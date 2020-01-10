Дэвид МОЙЕС: «Ярмоленко сделали еще одну инъекцию в бедро»

Украинский вингер «Вест Хэма» получил травму бедра в конце декабря

  • 10.01.2020 03:19
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Дэвид МОЙЕС: «Ярмоленко сделали еще одну инъекцию в бедро»
© ФК Вест Хэм. Андрей Ярмоленко
Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес рассказал, о ходе восстановления после травмы украинского вингера Андрея Ярмоленко:
 
«Андрею сделали еще одну инъекцию в бедро. Сейчас потребуется некоторое время, чтобы увидеть, как прошла эта инъекция. Надеемся, что процесс восстановления не будет слишком долгим».
 
Андрей Ярмоленко получил травму бедра в конце декабря. Сообщалось, что он должен пропустить  3–4 недели. 30-летний украинец в текущем сезона АПЛ сыграл за «молотобойцев» 15 матчей и забил 3 гола.
 
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Источник — ФК Вест Хэм

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