Владимир ШАРАН: «Мне очень стыдно перед президентом и болельщиками»

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран прокомментировал поражение от «Ингульца» (0:1) в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.

«Тренерский штаб очень тщательно готовился к этому поединку. Пытались донести нашим игрокам, что это очень серьезный соперник, который отважно играет на футбольном поле, проявляя бойцовские качества и, в первую очередь, не давая играть своему сопернику. По возможности, конечно же, они и сами проводят хорошие атаки, но в основном играют на контратаках.

К большому сожалению, мы проиграли в компоненте борьбы, длинных передач. Я недоволен нашими игроками. После предыдущей победы футболисты подумали, что мы за счет мастерства способны побеждать эту команду. Мне очень стыдно перед президентом и болельщиками за эту игру. За такие матчи должны нести ответственность не только тренерский штаб, но и игроки. Нужно применять санкции, потому что это ни в какие рамки не входит», - сказал Шаран.