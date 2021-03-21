ДЕНИСОВ: «Срна рассказал: Тайсон закрылся в туалете и не хотел выходить»

Футбольный журналист рассказал некоторые детали конфликта в «Шахтере»

  • 21.03.2021 23:10
  • 4887 просмотров
  • 33 комментария
ДЕНИСОВ: «Срна рассказал: Тайсон закрылся в туалете и не хотел выходить»
© ФК Шахтер Донецк. Луиш Каштру: Тайсон, выходи!

Футбольный журналист Александр Денисов рассказал некоторые детали конфликта, связанного с хавбеком «Шахтера» Тайсоном:

«Дарио Срна рассказал мне подробности. После того, как Тайсон не хотел выходить на замену, уже в раздевалке с ним пытались затеять беседу. Воспитательную или какую-то еще.

И Дарио мне сказал: Тайсон закрылся в туалете и не хотел выходить, не хотел говорить с Каштру и Срной.

Новый контракт для бразильца? Срна сказал, что никакого нового контракта «Шахтер» Тайсону не предлагал».

Бразильский легионер донецкой команды Тайсон был отправлен в дубль, так как во время игры Лиги Европы с «Ромой» отказался от разминки и выхода на замену. 

Демарш Тайсона. Срна назвал причину, по которой бразильца сослали в дубль

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Великий футбол

(27 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 22.03.2021 00:37
    0
    ZAKARPATFAN, 22.03.2021 00:32
    Закрылся в туалете? Мог даже сбежать через вентиляционную решётку. Эхх, не догадался
    не пролез - уши застряли
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 22.03.2021 00:32
    0
    Закрылся в туалете? Мог даже сбежать через вентиляционную решётку. Эхх, не догадался
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 22.03.2021 00:31
    +1
    VAD, 22.03.2021 00:12
    Какой убогой персонаж, все оправдывается тут и оправлывается видимо ьаки подгорает от этого зашквара.
    Какой капитан, такая и команда, ну и такие болелы тож вписываются в картину
    Позорище
    На поле кривляются и плачут, в раздевалке закрываются в сортирах
    Какое дно
    Нл это все премловутаякротовья днк
    не суди строго. их сегодня львовские бобтейлы обоссали, вот он слегка умом и повредился. там того ума и так с кротячий хвост, а тут еще такое случилось...
    Ссылка
    M@кs7777⚒
    online
      M@кs7777⚒, 22.03.2021 00:22
    -3
    VAD, 22.03.2021 00:12
    Какой убогой персонаж, все оправдывается тут и оправлывается видимо ьаки подгорает от этого зашквара.
    Какой капитан, такая и команда, ну и такие болелы тож вписываются в картину
    Позорище
    На поле кривляются и плачут, в раздевалке закрываются в сортирах
    Какое дно
    Нл это все премловутаякротовья днк
    Пе....ту..шара,ну если у вас два игрока закрывались в душевой ,сам бывший главный тренер это рассказывает,так получается что у вас что игроки п и..дры что болелы
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 22.03.2021 00:17
    0
    etorfine, 22.03.2021 00:12
    У Тайсона была диарея, бумага в туалете закончилась, он естественно долго не хотел выходить. Срна принес ему бумагу - это оказался новый контракт, а Тайсон применил его по назначению. Краткая суть конфликта..
    Прям сцена из Мимино. Только непонятно кто чью сестру вые...ал и где ваза?
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 22.03.2021 00:16
    +2
    Игорь Авто, 22.03.2021 00:10
    В кротовне мужиков нет, там несколько аборигенов а остальные кроты с косичками у них даже эмблема клуба это вагина
    Пиши прямо. Эмблема у Копанки - ржавая пиз...а
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 22.03.2021 00:14
    0
    Forever_smart_13, 22.03.2021 00:08
    мисс Марпл, думать - это не твой
