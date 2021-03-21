ДЕНИСОВ: «Срна рассказал: Тайсон закрылся в туалете и не хотел выходить»

Футбольный журналист Александр Денисов рассказал некоторые детали конфликта, связанного с хавбеком «Шахтера» Тайсоном:

«Дарио Срна рассказал мне подробности. После того, как Тайсон не хотел выходить на замену, уже в раздевалке с ним пытались затеять беседу. Воспитательную или какую-то еще.

И Дарио мне сказал: Тайсон закрылся в туалете и не хотел выходить, не хотел говорить с Каштру и Срной.

Новый контракт для бразильца? Срна сказал, что никакого нового контракта «Шахтер» Тайсону не предлагал».

Бразильский легионер донецкой команды Тайсон был отправлен в дубль, так как во время игры Лиги Европы с «Ромой» отказался от разминки и выхода на замену.

Демарш Тайсона. Срна назвал причину, по которой бразильца сослали в дубль