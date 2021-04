Источник: Тайсон подписал контракт с Интернасьоналем на два года

Хавбек «Шахтера» Тайсон подписал контракт с «Интернасьоналем» на два года, информирует итальянский журналист Николо Скира.

По окончанию контракта с «горняками» 1 июля бразилец перейдет в бразильский клуб на правах свободного агента.

В текущем сезоне Тайсон провел за донецкую команду во всех турнирах 24 матча и забил 2 гола.

Done deal and confirmed! #Taison will join #Internacional as a free agent this summer. 2-years contract for the brazilian winger, who leaves #Shakhtar. #transfers https://t.co/kAiDQhk9oq