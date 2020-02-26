ВИДЕО. Крутой финт Месси – лучший момент дня в ЛЧ

Лучшим моментом игрового дня в Лиге чемпионов стал красивейший финт в исполнении нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
Каталонский клуб в матче 1/8 финала ЛЧ против «Наполи» сыграл вничью на поле соперника (1:1).
This Messi turn = Skill of the Day 👌— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 25, 2020
#UCLSOTD | @Mastercard pic.twitter.com/3zt3cQrAam
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Источник — Sport.ua
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