Элина СВИТОЛИНА: «Объединение ATP и WTA – правильный шаг»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина высказала свою позицию в вопросе о возможном объединении ATP и WTA.

«В WTA нам практически каждый день сообщают новости о положении дел. У нас проходят собрания, завтра будет большое такое собрание, мы будем обсуждать то предложение по поводу объединения ATP и WTA, которое озвучили Федерер и Надаль.

Думаю, что это правильный шаг для обоих Туров и сейчас правильное время, чтобы это сделать. Потому что в такое трудное время действительно сложно что-то предсказывать, сейчас проходит много обсуждений по поводу турниров, по поводу отмены соревнований. Думаю, что это во многом зависит от стран и очень сложно предположить, что произойдет дальше. Но, я считаю, что в мире тенниса все должны объединиться», – сказала Свитолина в эфире на телеканале «Eurosport».

Напомним, в понедельник Свитолина с матчболов проиграла дебютный матч на виртуальном турнире.