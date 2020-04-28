Свитолина запустила свой кулинарный блог

Первая ракетка Украины Элина Свитолина заявила о том, что запускает свой кулинарный блог о здоровом питании:

«Рада поделиться с вами новым блогом, который я запустила вместе со своими друзьями-кулинарами. Буду давать легкие здоровые рецепты и идеи использования «суперпищи», - написала Свитолина.

Ранее Свитолина заявила, что после завершения карантина правила тенниса могут измениться.