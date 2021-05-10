ОФИЦИАЛЬНО. Эль Матадор остается в МЮ. Кавани продлил контракт

«Манчестер Юнайтед» объявил о новом контракте форварда Эдинсона Кавани, чей договор теперь истекает летом 2022 года.
Уругвайский игрок по прозвищу Эль Матадор в последних семи матчах МЮ забил восемь голов и помог команде выйти в финал Лиги Европы.
34-летний Кавани перебрался в МЮ осенью минувшего года.
🇺🇾 𝐄𝐋 𝐌𝐀𝐓𝐀𝐃𝐎𝐑 🐂— Manchester United (@ManUtd) May 10, 2021
One more year of @ECavaniOfficial! 🏹#MUFC #Cavani2022
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Источник — ФК Манчестер Юнайтед
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