Итоговый турнир ATP. Расписание и результаты матчей

С 15 по 22 ноября в Лондоне пройдет Итоговый турнир ATP (ATP Finals).
Восемь лучших теннисистов сезона разделены на 2 группы – Токио-1970 и Лондон-2020, в каждой из которых – по 4 теннисиста. В плей-офф выходят первые два места.
Расписание и результаты
Понедельник, 16 ноября
Новак Джокович – Диего Шварцман
Даниил Медведев – Александр Зверев
Воскресенье, 15 ноября
Доминик Тим – Стефанос Циципас
Рафаэль Надаль – Андрей Рублев
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Групповой этап
Группа Токио-1970
|Теннисист
|И
|В
|П
|С
|О
|М
|Новак Джокович (1)
|Даниил Медведев (4)
|Александр Зверев (5)
|Диего Шварцман (8)
И - количество проведенных игр, В - выиграно, П - проиграно, С - разница сетов, О - очки, М - итоговое место.
Группа Лондон-2020
|Теннисист
|И
|В
|П
|С
|О
|М
|Рафаэль Надаль (2)
|Доминик Тим (3)
|Стефанос Циципас (6)
|Андрей Рублев (7)
И - количество проведенных игр, В - выиграно, П - проиграно, С - разница сетов, О - очки, М - итоговое место.
Источник — Sport.ua
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