Карло НИКОЛИНИ: «Тайсон покинет Шахтер по окончании сезона»

Итальянский специалист Карло Николини, который работает в донецком «Шахтере» ассистентом директора по футболу Дарио Срны, рассказал, что бразильский хавбек Тайсон покинет клуб по окончании сезона:

«Его контракт заканчивается летом. Нам придется искать замену Тайсону. Он отказался от всех предложений и, вероятно, вернется в Бразилию.

Я не понимаю, почему многие клубы, которые охотились за ним, в том числе «Рома» и «Милан», не попытались подписать его. Спустя 10 лет он решил сделать выбор и завершить свою футбольную карьеру там, где ему нравится».

Тайсон имеет предварительные договоренности с «Интернасьоналем» о возможности возвращения в Бразилию летом.