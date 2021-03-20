Очень суровое наказание! Тайсон переведен в дубль Шахтера

В матче 19-го тура УПЛ против ФК «Львов» «Шахтер» не досчитается одного из лидеров команды.
По информации источника, от тренировочного процесса основного состава был отстранен бразильский легионер донецкой команды Тайсон. Из-за дисциплинарных санкций 33-летнего футболиста перевели в дублирующий состав «горняков».
Тайсон защищает цвета «Шахтера» с января 2013 года. В нынешнем сезоне он во всех турнирах сыграл 24 матча, в которых забил два гола и сделал один ассист.
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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И не исключено, что так же есть конфликт, Тайсон и другие молодые игроки.
Про Тайсона можно забыть, прикол будет если его Ярославский через какое то время в Металлист позовёт ;) И у бразильца откроется второе дыхание.
Вот это было бы интересное завершение карьеры.
На минуточку Тайсон это мотор команды
При каштру ситуация ухудшается нет голов нет в целом игры внутри команды разногласия
Возьми пример с жизни: если ты даже проработал 10-лет на работе, но в конце начал выпендриваться и выёживаться, тоникто не посмотрит на твою выслугу, а просто дадут пинка под зад, чтобы другим не было повадно
Возьми пример с жизни: если ты даже проработал 10-лет на работе, но в конце начал выпендриваться и выёживаться, тоникто не посмотрит на твою выслугу, а просто дадут пинка под зад, чтобы другим не было повадно
Возьми пример с жизни: если ты даже проработал 10-лет на работе, но в конце начал выпендриваться и выёживаться, тоникто не посмотрит на твою выслугу, а просто дадут пинка под зад, чтобы другим не было повадно
Возьми пример с жизни: если ты даже проработал 10-лет на работе, но в конце начал выпендриваться и выёживаться, тоникто не посмотрит на твою выслугу, а просто дадут пинка под зад, чтобы другим не было повадно
И не исключено, что так же есть конфликт, Тайсон и другие молодые игроки.
Про Тайсона можно забыть, прикол будет если его Ярославский через какое то время в Металлист позовёт ;) И у бразильца откроется второе дыхание.
Вот это было бы интересное завершение карьеры.
На минуточку Тайсон это мотор команды
При каштру ситуация ухудшается нет голов нет в целом игры внутри команды разногласия
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