Клуб Лунина уволил главного тренера

«Овьедо», клуб второго по значимости дивизиона Испании, принял решение разорвать контракт с главным тренером Хави Росадой. О причинах такого решения не сообщается.

37-летний специалист принял команду, за которую с недавнего времени выступает украинский вратарь Андрей Лунин, в сентябре прошлого года, перейдя из молодежного состава. За это время клуб сыграл 24 матча, в которых набрал всего 28 очков.

Отметим, что после 28 туров в Сегунде «Овьедо» с 29 очками занимает 19-ю позицию, являясь одним из главных кандидатов на вылет.

Ранее Лунин был назван худшим игроком матча «Овьедо» – «Алькоркон».