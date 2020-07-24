ATP и WTA отменили все турниры в Китае

ATP и WTA объявили об отмене всех турниров в Китае в текущем сезоне. Причина – пандемия COVID-19.
«Мы очень расстроены, что наши турниры в Китае не состоятся в этом году. К сожалению, это решение влечет за собой и отмену Итогового турнира WTA и чемпионской гонки. Однако мы уважаем решение Китая и надеемся вернуться в следующем сезоне как можно скорее», – сообщил глава WTA Стив Саймон.
Список турниров, который не состоятся:
- турниры ATP 500 в Чэнду и Чжухае
- турнир ATP 500 в Пекине
- Мастерс ATP в Шанхае
- турниры International WTA в Наньчане и Гуанчжоу
- Премьеры WTA в Чжэньчжоу, Ухани и Пекине
- итоговый турнир WTA в Шэньчжэне
- малый итоговый турнир WTA в Чжухае
Напомним, что сезон у женщин должен возобновиться на турнире в Палермо (3 августа), у мужчин – на соревнованиях в Нью-Йорке (24 августа).
The ATP has announced the cancellation of the 2020 China tournament swing.— ATP Tour (@atptour) July 24, 2020
Источник — WTA
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