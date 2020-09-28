Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Судья сбил меня с ритма»

Сегодня Катарина Завацкая в первом раунде Ролан Гаррос в трех сетах проиграла Кики Бертенс. Украинка поделилась впечатлениями от матча с пятой сеяной:

«Очень сложный матч, на самом деле. Думаю, что я хорошо выступила как для первого круга Ролан Гаррос на этом корте и без разминки, с такими непростыми условиями для игры. Я очень хорошо отыграла первый сет, во втором была борьба.

Немножко меня сбил со своего ритма судья: там было неправильное решение по мячу, действительно, был аут при 1:1. Если бы решение было верным, возможно, не так бы все обернулось. Я уже была немножко в эмоциях и не сумела справиться с ними правильно.

Zavatska arguing for the second time about a call today. #RG20 pic.twitter.com/dLWsbO4bqD — Ashish 🎾🎥 (@tennis_gifs) September 28, 2020

Я вроде бы как и забыла, что произошло, но все равно думала о том, как можно было на грунте показать не тот след. От этого я очень злилась, но старалась продолжать играть. Бертенс тоже начала брать инициативу в свои руки, перестала ошибаться, а я, возможно, стала короче играть, чем в первом сете.

Мне было очень комфортно, я воспользовалась тем, что начала матч очень хорошо. У меня не стопроцентная уверенность в себе сейчас, потому что я не так много матчей выиграла в последнее время. Поэтому я старалась себя завести, чтобы хорошо начать поединок. Я тоже жаловалась на условия, что мне холодно, руки холодные, ракетка деревянная, нет чувства мяча. Я это все забыла и мне действительно подошли эти условия.

Мои укороченные мячи очень хорошо останавливалась на мокром грунте. На сами мячи (турнир перешел в этом году с мячей «Babolat» на «Wilson») я не сильно обращала внимание, потому что, если бы думала еще и об этом, вряд ли бы могла как-то поднять свою уверенность. Они действительно тяжелые, тем более, когда и корты тяжелые. Немного трудно, но мне было все равно, мне кажется».