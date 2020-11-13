Итоговый турнир ATP. Расписание и результаты матчей

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей Финала ATP

  • 13.11.2020 11:55
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Итоговый турнир ATP. Расписание и результаты матчей
© ATP. Рафаэль Надаль и Новак Джокович

С 15 по 22 ноября в Лондоне пройдет Итоговый турнир ATP (ATP Finals).

Восемь лучших теннисистов сезона разделены на 2 группы – Токио-1970 и Лондон-2020, в каждой из которых – по 4 теннисиста. В плей-офф выходят первые два места.

Расписание и результаты

Понедельник, 16 ноября

 Новак Джокович –  Диего Шварцман
 Даниил Медведев –  Александр Зверев

Воскресенье, 15 ноября
 
 Доминик Тим – Стефанос Циципас
 Рафаэль Надаль –  Андрей Рублев
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Групповой этап

Группа Токио-1970

Теннисист И В П С О М
 Новак Джокович (1)            
 Даниил Медведев (4)            
 Александр Зверев (5)            
 Диего Шварцман (8)            

И - количество проведенных игр, В - выиграно, П - проиграно, С - разница сетов, О - очки, М - итоговое место.

Группа Лондон-2020

Теннисист И В П С О М
 Рафаэль Надаль (2)            
 Доминик Тим (3)            
 Стефанос Циципас (6)            
Андрей Рублев (7)            

И - количество проведенных игр, В - выиграно, П - проиграно, С - разница сетов, О - очки, М - итоговое место.

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Источник — Sport.ua

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