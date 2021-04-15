Источник: Тайсон подписал контракт с Интернасьоналем на два года

Бразилец покинет «Шахтер» летом в качестве свободного агента

  • 15.04.2021 18:55
  • 469 просмотров
  • 1 комментарий
Источник: Тайсон подписал контракт с Интернасьоналем на два года
© Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек «Шахтера» Тайсон подписал контракт с «Интернасьоналем» на два года, информирует итальянский журналист Николо Скира.

По окончанию контракта с «горняками» 1 июля бразилец перейдет в бразильский клуб на правах свободного агента.

В текущем сезоне Тайсон провел за донецкую команду во всех турнирах 24 матча и забил 2 гола.

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Источник — Twitter

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 15.04.2021 19:06
    +1
    Ждите сопливые мемуары
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 15.04.2021 19:06
    +1
    Ждите сопливые мемуары
    Ссылка
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