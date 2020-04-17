ФОТО. 10 лет назад Невилл поцеловал Скоулза в прямом эфире

Ровно 10 лет назад, 17 апреля 2010 года, во время манкунианского дерби в рамках Премьер-лиги Гари Невилл поцеловал Пола Скоулза.
Этот матч был очень важен для МЮ, который шел на втором месте и отставал от «Челси» на несколько очков. Скоулз забил победный гол в компенсированное время.
ON THIS DAY: In 2010, Gary Neville kissed Paul Scholes after his 93rd-minute winner in the Manchester derby.— Squawka Football (@Squawka) April 17, 2020
😘 pic.twitter.com/3aCGWIqQQR
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Источник — Sport.ua
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