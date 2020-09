Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Судья сбил меня с ритма»

Сегодня Катарина Завацкая в первом раунде Ролан Гаррос в трех сетах проиграла Кики Бертенс. Украинка поделилась впечатлениями от матча с пятой сеяной:

«Очень сложный матч, на самом деле. Думаю, что я хорошо выступила как для первого круга Ролан Гаррос на этом корте и без разминки, с такими непростыми условиями для игры. Я очень хорошо отыграла первый сет, во втором была борьба.

Немножко меня сбил со своего ритма судья: там было неправильное решение по мячу, действительно, был аут при 1:1. Если бы решение было верным, возможно, не так бы все обернулось. Я уже была немножко в эмоциях и не сумела справиться с ними правильно.

Zavatska arguing for the second time about a call today. #RG20 pic.twitter.com/dLWsbO4bqD