ATP и WTA отменили все турниры в Китае

Возобновление теннисного сезона под угрозой

  • 24.07.2020 09:38
  • 86 просмотров
  • 1 комментарий
ATP и WTA отменили все турниры в Китае
© WTA

ATP и WTA объявили об отмене всех турниров в Китае в текущем сезоне. Причина – пандемия COVID-19.

«Мы очень расстроены, что наши турниры в Китае не состоятся в этом году. К сожалению, это решение влечет за собой и отмену Итогового турнира WTA и чемпионской гонки. Однако мы уважаем решение Китая и надеемся вернуться в следующем сезоне как можно скорее», – сообщил глава WTA Стив Саймон.

Список турниров, который не состоятся:

  • турниры ATP 500 в Чэнду и Чжухае
  • турнир ATP 500 в Пекине
  • Мастерс ATP в Шанхае
  • турниры International WTA в Наньчане и Гуанчжоу
  • Премьеры WTA в Чжэньчжоу, Ухани и Пекине
  • итоговый турнир WTA в Шэньчжэне
  • малый итоговый турнир WTA в Чжухае

Напомним, что сезон у женщин должен возобновиться на турнире в Палермо (3 августа), у мужчин – на соревнованиях в Нью-Йорке (24 августа).

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Источник — WTA

(1 голос)

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Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 24.07.2020 09:54
    0
    з тенісом цього року все ясно. Його просто нема. Але чесно кажучи це все дуже дивує, адже це безконтактний вид спорту, а якщо проводити змагання без глядачів, то я взагалі ніяких ризиків не бачу
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 24.07.2020 09:54
    0
    з тенісом цього року все ясно. Його просто нема. Але чесно кажучи це все дуже дивує, адже це безконтактний вид спорту, а якщо проводити змагання без глядачів, то я взагалі ніяких ризиків не бачу
    Ссылка
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