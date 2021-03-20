Очень суровое наказание! Тайсон переведен в дубль Шахтера

Кажется, бразилец больше не сыграет за первую команду

  • 20.03.2021 20:41
  • 5413 просмотров
  • 19 комментариев
Очень суровое наказание! Тайсон переведен в дубль Шахтера
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон

В матче 19-го тура УПЛ против ФК «Львов» «Шахтер» не досчитается одного из лидеров команды.
 
По информации источника, от тренировочного процесса основного состава был отстранен бразильский легионер донецкой команды Тайсон. Из-за дисциплинарных санкций 33-летнего футболиста перевели в дублирующий состав «горняков».
 
Тайсон защищает цвета «Шахтера» с января 2013 года. В нынешнем сезоне он во всех турнирах сыграл 24 матча, в которых забил два гола и сделал один ассист.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(15 голосов)

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Комментарии
    pricolist
    online
      pricolist, 20.03.2021 21:08
    0
    Туда ему и дорого, все равно наполную не выкладывался в последних матчах. Но лучше б Каштру куда-то подальше от команды отправили
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 20.03.2021 21:07
    0
    Как я и предполагал сегодня, что есть конфликт Каштру-Тайсон
    И не исключено, что так же есть конфликт, Тайсон и другие молодые игроки.
    Про Тайсона можно забыть, прикол будет если его Ярославский через какое то время в Металлист позовёт ;) И у бразильца откроется второе дыхание.
    Вот это было бы интересное завершение карьеры.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 20.03.2021 21:07
    0
    Запізніле рішення
    Ссылка
    sres2016
    online
      sres2016, 20.03.2021 21:06
    0
    Дембель в маю и все по бую.
    Ссылка
    ZaE
    online
      ZaE, 20.03.2021 21:06
    0
    Ссылка
    Forever_smart
    online
      Forever_smart, 20.03.2021 21:04
    +2
    Ёкарный Бабай, 20.03.2021 20:58
    Да все ок, пусть остальные бразильцы видят как поступают с легендами Шахтера. Это поможет в их развитии и желании играть за клуб
    Если ты Профессионал (с большой буквы), то будь им ДО КОНЦА. Кроме того им за это нехилое бабло листают. А если ты стал крысой - тогда лови соответствуюшее обоснованное решение.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 20.03.2021 21:02
    -1
    Вот она - расовая дискриминация!!! Тайсон плакал???
    Ссылка
    Сергій Кулиняк
    online
      Сергій Кулиняк, 20.03.2021 21:00
    0
    После игры с Ромой Тайсон был недоволен игрой команды и повздорил с главным тренером за что и перевели в дубль
    На минуточку Тайсон это мотор команды
    При каштру ситуация ухудшается нет голов нет в целом игры внутри команды разногласия
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 20.03.2021 20:58
    +1
    Forever_smart, 20.03.2021 20:51
    А что его в попу целовать??
    Возьми пример с жизни: если ты даже проработал 10-лет на работе, но в конце начал выпендриваться и выёживаться, тоникто не посмотрит на твою выслугу, а просто дадут пинка под зад, чтобы другим не было повадно
    Да все ок, пусть остальные бразильцы видят как поступают с легендами Шахтера. Это поможет в их развитии и желании играть за клуб
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 20.03.2021 20:56
    +2
    Может он этого и добивался ? Свалить то давно уже хочет
    Ссылка
    WladWest
    online
      WladWest, 20.03.2021 20:55
    0
    Почти догнал Додо.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 20.03.2021 20:52
    +3
    Александр Ад, 20.03.2021 20:49
    Грошима треба карати..До речі, а в чому провина?
    Срне в борщ плюнул ...
    Ссылка
    MaD_MoLE ⚒
    online
      MaD_MoLE ⚒, 20.03.2021 20:52
    +5
    Значит есть за что ,пусть сидит ещё бы крупно штрафануть ,что бы и другие видели и знали и понимали в команде
    Ссылка
    Forever_smart
    online
      Forever_smart, 20.03.2021 20:51
    +5
    Ёкарный Бабай, 20.03.2021 20:44
    Это типа благодарность за 7 лет в клубе и 200 матчей
    А что его в попу целовать??
    Возьми пример с жизни: если ты даже проработал 10-лет на работе, но в конце начал выпендриваться и выёживаться, тоникто не посмотрит на твою выслугу, а просто дадут пинка под зад, чтобы другим не было повадно
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 20.03.2021 20:49
    +1
    Грошима треба карати..До речі, а в чому провина?
