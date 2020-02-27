Ярмоленко сыграл против Тоттенхэма секретный матч впервые после травмы

Целью контрольного матча была проверка физической готовности нескольких игроков

  • 27.02.2020 11:18
  • 2240 просмотров
  • 2 комментария
Ярмоленко сыграл против Тоттенхэма секретный матч впервые после травмы
© Twitter. Андрей Ярмоленко

Лондонский «Вест Хэм» несколько дней назад на своем тренировочном поле сыграл товарищеский матч против «Тоттенхэма».

По данным инсайдеров «молотобойцев», целью контрольного матча был фитнесс-тест, проверка физической готовности нескольких игроков, в частности украинца Андрея Ярмоленко и колумбийца Карлоса Санчеса.

Из-за травмы бедра украинский форвард пропустил уже 13 матчей АПЛ.

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Комментарии
    Александр Купцов
    online
      Александр Купцов, 27.02.2020 11:46
    0
    Дмитрий Борщёв, 27.02.2020 11:43
    Ярмола будет теперь чемпионом секретного чемпионата Англии)
    И основным игроком секретного состава ВестХема ))
    Ссылка
    Дмитрий Борщёв
    online
    Дмитрий Борщёв, 27.02.2020 11:43
    0
    Ярмола будет теперь чемпионом секретного чемпионата Англии)
    Ссылка
    Александр Купцов
    online
      Александр Купцов, 27.02.2020 11:46
    0
    Дмитрий Борщёв, 27.02.2020 11:43
    Ярмола будет теперь чемпионом секретного чемпионата Англии)
    И основным игроком секретного состава ВестХема ))
    Ссылка
    Дмитрий Борщёв
    online
    Дмитрий Борщёв, 27.02.2020 11:43
    0
    Ярмола будет теперь чемпионом секретного чемпионата Англии)
    Ссылка
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