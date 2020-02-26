ВИДЕО. Крутой финт Месси – лучший момент дня в ЛЧ

«Барселона» в матче 1/8 финала против «Наполи» сыграла вничью на выезде

  • 26.02.2020 04:17
  • 928 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Крутой финт Месси – лучший момент дня в ЛЧ
© Twitter. Лионель Месси

Лучшим моментом игрового дня в Лиге чемпионов стал красивейший финт в исполнении нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

Каталонский клуб в матче 1/8 финала ЛЧ против «Наполи» сыграл вничью на поле соперника (1:1).

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    lizerginnn
    lizerginnn, 26.02.2020 05:00
    0
    ну такое. 100500 раз такое делал.
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    lizerginnn
    lizerginnn, 26.02.2020 05:00
    0
    ну такое. 100500 раз такое делал.
    Ссылка
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