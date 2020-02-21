Андрей ЛУНИН: «По-испански говорю уже довольно неплохо»

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин, который сейчас на правах аренды выступает за «Овьедо», рассказал о том, на каком уровне сейчас владеет испанским языком:

«В команде мы общаемся исключительно на испанском языке, поэтому говорю я уже достаточно неплохо. А вот украинский моим партнерам по команде не дается и во все, это очень сложный язык для них».

Ранее «Овьедо» уволил главного тренера Хави Росаду.