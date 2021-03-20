Карло НИКОЛИНИ: «Тайсон покинет Шахтер по окончании сезона»

Итальянец работает в «Шахтере» ассистентом директора по футболу Дарио Срны

  • 20.03.2021 20:07
  • 4547 просмотров
  • 15 комментариев
Карло НИКОЛИНИ: «Тайсон покинет Шахтер по окончании сезона»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон

Итальянский специалист Карло Николини, который работает в донецком «Шахтере» ассистентом директора по футболу Дарио Срны, рассказал, что бразильский хавбек Тайсон покинет клуб по окончании сезона:

«Его контракт заканчивается летом. Нам придется искать замену Тайсону. Он отказался от всех предложений и, вероятно, вернется в Бразилию.

Я не понимаю, почему многие клубы, которые охотились за ним, в том числе «Рома» и «Милан», не попытались подписать его. Спустя 10 лет он решил сделать выбор и завершить свою футбольную карьеру там, где ему нравится». 

Тайсон имеет предварительные договоренности с «Интернасьоналем» о возможности возвращения в Бразилию летом.

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(17 голосов)

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Комментарии
    Forever_smart
    online
      Forever_smart, 20.03.2021 21:14
    -1
    WladWest, 20.03.2021 21:06
    Специально для тебя - "Его контракт заканчивается летом... - итальянский специалист Карло Николини.
    Дружище, ты слышишь звон, да не знаешь, где он. Когда контракт ЗАКАНЧИВАЕТСЯ - я в курсе. Речь шла о другом (читай вынимательно ):
    hanter83, 20.03.2021 20:24
    "Реально радовал нас в МЕТАЛЕ и ШАХТЕ,но уже поднадоел конфликтами и нытьем(раньше нужно было его отпускать) он уже давно НЕМОТИВИРОВАН."
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    WladWest
    online
      WladWest, 20.03.2021 21:06
    +1
    Forever_smart, 20.03.2021 20:27
    Как его отпускать, если у него контракт?? Продать - да, если бы захотел играть в Европе. А если начал брыкаться и решил свалить нахаляву - ДОСВИДОС!
    Специально для тебя - "Его контракт заканчивается летом... - итальянский специалист Карло Николини.
    Ссылка
    Brian
    online
      Brian, 20.03.2021 21:04
    -1
    Это хорошая новость. Марлос и Дентиньо тоже не тянут уровень Шахтёра, с ними тоже пора прощаться. Мораеса ещё на сезон можно оставить. Ну и тренера нового подписать который принесёт свежесть команде.
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    adidas777
    online
      adidas777, 20.03.2021 20:54
    -1
    "Я не понимаю, почему многие клубы, которые охотились за ним, в том числе «Рома» и «Милан», не попытались подписать его"
    Кому нужен из серьёзных клубов пристарелый игрок, с характером маленького мальчика?
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    Forever_smart
    online
      Forever_smart, 20.03.2021 20:48
    0
    Forever_smart, 20.03.2021 20:23
    Если Тайсон решил покинуть команду, то разумным решением будет лишить его игровой практики и посадить его на лавку до конца контракта. Скатертью дорога. На его месте пусть наигрывают Соломона.
    А вот и подтверждение моих мыслей
    https://sport.ua/news/529828-ochen-surovoe-nakazanie-tayson-pereveden-v-dub
    l-shahtera
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 20.03.2021 20:47
    -1
    Тайсон - лучший игрок "Шахтера" последних лет. Но он не ураинец а бразилец, и хочет закончить карьеру в родном ему «Интернасьонале». Пєтому нужно поблагодарить человека и отпустить.
    Ссылка
    Forever_smart
    online
      Forever_smart, 20.03.2021 20:45
    0
    Ёкарный Бабай, 20.03.2021 20:28
    Можно брать пример с Баварии, в которой ставят Алабу, хотя тот все равно летом уйдет. Да не бред, какой-то.
    Не надо брать ни с кого пример. Нужно жить своими текущими соображениями и задумываться о завтрашнем дне. А Бавария - это Бавария. Там свои глобальные цели. Нам до их уровня очень далеко.
    Ссылка
    denzellezned
    online
      denzellezned, 20.03.2021 20:41
    +1
    Скільки можна з ним носитись? Від нього вже давно жодної користі, одні проблеми.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 20.03.2021 20:28
    0
    Forever_smart, 20.03.2021 20:23
    Если Тайсон решил покинуть команду, то разумным решением будет лишить его игровой практики и посадить его на лавку до конца контракта. Скатертью дорога. На его месте пусть наигрывают Соломона.