    Дол...еб, ты там разобрался что такое менеджмент. А то прям лекцию тебе прочесть пришлось, убогому
    Ссылка
    etorfine
    online
      etorfine, 22.03.2021 00:12
    +6
    У Тайсона была диарея, бумага в туалете закончилась, он естественно долго не хотел выходить. Срна принес ему бумагу - это оказался новый контракт, а Тайсон применил его по назначению. Краткая суть конфликта..
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 22.03.2021 00:12
    +4
    M@кs7777⚒, 22.03.2021 00:07
    Совы голубые,,!!!! Тайсон конечно ..д...бил в этом ,он в отличие от ваших дятлов закрылся один ,а не как ваши в двоём Гусев и Гармаш
    Какой убогой персонаж, все оправдывается тут и оправлывается видимо ьаки подгорает от этого зашквара.
    Какой капитан, такая и команда, ну и такие болелы тож вписываются в картину
    Позорище
    На поле кривляются и плачут, в раздевалке закрываются в сортирах
    Какое дно
    Нл это все премловутаякротовья днк
    Ссылка
    sasha18
    online
      sasha18, 22.03.2021 00:11
    +4
    Навіть не здивований
    Ссылка
    Игорь Авто
    online
      Игорь Авто, 22.03.2021 00:10
    +4
    FatalisTUA, 21.03.2021 23:55
    Это какой-то...позор.. Взрослый мужик, а ведет себя как ребенок.. Ну, а что по итогу? Из туалета вышел или до сих пор там отсиживается..?)
    В кротовне мужиков нет, там несколько аборигенов а остальные кроты с косичками у них даже эмблема клуба это вагина
    Ссылка
    Forever_smart_13
    online
      Forever_smart_13, 22.03.2021 00:08
    -5
    Сергей 1, 22.03.2021 00:06
    Думаю тут дело в барине. Рыжего барина главные холопы хотят в чем-то убедить. Пока правда неясно в чем. Может в том, что Палку опора менять
    мисс Марпл, думать - это не твой
    Ссылка
    M@кs7777⚒
    online
      M@кs7777⚒, 22.03.2021 00:07
    -8
    Совы голубые,,!!!! Тайсон конечно ..д...бил в этом ,он в отличие от ваших дятлов закрылся один ,а не как ваши в двоём Гусев и Гармаш
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 22.03.2021 00:06
    +1
    Sentinel, 21.03.2021 23:22
    Кто-то подскажет, зачем они вынесли это на всеобщее обсуждение?
    Думаю тут дело в барине. Рыжего барина главные холопы хотят в чем-то убедить. Пока правда неясно в чем. Может в том, что Палку опора менять
    Ссылка
    Сергей Михайлович
    online
      Сергей Михайлович, 22.03.2021 00:05
    +3
    padlo95, 21.03.2021 23:15
    В обезьяннике бунт
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 22.03.2021 00:04
    +3
    Это пиз...ц господа Шипито гремит на всю Европу
    Ссылка
    FatalisTUA
    online
      FatalisTUA, 21.03.2021 23:55
    +11
    Это какой-то...позор.. Взрослый мужик, а ведет себя как ребенок.. Ну, а что по итогу? Из туалета вышел или до сих пор там отсиживается..?)
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 21.03.2021 23:55
    +9
    Оце ржач. Лайно жер чи що? Тайсон Лайножер - непогане прізвисько)))
    Ссылка
    M@кs7777⚒
    online
      M@кs7777⚒, 21.03.2021 23:51
    -7
    Тайсону спасибо за вклад что он и шахте принёс и металу и в целом украинскому футболу,ну в этом он д....бил ещё и капитаном был ,,,,,дятел с...ка,,ну хоть не закрывался в душевой как это делал гармаш с Гусевым сам хац это говорил
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 21.03.2021 23:29
    +17
    Sentinel, 21.03.2021 23:22
    Кто-то подскажет, зачем они вынесли это на всеобщее обсуждение?
    кроты, сэр...
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 21.03.2021 23:29
    +17
    Sentinel, 21.03.2021 23:22
    Кто-то подскажет, зачем они вынесли это на всеобщее обсуждение?
    кроты, сэр...
