ВИДЕО. «Это мой кумир». Свитолина поздравила Агасси с днем рождения

Сегодня легендарному американскому теннисисту Андре Агасси исполнилось 50 лет.

Вместе с Фелисиано Лопесом, Борисом Беккером и Матсом Виландером Элина Свитолина поздравила 8-кратного победителя турниров Большого шлема с юбилеем и призналась, что Агасси был ее кумиром:

"Andre Agassi is my idol!" @ElinaSvitolina, @feliciano_lopez, @TheBorisBecker and Mats Wilander wish @AndreAgassi a happy 50th birthday! 🎂🎉



