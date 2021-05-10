ОФИЦИАЛЬНО. Эль Матадор остается в МЮ. Кавани продлил контракт

Уругвайский форвард завершает сезон в топ-форме

  • 10.05.2021 21:45
  • 1428 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Эль Матадор остается в МЮ. Кавани продлил контракт
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» объявил о новом контракте форварда Эдинсона Кавани, чей договор теперь истекает летом 2022 года.

Уругвайский игрок по прозвищу Эль Матадор в последних семи матчах МЮ забил восемь голов и помог команде выйти в финал Лиги Европы.

34-летний Кавани перебрался в МЮ осенью минувшего года.

 

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Источник — ФК Манчестер Юнайтед

(6 голосов)

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Комментарии
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 10.05.2021 21:54
    +6
    Я херею. Неужели по другому могло быть??? Этот же чувак - охотник за голами, ходячий человек-гол. Такого форварда хер найдешь сейчас под ЛЧ. С его игрой еще лет 3-4 может головы подставлять под мячи и феерить!!!!!!!!!!
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 10.05.2021 21:54
    +6
    Я херею. Неужели по другому могло быть??? Этот же чувак - охотник за голами, ходячий человек-гол. Такого форварда хер найдешь сейчас под ЛЧ. С его игрой еще лет 3-4 может головы подставлять под мячи и феерить!!!!!!!!!!
    Ссылка
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