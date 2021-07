Похоже, теперь ПСЖ все-таки возьмет Лигу чемпионов

Во времена, когда мировая пандемия ограничивает траты даже самых сильных клубов, ПСЖ сумел все равно обойти всех. Их усиления этим летом поистине впечатляют, и уже сложно представить себе, как они пролетят мимо заветного кубка Лиги чемпионов.

Прошло уже десять лет с момента, когда у парижан появились новые владельцы, и сейчас ПСЖ — несомненный лидер французского футбола. Но заветный трофей ЛЧ так и остается для них мечтой, несмотря на все траты.

В последние два сезона триумф был близок — Томас Тухель дошел до финала, а Маурисио Почеттино — до полуфинала. Но этого недостаточно. Более того: в 2021 впервые за долгое время чемпионат Франции выиграл другой клуб, Лилль.

Для того чтобы что-то изменить, руководство обратилось к тому, что удавалось всегда — покупкам. И первым новичком команды стал Джорджиньо Вейналдум из Ливерпуля. Мощный игрок сборной Нидерландов не стоил им ровным счетом ничего, так что трансфер сложно назвать неудачным, с какой стороны ни посмотри.

30-летний полузащитник забил на Евро-2020 три гола в качестве капитана, и он вряд ли затеряется в команде, чьи цвета защищают Марко Верратти, Леандро Паредес, Пабло Сарабия, Андер Эррера, Юлиан Дракслер, Идрисса Гейе и звезда сборной Португалии Данилу Перейра, чья аренда переросла в трансфер. Он обошелся клубу в 20 млн евро.

Состав уже более чем устрашающий, однако этим летом состоялись (или почти состоялись) некоторые не менее впечатляющие сделки. Например, состав пополнил капитан и легенда «Реала» Серхио Рамос, полузащитник Интера Ашраф Хакими и, в ближайшее время, Джанлуиджи Доннарумма.



Твиттер ПСЖ. Маурисио Почеттино (слева) и Серхио Рамос

За одно трансферное окно ПСЖ добавил четырехкратного победителя ЛЧ, одного из ярчайших талантов мирового футбола, голкипера мировой величины и «архитектора успеха», если выражаться словами Юргена Клоппа. И все это — примерно за 70 млн евро.

Сделки

Как и Вейналдум, Рамос и Доннарумма были доступны бесплатно после того, как их контракты истекли в конце июня. Хакими же стоил немало — Интеру отчаянно нужны деньги даже после скудетто.

Рамос подписал двухлетний контракт с ПСЖ после того, как окончательно рассорился с «Реалом». В возрасте 35 лет он покидает Бернабеу, записав на свой счет 101 гол в 671 матче — только Рауль, Икер Касильяс и Маноло Санчес провели больше матчей за «сливочных».

Рамос привел «сливочных» к четырем титулам Лиги чемпионов, но сможет ли он помочь ПСЖ окончательно войти в число элитных команд?

Милан отчаянно пытался удержать Доннарумму, который уже провел 251 матч за взрослую команду, несмотря на то, что ему всего 22 года. И его переход, который уже почти оформлен, не принесет итальянцам ни цента.

Вратаря связывали с Ювентусом, Барселоной и Манчестер Юнайтед, но ПСЖ выиграл гонку, и в этом сезоне он станет первым номером в парижской команде. Сообщается, что он уже прошел медосмотр и подписал пятилетний контракт.Между тем Хакими, который также вызвал интерес со стороны Челси, подписал пятилетний контракт после того, как парижане заплатили Интеру 60 млн евро.

Что это значит для Килиана Мбаппе и Неймара?

Эти траты — не только ради ЛЧ, но и для Мбаппе, который подумывает о возможном уходе из команды.

Согласно L'Equipe, 22-летний футболист намерен отклонить предложение о продлении контракта, который истекает в июне 2022 года, но останется в ПСЖ по крайней мере в этом сезоне.

Подписание контракта с Вейналдумом, Доннаруммой, Хакими и, в частности, с Рамосом — это жесты, которые должны убедить французского вундеркинда в том, что ПСЖ остается лучшим клубом для него.

Неймар однажды назвал Рамоса «лучшим защитником, с которым я встречался», и Мбаппе наверняка будет рад шансу с ним поиграть.

Как будет выглядеть основа?

ПСЖ начнет новую кампанию с лучшим составом за всю свою историю.

По словам Marca, только Манчестер Сити может похвастаться более дорогостоящим составом.

Итак, как же будет выглядеть основа?

В первые шесть месяцев в клубе бывший тренер Тоттенхэма чередовал схемы 4-2-3-1 и 4-3-3, но приход Рамоса означает, что теперь в его распоряжении три первоклассных центральных защитника, и переход на тройку защитников может иметь смысл, особенно с учётом того, что Хакими и Хуан Бернат способны работать на фланге.

Будет интересно увидеть, как он решит использовать Вейналдума, который доказал, что может выступать как в полузащите Ливерпуля, так и в более свободной роли, которая позволяет ему проникать в штрафную соперника. Как его вписать?