    Можно брать пример с Баварии, в которой ставят Алабу, хотя тот все равно летом уйдет. Да не бред, какой-то.
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 20.03.2021 20:27
    +3
    Это гуд
    Ссылка
    Forever_smart
    online
      Forever_smart, 20.03.2021 20:27
    +2
    hanter83, 20.03.2021 20:24
    Реально радовал нас в МЕТАЛЕ и ШАХТЕ,но уже поднадоел конфликтами и нытьем(раньше нужно было его отпускать) он уже давно НЕМОТИВИРОВАН.
    Как его отпускать, если у него контракт?? Продать - да, если бы захотел играть в Европе. А если начал брыкаться и решил свалить нахаляву - ДОСВИДОС!
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 20.03.2021 20:26
    +1
    Та чого ж ти так рано ?????
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 20.03.2021 20:24
    +6
    Реально радовал нас в МЕТАЛЕ и ШАХТЕ,но уже поднадоел конфликтами и нытьем(раньше нужно было его отпускать) он уже давно НЕМОТИВИРОВАН.
    Ссылка
    Forever_smart
    online
      Forever_smart, 20.03.2021 20:23
    0
    Если Тайсон решил покинуть команду, то разумным решением будет лишить его игровой практики и посадить его на лавку до конца контракта. Скатертью дорога. На его месте пусть наигрывают Соломона.
    Ссылка
    MaD_MoLE ⚒
    online
      MaD_MoLE ⚒, 20.03.2021 20:19
    -4
    Спасибо за многое ему ,ну давно уже пора удачи
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 20.03.2021 20:24
    +6
    Реально радовал нас в МЕТАЛЕ и ШАХТЕ,но уже поднадоел конфликтами и нытьем(раньше нужно было его отпускать) он уже давно НЕМОТИВИРОВАН.
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 20.03.2021 20:27
    +3
    Это гуд
    Ссылка
    Forever_smart
    online
      Forever_smart, 20.03.2021 20:27
    +2
    hanter83, 20.03.2021 20:24
    Реально радовал нас в МЕТАЛЕ и ШАХТЕ,но уже поднадоел конфликтами и нытьем(раньше нужно было его отпускать) он уже давно НЕМОТИВИРОВАН.
    Как его отпускать, если у него контракт?? Продать - да, если бы захотел играть в Европе. А если начал брыкаться и решил свалить нахаляву - ДОСВИДОС!
    Ссылка
    WladWest
    online
      WladWest, 20.03.2021 21:06
    +1
    Forever_smart, 20.03.2021 20:27
    Как его отпускать, если у него контракт?? Продать - да, если бы захотел играть в Европе. А если начал брыкаться и решил свалить нахаляву - ДОСВИДОС!
    Специально для тебя - "Его контракт заканчивается летом... - итальянский специалист Карло Николини.
    Ссылка
    denzellezned
    online
      denzellezned, 20.03.2021 20:41
    +1
    Скільки можна з ним носитись? Від нього вже давно жодної користі, одні проблеми.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 20.03.2021 20:26
    +1
    Та чого ж ти так рано ?????
    Ссылка
    Forever_smart
    online
      Forever_smart, 20.03.2021 20:48
    0
    Forever_smart, 20.03.2021 20:23
    Если Тайсон решил покинуть команду, то разумным решением будет лишить его игровой практики и посадить его на лавку до конца контракта. Скатертью дорога. На его месте пусть наигрывают Соломона.
    А вот и подтверждение моих мыслей
    https://sport.ua/news/529828-ochen-surovoe-nakazanie-tayson-pereveden-v-dub
    l-shahtera
    Ссылка
    Forever_smart
    online
      Forever_smart, 20.03.2021 20:45
    0
    Ёкарный Бабай, 20.03.2021 20:28
    Можно брать пример с Баварии, в которой ставят Алабу, хотя тот все равно летом уйдет. Да не бред, какой-то.
    Не надо брать ни с кого пример. Нужно жить своими текущими соображениями и задумываться о завтрашнем дне. А Бавария - это Бавария. Там свои глобальные цели. Нам до их уровня очень далеко.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 20.03.2021 20:28
    0
    Forever_smart, 20.03.2021 20:23
    Если Тайсон решил покинуть команду, то разумным решением будет лишить его игровой практики и посадить его на лавку до конца контракта. Скатертью дорога. На его месте пусть наигрывают Соломона.
    Можно брать пример с Баварии, в которой ставят Алабу, хотя тот все равно летом уйдет. Да не бред, какой-то.
    Ссылка
    Forever_smart
    online
      Forever_smart, 20.03.2021 20:23
    0
    Если Тайсон решил покинуть команду, то разумным решением будет лишить его игровой практики и посадить его на лавку до конца контракта. Скатертью дорога. На его месте пусть наигрывают Соломона.
    Ссылка
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