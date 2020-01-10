Дэвид МОЙЕС: «Ярмоленко сделали еще одну инъекцию в бедро»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес рассказал, о ходе восстановления после травмы украинского вингера Андрея Ярмоленко:

«Андрею сделали еще одну инъекцию в бедро. Сейчас потребуется некоторое время, чтобы увидеть, как прошла эта инъекция. Надеемся, что процесс восстановления не будет слишком долгим».