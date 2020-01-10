Дэвид МОЙЕС: «Ярмоленко сделали еще одну инъекцию в бедро»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес рассказал, о ходе восстановления после травмы украинского вингера Андрея Ярмоленко:
«Андрею сделали еще одну инъекцию в бедро. Сейчас потребуется некоторое время, чтобы увидеть, как прошла эта инъекция. Надеемся, что процесс восстановления не будет слишком долгим».
Андрей Ярмоленко получил травму бедра в конце декабря. Сообщалось, что он должен пропустить 3–4 недели. 30-летний украинец в текущем сезона АПЛ сыграл за «молотобойцев» 15 матчей и забил 3 гола.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Вест Хэм
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.