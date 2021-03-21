19-й тур
Ингулец
1 : 0
Александрия
21.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Впервые в истории! Ингулец обыграл Александрию в дерби

В матче с минимальным количеством голевых моментов все решил один результативный удар

  • 21.03.2021 15:55
  • 2142 просмотра
  • 5 комментариев
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Впервые в истории! Ингулец обыграл Александрию в дерби
© УПЛ

Воскресную программу 19 тура чемпионата Украины открывало противостояние в Кропивницком, где «Ингулец» встречался с «Александрией». Команда Владимира Шарана продолжает бороться за попадание в еврокубковую зону, занимая седьмую позицию в турнирной таблице. Петровцы подошли к матчу в хорошем настроении: в своих последних матчах «Ингулец» набрал четыре очка, причем в предыдущем туре был обыгран один из конкурентов за сохранение прописки в элитном дивизионе «Минай». К тому же, эта победа стала первой выездной для петровцев в Премьер-лиге.

Дебютное кировоградское дерби, состоявшееся в первом круге, завершилось обилием голов и победой «Александрии со счетом 4:3. Тогда, напомним, хозяева поля в первом тайме забили четыре гола, а после перерыва гости едва не совершили фееричный камбек. Бескомпромиссную борьбу можно было ожидать и от новой дуэли соперников, ведь обе команды нуждаются в наборе очков.

Начало встречи едва не завершилось неприятностью для «Александрии». Бартулович упал в штрафной гостей после контакта с ногой Калюжного, но арбитр нарушения правил не усмотрел и пенальти не поставил. Команды поддерживали интенсивный темп, а вот с созданием голевых ситуаций у оппонентов не складывалось. На поле шла упорная борьба в основном на подступах к штрафным. В середине первого тайма на ударную позицию вышел Запорожец, удар которого в подкате заблокировал Дубра. При этом латвийский центрбек получил травму и только с помощью медиков сумел покинуть пределы поля. Будем надеяться, что повреждение Дубры не окажется слишком серьезным, ведь защитник является очень важным игроком для «Александрии».

По такой безмоментной игре определяющую роль должны были сыграть стандарты. Так и произошло. После навеса со штрафного «Александрии» мяч отскочил к Мирошниченко, который с лёта попал в соперника. А хозяева свой шанс использовали, и сделали это в компенсированное к первому тайму время, когда александрийцы, похоже, мыслями уже были в раздевалке. После навеса со штрафного мяч отскочил к Ковалеву, который навесил точно на голову Ситчинаве, и форвард отправил мяч в ворота.

После перерыва рисунок игры не изменился. Команды поддерживали высокий темп, на поле было много борьбы и минимум острых ситуаций у ворот. Разве что полумоменты: сыгравший на опережение в штрафной Ситало пробил выше ворот после флангового прострела, а Ситчинава неудачно пробил из угла штрафной. После удара Мышенко переправлял мяч в ворота Новиков, но футбольный снаряд прилетел в руки Малышу.

Александрийцам нужно было спасать ситуацию, но перевести игру на половину поля соперников не получалось. Замены тренерского штаба Шарана также не особо повлияли на ход событий. На первой компенсированной минуте ничью мог вырвать Гордиенко, который после отскока из центра штрафной пробил рядом со штангой.

В итоге, абсолютно невыразительная игра в плане созданных голевых моментов завершилась минимальной победой «Ингульца». При этом петровцы уже в третьем поединке оставили свои ворота «сухими» и впервые в УПЛ одержали две победы подряд. В следующем туре, который состоится после паузы в чемпионате, «Александрия» будет принимать «Динамо», а «Ингулец» будет гостить в Мариуполе.

Украинская Премьер-лига. 19-й тур.

«Ингулец» – «Александрия» - 1:0

Ситчинава 45+2

 Шишка, 51, Запорожец, 58, Коваленко, 63, Малыш, 90+1 – Бабогло, 71, Мишенко, 77, Ситало, 80

«Ингулец»: Малыш – Квасный (Синегуб, 84), Салем, Ковалев, Балан – Шишка (Чайковский, 78), Кучеренко – Бартулович (Коваленко, 62), Запорожец (Васин, 84), Козак (Щедрый, 62) – Ситчинава.

«Александрия»: Панькив – Вантух, Бондаренко, (Дубра, 26), Мирошниченко (Мишенко, 66) – Третьяков (Стецьков, 88), Гречишкин, Калюжный (Гордиенко, 66), Лучкевич – Устименко (Новиков, 46) – Ситало.

Арбитр: Владимир Новохатний (Киев).

Стадион: «Зирка» (Кропивницкий).

Удары (в створ): 6 (4) – 6 (1)
Угловые: 5 – 3
Оффсайды: 1 – 2.

