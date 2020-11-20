ВИДЕО. Исторический момент. В теннисе впервые применили технологию ВАР

Сегодня на Итоговом турнире АТР в Лондоне случился исторический момент. Впервые в теннисе была применена технология видеоповторов ВАР (не путать с «hawk-eye», которая работает в теннисе уже много лет).
Случилось это во время матча Александр Зверев – Новак Джокович. Немецкий теннисист не был согласен с судьей на вышке, который зафиксировал второе касание корта после укороченного в исполнении Джоковича. Однако повтор подтвердил правоту судьи:
A bit of history at the #NittoATPFinals 🤓— Tennis TV (@TennisTV) November 20, 2020
The first-ever video review to be used in singles at the season-ending finale! pic.twitter.com/IdRiO77jcQ
Матч завершился победой Джоковича 6:3, 7:6 (4).
Источник — Twitter
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