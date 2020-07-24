ATP и WTA отменили все турниры в Китае

ATP и WTA объявили об отмене всех турниров в Китае в текущем сезоне. Причина – пандемия COVID-19.

«Мы очень расстроены, что наши турниры в Китае не состоятся в этом году. К сожалению, это решение влечет за собой и отмену Итогового турнира WTA и чемпионской гонки. Однако мы уважаем решение Китая и надеемся вернуться в следующем сезоне как можно скорее», – сообщил глава WTA Стив Саймон.

Список турниров, который не состоятся:

турниры ATP 500 в Чэнду и Чжухае

турнир ATP 500 в Пекине

Мастерс ATP в Шанхае

турниры International WTA в Наньчане и Гуанчжоу

Премьеры WTA в Чжэньчжоу, Ухани и Пекине

итоговый турнир WTA в Шэньчжэне

малый итоговый турнир WTA в Чжухае

Напомним, что сезон у женщин должен возобновиться на турнире в Палермо (3 августа), у мужчин – на соревнованиях в Нью-Йорке (24 августа).