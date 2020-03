ВИДЕО. Упс! Пулишич рассмешил соцсети, сделав неудачный финт с мячом

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич хотел удивить публику красивыми финтами с мячом во время футбольного карантина. Для этого он установил видеокамеру и записал видео для Twitter. Однако что-то пошло не так, и теперь в соцсетях смеются над хавбеком синих.

21-летний американец подписал контракт с лондонским клубом в 2019 году, перейдя из дортмундской «Боруссии» за 64 млн евро.

OUCH 😱🤣



Christian Pulisic's first ever TikTok did NOT go to plan 🤭



🎥 TikTok: christianmpulisic pic.twitter.com/zxnxopBjv3