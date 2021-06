Оранжевое безумие: топ-5 фан-группировок Нидерландов

Накануне матча Нидерланды – Украина блогер Sport.ua Алексей Рыжков составил список из пяти наиболее мощных фан-группировок Нидерландов.

Жаль, но ковид-ограничения делают невозможной поддержку сборной Украины в стартовом для наших парней матче Euro непосредственно с трибун. А вот наши соперники – сборная Нидерландов – небезосновательно рассчитывают на горячую поддержку более чем 16-тысячной аудитории на трибунах «Йохан Кройф Арены» в Амстердаме. Кто есть кто на фан-трибунах в Стране тюльпанов? Присмотримся поближе.

1. Het Legioen («Фейенорд»)

Это объединение лояльных болельщиков «Фейенорда» справедливо было отмечено титулом «Лучших фанов страны». Именно из их среды выходит немало почитателей национальной сборной, отличающихся прекрасными голосовыми данными, приверженностью оранжевым цветам в одежде, многобутылочным потреблением пива и общим дружественным настроем. Есть в этом сообществе и объединение самых младших болельщиков – De kameraadjes – детей в возрасте от 0 до 12 лет. Туда входит около 25 000 юных поклонников «Фейенорда» и национальной сборной. Het Legioen особо ни с кем не враждуют ни дома, ни за границей, и немало «легионеров» соберется в Амстердаме поболеть за сборную своей страны в матче против Украины.

2. F-Side («Аякс»)

Эта группировка была основана в 1976 г. Во времена расцвета насчитывала свыше 350 членов и имела ярко выраженное хулиганское направление. Чего стоит лишь метание арматуры во вратаря венской «Аустрии» во время еврокубкового матча или настоящей осколочной бомбы во время матча Нидерланды – Кипр в Амстердаме! Нынешнее количество «прихожан» в F-Side ощутимо меньше. Члены группировки неоднократно выезжали за границу на матчи сборной, в частности несколько «эфсайдовцев» пробили выезд в Киев на товарищеский матч СССР – Нидерланды в 1990 г. Современная активность F-Side намного уступает прошлой, однако добрая сотня ветеранов еще в силе и сборную в родном городе поддержит самозабвенно.

3. S. C. F. Hooligans («Фейенорд»)

Эта группировка (часто ее называют куда проще: Vаk S) всегда враждовала с F-Side. Отправной точкой ее деятельности стал финальный матч Кубка УЕФА-74 «Фейенорд» – «Тоттенхэм». Массовые беспорядки (болельщики «Шпор» издавна дружат с коллегами из «Аякса») в Роттердаме привели к 70-ти арестам и 200-м раненых, а S. C. F. Hooligans, или Vаk S организационно оформилась и отправилась добывать себе фанатскую славу. Самые горячие фан-битвы происходили, что естественно, с F-Side. В 1996 г. журналист Пол ван Гейджелдонк издал книгу «Рука об руку», где поделился результатами своего 2-летнего детального изучения повседневной жизни хулиганов «Фейе». Выход книжки спровоцировал очередной этап противостояния фанов двух самых популярных клубов страны. Как правило, S. C. F. Hooligans, или Vаk S брали свое благодаря количественному превосходству. Примечательно, что история группировки насчитывала три волны: старый хардкор (те парни были активными в 1970-е гг.), новый хардкор (царили на хулиганской сцене в 1990-е гг., в 1997 г. один из членов группировки совершил убийство 35-летнего фана «Аякса» из F-Side Карло Пикорни), Real S.C.F. (отличительная черта – использование тяжелых наркотиков, годы активности – рубеж столетий, а название – по аналогии с названием «Реальной Ирландской республиканской армии»). Ныне новое поколение S. C. F. Hooligans бОльшую активность проявляет во время матчей своего клуба (несмотря на карантин, парни ездят за клубом на все выездные игры и собираются невдалеке от стадионов), однако не гнушаются и поддержки сборной. Правда, в Амстердаме сделают это, очевидно, в ограниченном количестве.

4. VAK410 («Аякс»)

Эта ультрас-группа – из неофитов, увидела свет в 2001 г. и в январе текущего года шумно отметила свое 20-летие. Парни исповедуют итальянскую ультрас-стилистику, дистанцируются от околофутбольного хулиганизма. Количество активных членов колеблется в пределах 500–700 человек. Отличаются умением ярко оформить трибуны, в частности и на матчах сборной. Вероятно, станут едва ли не основной движущей силой поддержки сборной Нидерландов на Euro вообще и на матче против Украины в частности, ведь действительно заскучали по возможности себя показать!

5. Bunnikside («Утрехт»)

Отличительная черта Bunnikside – зарождение буквально через несколько лет после создания (1970 г.) самого футбольного клуба. Известный британский исследователь футбольного фанатизма Дуги Бримсон определяет эту группировку как самую жестокую в 1970–1980-х гг. В свое время враждовали с F-Side. В 1970-е гг. весьма колоритной фигурой в этом движении был некий Бертус Цейльмакер. Парень быстро набирал вес как в глазах соратников по группировке, так и в прямом смысле. В 30-летнем возрасте весил 147 кг! Прожил 55 лет и стал настоящей иконой для Bunnikside. В целом, историки фан-движений выделяют три исторических периода развития Bunnikside. Наибольшей славой овеяно, вероятно, первое поколение. Тогда членов группировки было видимо-невидимо (на трибунах «Ниув Галгенваард» негде было упасть ни яблоку, ни даже помидору черри), а самые преданные фаны были весьма асоциальны, практически не работали, живя либо на пособие по безработице, либо на доходы от продажи разнообразной фан-атрибутики. И в 1980-е срывали от этого немалый куш. В 1985 г. десяток «бунниксайдовцев» пробил выезд в Киев на матч Кубка кубков против «Динамо». Старшее поколение Bunnikside, хоть и стало нынче несколько спокойнее (этим массивным мужланам уже под 70), но и свой клуб, и свою сборную поддерживает горячо. Во всяком случае, в ближайшее воскресенье немало своих представителей на «Йохан Кройф Арену» «бунники» обязательно делегируют.

Не дрогнуть перед пусть и не заполненными до отказа, но уж никак не дружественно настроенными трибунами – та еще задача. Верю, что наши парни справятся с ней! Гераклов труд на тренировках должен дать свой выхлоп! Вспомним, как в 1988 г. сборная бывшего СССР, составленная где-то на 90% из украинцев, начала свой путь к евросеребру именно в матче против «Оранжевой машины» под руководством Ринуса Михелса. И тогда, в Германии весь стадион был оранжевым! Тем не менее, победа была на нашей стороне: единственный гол провел Василий Рац. Сможем повторить?!

Алексей РЫЖКОВ