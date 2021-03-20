В воскресенье, 21 марта, в рамках 19-го тура украинской Премьер-Лиги «Ингулец» сыграет со своими географическими соседями, «Александрией». В очередной раз домашний поединок петровчан пройдет в Кропивницком, куда, чтобы добраться, обоим командам нужно преодолеть примерно одинаковое расстояние.

Для «Ингульца» и «Александрии» будущий матч станет третьим по счету очным противостоянием. И пока что явный перевес на стороне более опытных александрийцев. В двух предыдущих кировоградских дерби победу праздновали именно они.

Первое свидание географических соседей на официальном уровне состоялось в 1/16 финала Кубка Украины 30 сентября 2020 года. Тогда подопечные Владимира Шарана одержали очень уверенную победу - 4: 1. Мячи в той встрече забивали Артем Ситало, Евгений Банада, Валерий Лучкевич и Максим Задерака, а в составе «Ингульца» голом отметился Богдан Литвяк.

А 18 октября прошлого года состоялось первое кировоградское дерби и в рамках украинской Премьер-лиги. Как и матч в Кубке, поединок в шестом туре нынешнего первенства, также порадовал множеством голов и завершился со счетом 4:3 в пользу команды Шарана. Первый тайм прошел с явным преимуществом александрийцев, которое воплотилась в голы Василия Грицука, Дениса Устименко, Валерия Бондаренко и Никиты Дудки. В конце тайма Илье Коваленко удалось сократить счет, а после перерыва забивал уже только «Ингулец»: Младен Бартулович и Денис Янаков реализовали по пенальти. Справедливости ради стоит отметить, что с 45-й минуты после удаления Валерия Лучкевича «Александрия» играла в меньшинстве.

С весомой потерей выйдут александрийцы и на матч 19-го тура УПЛ. Их лидер, Кирилл Ковалец, все еще восстанавливается после повреждения голеностопа. Также в противостоянии с соседями не сыграет еще один игрок стартового состава команды, Евгений Банада, который отбывает дисквалификацию.

Впрочем, доказывать свою состоятельность и претензии на успех больше нужно именно команде Сергея Лавриненко. Петровцы продолжают борьбу за выживание и нынче расположились на одиннадцатом месте в турнирной таблице. Свою вторую победу в чемпионате «Ингулец» завоевал как раз в минувшем туре, в Ужгороде, где обыграл «Минай» - 1:0.

«Александрия» также победно провела 18-й тур, дома одолев нынче кризисный «Олимпик», и идет седьмой в УПЛ. Как бы там ни было, матч обещает быть упорным и интригующим - хозяевам нужно брать очки, чтобы покинуть опасную зону. У гостей, в случае победы и неудач конкурентов, есть шанс забраться аж на пятую строчку в турнирной таблице.

Ориентировочные составы:

«Ингулец»: Малыш, Салем, Запорожец, Бартулович, Кучеренко, Шишка, Балан, Щедрый, Ситчинава, Ковалёв, Квасный

«Александрия»: Панькив, Пашаев, Бондаренко, Дубра, Лучкевич, Калюжный, Гречишкин, Вантух, Третьяков, Ситало, Устименко

21 марта, воскресенье