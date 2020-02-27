Ярмоленко сыграл против Тоттенхэма секретный матч впервые после травмы

Лондонский «Вест Хэм» несколько дней назад на своем тренировочном поле сыграл товарищеский матч против «Тоттенхэма».
По данным инсайдеров «молотобойцев», целью контрольного матча был фитнесс-тест, проверка физической готовности нескольких игроков, в частности украинца Андрея Ярмоленко и колумбийца Карлоса Санчеса.
Из-за травмы бедра украинский форвард пропустил уже 13 матчей АПЛ.
Soucek is our for 2-3 weeks and apparently there is a closed door friendly with Spurs today to test out the fitness of a few players like Yarmolenko and Sanchez— ExWHUemployee (@ExWHUemployee) February 25, 2020
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