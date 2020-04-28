СВИТОЛИНА: «Возможно, после карантина в теннисе появятся новые правила»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина ответила на вопрос о том, что изменится в теннисе после пандемии коронавируса:

«Мне кажется, немногое. Возможно, добавятся какие-то новые правила. Быть может, болбои больше не будут приносить мячи. Не думаю, что после пандемии будет приветствоваться такой прямой контакт с атлетом.

Возможно, появятся какие-то ограничения и в общении спортсменов со зрителями — например, необходимость строго соблюдать определенную дистанцию. Ходят и такие слухи, что, может быть, какое-то время мы будем играть без зрителей.

Конечно, будет очень печально видеть пустые трибуны, потому что когда играешь на большой арене с полным стадионом, испытываешь невероятные ощущения. Зрители придают силы и мотивируют выступать еще лучше».

Ранее Свитолина назвала возможное объединение ATP и WTA правильным шагом.