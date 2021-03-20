В воскресенье, 21-го марта, состоится поединок 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся петровский «Ингулец» и «Александрия». Матч пройдет в Кропивницком, на поле стадиона «Зирка», начало в 14:00.

Созданное в начале текущего сезона дерби Кировоградской области на уровне «элиты» украинского футбола впервые покинет пределы КСК «Ника», а команды Сергея Лавриненко и Владимира Шарана сразятся на поле стадиона «Зирка» в Кропивницком. Предстоящий поединок будет нести важное турнирное значение для обеих команд, так как речь будет идти о борьбе за место у потенциальной зоны еврокубков для «Александрии» и продвижение к экватору турнирной таблицы для «Ингульца». При этом, «козаки» больше не выглядят не освоившимся в УПЛ коллективом, поэтому постараются взять реванш за два первых исторических поединка в отношениях данной пары.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Александрия».