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 20.03.2021 20:49
    +4
    Это нужно было делать год назад,а сейчас уже поздно
    Ссылка
    István István
    online
      István István, 20.03.2021 20:47
    +3
    Чекаємо від Тайсона 150 повідомлень за тиждень як він хоче додому
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 20.03.2021 20:44
    +7
    Ну все это НАЧАЛО КОНЦА!!!! После Тайсона будет Каштру.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 20.03.2021 20:44
    +1
    Это типа благодарность за 7 лет в клубе и 200 матчей
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 20.03.2021 20:44
    +7
    Ну все это НАЧАЛО КОНЦА!!!! После Тайсона будет Каштру.
    Ссылка
    MaD_MoLE ⚒
    online
      MaD_MoLE ⚒, 20.03.2021 20:52
    +5
    Значит есть за что ,пусть сидит ещё бы крупно штрафануть ,что бы и другие видели и знали и понимали в команде
    Ссылка
    Forever_smart
    online
      Forever_smart, 20.03.2021 20:51
    +5
    Ёкарный Бабай, 20.03.2021 20:44
    Это типа благодарность за 7 лет в клубе и 200 матчей
    А что его в попу целовать??
    Возьми пример с жизни: если ты даже проработал 10-лет на работе, но в конце начал выпендриваться и выёживаться, тоникто не посмотрит на твою выслугу, а просто дадут пинка под зад, чтобы другим не было повадно
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 20.03.2021 20:49
    +4
    Это нужно было делать год назад,а сейчас уже поздно
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 20.03.2021 20:52
    +3
    Александр Ад, 20.03.2021 20:49
    Грошима треба карати..До речі, а в чому провина?
    Срне в борщ плюнул ...
    Ссылка
    István István
    online
      István István, 20.03.2021 20:47
    +3
    Чекаємо від Тайсона 150 повідомлень за тиждень як він хоче додому
    Ссылка
    Forever_smart
    online
      Forever_smart, 20.03.2021 21:04
    +2
    Ёкарный Бабай, 20.03.2021 20:58
    Да все ок, пусть остальные бразильцы видят как поступают с легендами Шахтера. Это поможет в их развитии и желании играть за клуб
    Если ты Профессионал (с большой буквы), то будь им ДО КОНЦА. Кроме того им за это нехилое бабло листают. А если ты стал крысой - тогда лови соответствуюшее обоснованное решение.
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 20.03.2021 20:56
    +2
    Может он этого и добивался ? Свалить то давно уже хочет
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 20.03.2021 20:58
    +1
    Forever_smart, 20.03.2021 20:51
    А что его в попу целовать??
    Возьми пример с жизни: если ты даже проработал 10-лет на работе, но в конце начал выпендриваться и выёживаться, тоникто не посмотрит на твою выслугу, а просто дадут пинка под зад, чтобы другим не было повадно
    Да все ок, пусть остальные бразильцы видят как поступают с легендами Шахтера. Это поможет в их развитии и желании играть за клуб
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 20.03.2021 20:49
    +1
    Грошима треба карати..До речі, а в чому провина?
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 20.03.2021 20:44
    +1
    Это типа благодарность за 7 лет в клубе и 200 матчей
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 20.03.2021 21:08
    0
    Туда ему и дорого, все равно наполную не выкладывался в последних матчах. Но лучше б Каштру куда-то подальше от команды отправили
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 20.03.2021 21:07
    0
    Как я и предполагал сегодня, что есть конфликт Каштру-Тайсон
    И не исключено, что так же есть конфликт, Тайсон и другие молодые игроки.
    Про Тайсона можно забыть, прикол будет если его Ярославский через какое то время в Металлист позовёт ;) И у бразильца откроется второе дыхание.
    Вот это было бы интересное завершение карьеры.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 20.03.2021 21:07
    0
    Запізніле рішення
    Ссылка
    sres2016
    online
      sres2016, 20.03.2021 21:06
    0
    Дембель в маю и все по бую.
    Ссылка
    ZaE
    online
      ZaE, 20.03.2021 21:06
    0
    Ссылка
    Сергій Кулиняк
    online
      Сергій Кулиняк, 20.03.2021 21:00
    0
    После игры с Ромой Тайсон был недоволен игрой команды и повздорил с главным тренером за что и перевели в дубль
    На минуточку Тайсон это мотор команды
    При каштру ситуация ухудшается нет голов нет в целом игры внутри команды разногласия
    Ссылка
    WladWest
    online
      WladWest, 20.03.2021 20:55
    0
    Почти догнал Додо.
    Ссылка
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