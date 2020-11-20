Стали известны все полуфиналисты Итогового турнира ATP

Последним участником стадии плей-офф стал Новак Джокович

  • 20.11.2020 17:48
  • 1506 просмотров
  • 2 комментария
Стали известны все полуфиналисты Итогового турнира ATP
© ATP. Новак Джокович

Серб Новак Джокович стал последним участником полуфинальной стадии на мужском Итоговом турнире, который проходит в Лондоне.
 
В заключительном матче группового этапа 1-й номер посева одолел немца Александра Зверева (5) – 6:3, 7:6(4)
 
Таким образом, полностью образовались пары 1/2 финала, остальные участники плей-офф были известны ранее.
 
Итоговый турнир ATP. Пары 1/2 финала

 Даниил Медведев [4] –  Рафаэль Надаль [2]
 Доминик Тим [3] –  Новак Джокович [1]
 
Полуфинальные матчи состоятся в субботу, 21 ноября.

РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    adidas777
    online
      adidas777, 20.11.2020 18:03
    0
    А комментатор на Сетанта обломался, который жопу в который раз рвёт за кацапских игроков!
    Очень не приятно это слышать, стиль комментария по Сетанта!
    Ладно бы единичный случай, весь финальный турнир так!
    Позорище!
    Ссылка
    Mister Ю
      Mister Ю, 20.11.2020 17:59
    +2
    "Немец" Александр Зверев звучит, мо меньшей мере, странно.
    (?) Не лучше ли было написать: "Александра Зверева из Германии"
    Ссылка
    Mister Ю
      Mister Ю, 20.11.2020 17:59
    +2
    "Немец" Александр Зверев звучит, мо меньшей мере, странно.
    (?) Не лучше ли было написать: "Александра Зверева из Германии"
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 20.11.2020 18:03
    0
    А комментатор на Сетанта обломался, который жопу в который раз рвёт за кацапских игроков!
    Очень не приятно это слышать, стиль комментария по Сетанта!
    Ладно бы единичный случай, весь финальный турнир так!
    Позорище!
    Ссылка
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