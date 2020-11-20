ВИДЕО. Исторический момент. В теннисе впервые применили технологию ВАР

Случилось это в матче Зверев – Джокович

  • 20.11.2020 20:42
  • 1500 просмотров
  • 6 комментариев
ВИДЕО. Исторический момент. В теннисе впервые применили технологию ВАР

Сегодня на Итоговом турнире АТР в Лондоне случился исторический момент. Впервые в теннисе была применена технология видеоповторов ВАР (не путать с «hawk-eye», которая работает в теннисе уже много лет).

Случилось это во время матча Александр Зверев – Новак Джокович. Немецкий теннисист не был согласен с судьей на вышке, который зафиксировал второе касание корта после укороченного в исполнении Джоковича. Однако повтор подтвердил правоту судьи:

Матч завершился победой Джоковича 6:3, 7:6 (4).

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Источник — Twitter

(9 голосов)

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Комментарии
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 20.11.2020 21:59
    0
    Palych1, 20.11.2020 21:07
    Там как раз вопрос в первом касании, второе без вопросов
    Яке питання, перший дотик в корті, другий за кортом.
    Ссылка
    Palych1
      Palych1, 20.11.2020 21:07
    -2
    Andy Chak, 20.11.2020 20:52
    чесно кажучи другий дотик корту м'ячем не побачив!
    Там как раз вопрос в первом касании, второе без вопросов
    Ссылка
    Владимир Коновалец
    online
      Владимир Коновалец, 20.11.2020 21:06
    +1
    Andy Chak, 20.11.2020 20:52
    чесно кажучи другий дотик корту м'ячем не побачив!
    Ви не можете буди арбітром з тенісу, однозначно... Це не ваше.
    Ссылка
    88serhiiO
    online
      88serhiiO, 20.11.2020 20:55
    +2
    Andy Chak, 20.11.2020 20:52
    чесно кажучи другий дотик корту м'ячем не побачив!
    Ти що, там чітко видно
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 20.11.2020 20:55
    +2
    Andy Chak, 20.11.2020 20:52
    чесно кажучи другий дотик корту м'ячем не побачив!
    Пересмотри тогда. На видео четко видно касание
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 20.11.2020 20:52
    -6
    чесно кажучи другий дотик корту м'ячем не побачив!
    Ссылка
    88serhiiO
    online
      88serhiiO, 20.11.2020 20:55
    +2
    Andy Chak, 20.11.2020 20:52
    чесно кажучи другий дотик корту м'ячем не побачив!
    Ти що, там чітко видно
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 20.11.2020 20:55
    +2
    Andy Chak, 20.11.2020 20:52
    чесно кажучи другий дотик корту м'ячем не побачив!
    Пересмотри тогда. На видео четко видно касание
    Ссылка
    Владимир Коновалец
    online
      Владимир Коновалец, 20.11.2020 21:06
    +1
    Andy Chak, 20.11.2020 20:52
    чесно кажучи другий дотик корту м'ячем не побачив!
    Ви не можете буди арбітром з тенісу, однозначно... Це не ваше.
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 20.11.2020 21:59
    0
    Palych1, 20.11.2020 21:07
    Там как раз вопрос в первом касании, второе без вопросов
    Яке питання, перший дотик в корті, другий за кортом.
    Ссылка
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