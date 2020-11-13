Итоговый турнир ATP. Расписание и результаты матчей

С 15 по 22 ноября в Лондоне пройдет Итоговый турнир ATP (ATP Finals).

Восемь лучших теннисистов сезона разделены на 2 группы – Токио-1970 и Лондон-2020, в каждой из которых – по 4 теннисиста. В плей-офф выходят первые два места.

Расписание и результаты

Понедельник, 16 ноября

Новак Джокович – Диего Шварцман

Даниил Медведев – Александр Зверев

Воскресенье, 15 ноября



Доминик Тим – Стефанос Циципас

Рафаэль Надаль – Андрей Рублев

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Групповой этап

Группа Токио-1970

Теннисист И В П С О М Новак Джокович (1) Даниил Медведев (4) Александр Зверев (5) Диего Шварцман (8) И - количество проведенных игр, В - выиграно, П - проиграно, С - разница сетов, О - очки, М - итоговое место.

Группа Лондон-2020