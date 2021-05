ОФИЦИАЛЬНО. Эль Матадор остается в МЮ. Кавани продлил контракт

«Манчестер Юнайтед» объявил о новом контракте форварда Эдинсона Кавани, чей договор теперь истекает летом 2022 года.

Уругвайский игрок по прозвищу Эль Матадор в последних семи матчах МЮ забил восемь голов и помог команде выйти в финал Лиги Европы.

34-летний Кавани перебрался в МЮ осенью минувшего года.

🇺🇾 𝐄𝐋 𝐌𝐀𝐓𝐀𝐃𝐎𝐑 🐂



One more year of @ECavaniOfficial! 🏹#MUFC #Cavani2022