ИНГУЛЕЦ-АЛЕКСАНДРИЯ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 21.03.2021 16:36
    0
    Golhrenshtanga, 21.03.2021 16:28
    Да ничего,против условной Албании в Кубке Конференций думаю успешно выступят
    Хмм... хіба що. Але ж, там, якщо дійдуть до групи, знову таки, з'являться умовні Лаціо з Брагою... У новому Кубку Конференцій будуть колишні адепти ЛЄ.
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 21.03.2021 16:28
    +1
    Denmark1107, 21.03.2021 16:20
    Та який там Кубок, шановний? З таким рівнем і відношенням до Перемоги, як учора у Десни і сьогодні Олександрія... Бог ти мій.., таким командам ой, як небезпечно щось отримати з зони єврокубків. Чергова ГАНЬБА для Нашого Футболу. Як на мене, поки не досягнуть рівня, щоб не обісратись ТАМ, нехай набирається досвіду ТУТ.
    Да ничего,против условной Албании в Кубке Конференций думаю успешно выступят
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 21.03.2021 16:20
    +2
    Bismuth, 21.03.2021 15:59
    Сколько там той истории?))
    В следующем сезоне отдадут 6.
    Видать Шаран понял что УЕФА в тумане и сделал ставку на КУ.
    Та який там Кубок, шановний? З таким рівнем і відношенням до Перемоги, як учора у Десни і сьогодні Олександрія... Бог ти мій.., таким командам ой, як небезпечно щось отримати з зони єврокубків. Чергова ГАНЬБА для Нашого Футболу. Як на мене, поки не досягнуть рівня, щоб не обісратись ТАМ, нехай набирається досвіду ТУТ.
    Ссылка
    Игорь Авто
    online
      Игорь Авто, 21.03.2021 16:14
    0
    Bismuth, 21.03.2021 15:59
    Сколько там той истории?))
    В следующем сезоне отдадут 6.
    Видать Шаран понял что УЕФА в тумане и сделал ставку на КУ.
    С такой игрой им вообще не чего не светит. Вообще не интересный футбол, две дворовые команды устроили дерби, есть свои плюсы хорошо выспался
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 21.03.2021 15:59
    0
    Сколько там той истории?))
    В следующем сезоне отдадут 6.
    Видать Шаран понял что УЕФА в тумане и сделал ставку на КУ.
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 21.03.2021 16:20
    +2
    Bismuth, 21.03.2021 15:59
    Сколько там той истории?))
    В следующем сезоне отдадут 6.
    Видать Шаран понял что УЕФА в тумане и сделал ставку на КУ.
    Та який там Кубок, шановний? З таким рівнем і відношенням до Перемоги, як учора у Десни і сьогодні Олександрія... Бог ти мій.., таким командам ой, як небезпечно щось отримати з зони єврокубків. Чергова ГАНЬБА для Нашого Футболу. Як на мене, поки не досягнуть рівня, щоб не обісратись ТАМ, нехай набирається досвіду ТУТ.
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 21.03.2021 16:28
    +1
    Denmark1107, 21.03.2021 16:20
    Та який там Кубок, шановний? З таким рівнем і відношенням до Перемоги, як учора у Десни і сьогодні Олександрія... Бог ти мій.., таким командам ой, як небезпечно щось отримати з зони єврокубків. Чергова ГАНЬБА для Нашого Футболу. Як на мене, поки не досягнуть рівня, щоб не обісратись ТАМ, нехай набирається досвіду ТУТ.
    Да ничего,против условной Албании в Кубке Конференций думаю успешно выступят
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 21.03.2021 16:36
    0
    Golhrenshtanga, 21.03.2021 16:28
    Да ничего,против условной Албании в Кубке Конференций думаю успешно выступят
    Хмм... хіба що. Але ж, там, якщо дійдуть до групи, знову таки, з'являться умовні Лаціо з Брагою... У новому Кубку Конференцій будуть колишні адепти ЛЄ.
    Ссылка
    Игорь Авто
    online
      Игорь Авто, 21.03.2021 16:14
    0
    Bismuth, 21.03.2021 15:59
    Сколько там той истории?))
    В следующем сезоне отдадут 6.
    Видать Шаран понял что УЕФА в тумане и сделал ставку на КУ.
    С такой игрой им вообще не чего не светит. Вообще не интересный футбол, две дворовые команды устроили дерби, есть свои плюсы хорошо выспался
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 21.03.2021 15:59
    0
    Сколько там той истории?))
    В следующем сезоне отдадут 6.
    Видать Шаран понял что УЕФА в тумане и сделал ставку на КУ.
    Ссылка
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