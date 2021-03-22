19-й тур
Ингулец
1 : 0
Александрия
21.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Владимир ШАРАН: «Мне очень стыдно перед президентом и болельщиками»

Наставник «Александрии» – о поражении от «Ингульца»

  • 22.03.2021 05:01
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Владимир ШАРАН: «Мне очень стыдно перед президентом и болельщиками»
© ФК Александрия. Владимир Шаран

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран прокомментировал поражение от «Ингульца» (0:1) в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.

«Тренерский штаб очень тщательно готовился к этому поединку. Пытались донести нашим игрокам, что это очень серьезный соперник, который отважно играет на футбольном поле, проявляя бойцовские качества и, в первую очередь, не давая играть своему сопернику. По возможности, конечно же, они и сами проводят хорошие атаки, но в основном играют на контратаках.

К большому сожалению, мы проиграли в компоненте борьбы, длинных передач. Я недоволен нашими игроками. После предыдущей победы футболисты подумали, что мы за счет мастерства способны побеждать эту команду. Мне очень стыдно перед президентом и болельщиками за эту игру. За такие матчи должны нести ответственность не только тренерский штаб, но и игроки. Нужно применять санкции, потому что это ни в какие рамки не входит», - сказал Шаран.

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Источник — Sport.ua

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