ATP и WTA отменили все турниры в Китае

ATP и WTA объявили об отмене всех турниров в Китае в текущем сезоне. Причина – пандемия COVID-19.

«Мы очень расстроены, что наши турниры в Китае не состоятся в этом году. К сожалению, это решение влечет за собой и отмену Итогового турнира WTA и чемпионской гонки. Однако мы уважаем решение Китая и надеемся вернуться в следующем сезоне как можно скорее», – сообщил глава WTA Стив Саймон.

Список турниров, который не состоятся:

Напомним, что сезон у женщин должен возобновиться на турнире в Палермо (3 августа), у мужчин – на соревнованиях в Нью-Йорке (24 августа).

The ATP has announced the cancellation of the 2020 China tournament swing.