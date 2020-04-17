ФОТО. 10 лет назад Невилл поцеловал Скоулза в прямом эфире

Ровно 10 лет назад, 17 апреля 2010 года, во время манкунианского дерби в рамках Премьер-лиги Гари Невилл поцеловал Пола Скоулза.

Этот матч был очень важен для МЮ, который шел на втором месте и отставал от «Челси» на несколько очков. Скоулз забил победный гол в компенсированное время.