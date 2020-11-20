Стали известны все полуфиналисты Итогового турнира ATP

Серб Новак Джокович стал последним участником полуфинальной стадии на мужском Итоговом турнире, который проходит в Лондоне.
В заключительном матче группового этапа 1-й номер посева одолел немца Александра Зверева (5) – 6:3, 7:6(4)
Таким образом, полностью образовались пары 1/2 финала, остальные участники плей-офф были известны ранее.
Итоговый турнир ATP. Пары 1/2 финала
Даниил Медведев [4] – Рафаэль Надаль [2]
Доминик Тим [3] – Новак Джокович [1]
Полуфинальные матчи состоятся в субботу, 21 ноября.
Источник — Sport.ua
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Очень не приятно это слышать, стиль комментария по Сетанта!
Ладно бы единичный случай, весь финальный турнир так!
Позорище!
(?) Не лучше ли было написать: "Александра Зверева из Германии"
(?) Не лучше ли было написать: "Александра Зверева из Германии"
Очень не приятно это слышать, стиль комментария по Сетанта!
Ладно бы единичный случай, весь финальный турнир так!
Позорище!
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