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 21.03.2021 23:22
    +15
    Кто-то подскажет, зачем они вынесли это на всеобщее обсуждение?
    Ссылка
    Милчел Авек
    online
      Милчел Авек, 21.03.2021 23:17
    +15
    Не все йогурты одинаково полезны!
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 21.03.2021 23:25
    +14
    VAD, 21.03.2021 23:20
    Какая команда такой и капитан, все никак не просрутся
    Львов засадил так, что дрыстать ещё долго будут.
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 21.03.2021 23:15
    +13
    В обезьяннике бунт
    Ссылка
    FatalisTUA
    online
      FatalisTUA, 21.03.2021 23:55
    +11
    Это какой-то...позор.. Взрослый мужик, а ведет себя как ребенок.. Ну, а что по итогу? Из туалета вышел или до сих пор там отсиживается..?)
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 21.03.2021 23:20
    +11
    Какая команда такой и капитан, все никак не просрутся
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 21.03.2021 23:55
    +9
    Оце ржач. Лайно жер чи що? Тайсон Лайножер - непогане прізвисько)))
    Ссылка
    Павел П
    online
      Павел П, 21.03.2021 23:16
    +9
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 21.03.2021 23:19
    +7
    Ссылка
    etorfine
    online
      etorfine, 22.03.2021 00:12
    +6
    У Тайсона была диарея, бумага в туалете закончилась, он естественно долго не хотел выходить. Срна принес ему бумагу - это оказался новый контракт, а Тайсон применил его по назначению. Краткая суть конфликта..
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 21.03.2021 23:23
    +6
    Может он подрочить решил, а те сразу кипишь поднимать. Подождали бы пару минут, а если бы ещё и эротично постонали, то быстрее кончил.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 21.03.2021 23:21
    +5
    Милчел Авек, 21.03.2021 23:17
    Не все йогурты одинаково полезны!
    Срна и Каштру ушли, так и не узнав об этом.
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 22.03.2021 00:12
    +4
    M@кs7777⚒, 22.03.2021 00:07
    Совы голубые,,!!!! Тайсон конечно ..д...бил в этом ,он в отличие от ваших дятлов закрылся один ,а не как ваши в двоём Гусев и Гармаш
    Какой убогой персонаж, все оправдывается тут и оправлывается видимо ьаки подгорает от этого зашквара.
    Какой капитан, такая и команда, ну и такие болелы тож вписываются в картину
    Позорище
    На поле кривляются и плачут, в раздевалке закрываются в сортирах
    Какое дно
    Нл это все премловутаякротовья днк
    Ссылка
    sasha18
    online
      sasha18, 22.03.2021 00:11
    +4
    Навіть не здивований
    Ссылка
    Игорь Авто
    online
      Игорь Авто, 22.03.2021 00:10
    +4
    FatalisTUA, 21.03.2021 23:55
    Это какой-то...позор.. Взрослый мужик, а ведет себя как ребенок.. Ну, а что по итогу? Из туалета вышел или до сих пор там отсиживается..?)
    В кротовне мужиков нет, там несколько аборигенов а остальные кроты с косичками у них даже эмблема клуба это вагина
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 21.03.2021 23:28
    +4
    странные. надо было всем погрузиться в автобус и уехать, а его в соальнике так и оставить
    Ссылка
    Сергей Михайлович
    online
      Сергей Михайлович, 22.03.2021 00:05
    +3
    padlo95, 21.03.2021 23:15
    В обезьяннике бунт
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 22.03.2021 00:04
    +3
    Это пиз...ц господа Шипито гремит на всю Европу
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 21.03.2021 23:20
    +3
    Срна большая су..ка . он отрабатывает свой онорар.
    Но это нытика не оправдывает
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности