в ЛЧ, ему бы нужно еще несколько трофеев, хотя бы чемпионство или Лигу Европы, чтобы почувствовать кровь, если конечно в нем заложен такой инстинкт от природы.
    Ссылка
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