Источник: Тайсон подписал контракт с Интернасьоналем на два года

Хавбек «Шахтера» Тайсон подписал контракт с «Интернасьоналем» на два года, информирует итальянский журналист Николо Скира.
По окончанию контракта с «горняками» 1 июля бразилец перейдет в бразильский клуб на правах свободного агента.
В текущем сезоне Тайсон провел за донецкую команду во всех турнирах 24 матча и забил 2 гола.
Done deal and confirmed! #Taison will join #Internacional as a free agent this summer. 2-years contract for the brazilian winger, who leaves #Shakhtar. #transfers https://t.co/kAiDQhk9oq— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 15, 2021
Источник — Twitter
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