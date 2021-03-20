Карло НИКОЛИНИ: «Тайсон покинет Шахтер по окончании сезона»

Итальянский специалист Карло Николини, который работает в донецком «Шахтере» ассистентом директора по футболу Дарио Срны, рассказал, что бразильский хавбек Тайсон покинет клуб по окончании сезона:
«Его контракт заканчивается летом. Нам придется искать замену Тайсону. Он отказался от всех предложений и, вероятно, вернется в Бразилию.
Я не понимаю, почему многие клубы, которые охотились за ним, в том числе «Рома» и «Милан», не попытались подписать его. Спустя 10 лет он решил сделать выбор и завершить свою футбольную карьеру там, где ему нравится».
Тайсон имеет предварительные договоренности с «Интернасьоналем» о возможности возвращения в Бразилию летом.
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hanter83, 20.03.2021 20:24
"Реально радовал нас в МЕТАЛЕ и ШАХТЕ,но уже поднадоел конфликтами и нытьем(раньше нужно было его отпускать) он уже давно НЕМОТИВИРОВАН."
Кому нужен из серьёзных клубов пристарелый игрок, с характером маленького мальчика?
https://sport.ua/news/529828-ochen-surovoe-nakazanie-tayson-pereveden-v-dub
l-shahtera
https://sport.ua/news/529828-ochen-surovoe-nakazanie-tayson-pereveden-v-dub
l-shahtera
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