Очень суровое наказание! Тайсон переведен в дубль Шахтера

В матче 19-го тура УПЛ против ФК «Львов» «Шахтер» не досчитается одного из лидеров команды.



По информации источника, от тренировочного процесса основного состава был отстранен бразильский легионер донецкой команды Тайсон. Из-за дисциплинарных санкций 33-летнего футболиста перевели в дублирующий состав «горняков».



Тайсон защищает цвета «Шахтера» с января 2013 года. В нынешнем сезоне он во всех турнирах сыграл 24 матча, в которых забил два гола и сделал один ассист.

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