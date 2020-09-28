Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Судья сбил меня с ритма»

Украинская теннисистка – о поражении от Кики Бертенс

  • 28.09.2020 20:45
  • 1021 просмотр
  • 3 комментария
Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Судья сбил меня с ритма»
© WTA. Катарина Завацкая

Сегодня Катарина Завацкая в первом раунде Ролан Гаррос в трех сетах проиграла Кики Бертенс. Украинка поделилась впечатлениями от матча с пятой сеяной:

«Очень сложный матч, на самом деле. Думаю, что я хорошо выступила как для первого круга Ролан Гаррос на этом корте и без разминки, с такими непростыми условиями для игры. Я очень хорошо отыграла первый сет, во втором была борьба.

Немножко меня сбил со своего ритма судья: там было неправильное решение по мячу, действительно, был аут при 1:1. Если бы решение было верным, возможно, не так бы все обернулось. Я уже была немножко в эмоциях и не сумела справиться с ними правильно.

Я вроде бы как и забыла, что произошло, но все равно думала о том, как можно было на грунте показать не тот след. От этого я очень злилась, но старалась продолжать играть. Бертенс тоже начала брать инициативу в свои руки, перестала ошибаться, а я, возможно, стала короче играть, чем в первом сете.

Мне было очень комфортно, я воспользовалась тем, что начала матч очень хорошо. У меня не стопроцентная уверенность в себе сейчас, потому что я не так много матчей выиграла в последнее время. Поэтому я старалась себя завести, чтобы хорошо начать поединок. Я тоже жаловалась на условия, что мне холодно, руки холодные, ракетка деревянная, нет чувства мяча. Я это все забыла и мне действительно подошли эти условия.

Мои укороченные мячи очень хорошо останавливалась на мокром грунте. На сами мячи (турнир перешел в этом году с мячей «Babolat» на «Wilson») я не сильно обращала внимание, потому что, если бы думала еще и об этом, вряд ли бы могла как-то поднять свою уверенность. Они действительно тяжелые, тем более, когда и корты тяжелые. Немного трудно, но мне было все равно, мне кажется».

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Источник — Большой теннис Украины

(7 голосов)

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Комментарии
    A.V.
      A.V., 28.09.2020 21:12
    +4
    Він не один раз помилявся, а, свідомо, декілька разів присуджував на користь Каки. Забував навіть рахунок міняти, коли програвала очки його грошова симпатія. Зламав гру бидляка. Хоча варто відзначити, що і сама Бертенс сильно додала з 2-го сету.
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    сергей богданов
      сергей богданов, 28.09.2020 21:01
    +4
    Судья реально козлина! Такие моменты девушек могут надломить
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    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 28.09.2020 20:57
    +3
    Аут в два мяча.
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    A.V.
      A.V., 28.09.2020 21:12
    +4
    Він не один раз помилявся, а, свідомо, декілька разів присуджував на користь Каки. Забував навіть рахунок міняти, коли програвала очки його грошова симпатія. Зламав гру бидляка. Хоча варто відзначити, що і сама Бертенс сильно додала з 2-го сету.
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 28.09.2020 21:01
    +4
    Судья реально козлина! Такие моменты девушек могут надломить
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 28.09.2020 20:57
    +3
    Аут в два мяча.
    Ссылка
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