Клуб Лунина уволил главного тренера

Неужели судьба снова подложила свинью украинскому вратарю?

  • 18.02.2020 19:59
  • 1020 просмотров
  • 2 комментария
Клуб Лунина уволил главного тренера
© ФК Овьедо. Хави Росада

«Овьедо», клуб второго по значимости дивизиона Испании, принял решение разорвать контракт с главным тренером Хави Росадой. О причинах такого решения не сообщается.

37-летний специалист принял команду, за которую с недавнего времени выступает украинский вратарь Андрей Лунин, в сентябре прошлого года, перейдя из молодежного состава. За это время клуб сыграл 24 матча, в которых набрал всего 28 очков.

Отметим, что после 28 туров в Сегунде «Овьедо» с 29 очками занимает 19-ю позицию, являясь одним из главных кандидатов на вылет.

Ранее Лунин был назван худшим игроком матча «Овьедо» – «Алькоркон».

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Источник — ФК Овьедо

(4 голоса)

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Комментарии
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 18.02.2020 20:28
    0
    Защиту купите
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 18.02.2020 20:19
    0
    Никогда такого не было и вот опять (с)
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 18.02.2020 20:28
    0
    Защиту купите
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 18.02.2020 20:19
    0
    Никогда такого не было и вот опять (с)
    Ссылка
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