ФОТО. 10 лет назад Невилл поцеловал Скоулза в прямом эфире

Манкунианское дерби в 2010-м запомнилось нестандартным событием

  • 17.04.2020 16:10
  • 1328 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. 10 лет назад Невилл поцеловал Скоулза в прямом эфире
© Twitter

Ровно 10 лет назад, 17 апреля 2010 года, во время манкунианского дерби в рамках Премьер-лиги Гари Невилл поцеловал Пола Скоулза.

Этот матч был очень важен для МЮ, который шел на втором месте и отставал от «Челси» на несколько очков. Скоулз забил победный гол в компенсированное время.

 

 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    common_sense
    online
      common_sense, 17.04.2020 17:23
    0
    для ваты гомоновости это самое сокровенное
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 17.04.2020 17:23
    0
    для ваты гомоновости это самое сокровенное
    Ссылка
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