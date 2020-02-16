Лунин – худший игрок матча Овьедо – Алькоркон

Команда украинского вратаря проиграла 1:2

  • 16.02.2020 20:38
  • 2221 просмотр
  • 7 комментариев
Лунин – худший игрок матча Овьедо – Алькоркон
© ФК Овьедо. Андрей Лунин

Вчера «Овьедо» Андрея Лунина в 28-м туре Сегунды дома проиграл «Алькоркону» 1:2. Украинский вратарь провел на поле все 90 минут.

За это время Лунин совершил четыре сейва, но все они были после ударов из-за пределов штрафной площади. Точность пасов Лунина составила всего 78%.

В итоге Лунин за матч набрал всего 175 очков по оценке InStat и стал худшим игроком матча.

175 очков – это второй худший результат в карьере Лунина. Антирекорд был установлен еще во время его выступлений за «Днепр».

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Источник — zbirna.com

(14 голосов)

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Комментарии
    Константин Троценко
      Константин Троценко, 16.02.2020 21:20
    0
    Какая лавка??? Кто хоть что-то понимает в футболе,должен знать,что вратарям хорошие оценки ставят только тогда когда он весь матч тянет мёртвые мячи, а так почти всегда их оценка одна из худших в команде. Дебильная новость!
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 16.02.2020 21:18
    0
    Петро Штука, 16.02.2020 20:54
    Овєдо - це дуже погна команда,навіть як для сегунди, якшо там на лавку посадять то дуже все печально.
    Что поделаешь? Провалы и неудачи бывают у всех.
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 16.02.2020 21:05
    0
    Совершенно непонятно. Рикошет + вынужденный пенальти. Вводил мяч в игру иногда не точно. Ну и что?
    Ссылка
    Петро Штука
    online
      Петро Штука, 16.02.2020 20:54
    0
    DKTheBest2, 16.02.2020 20:40
    Бывает. Главное что-бы на лавку Лунина из-за одного неудачного матча не посадили.
    Овєдо - це дуже погна команда,навіть як для сегунди, якшо там на лавку посадять то дуже все печально.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 16.02.2020 20:45
    +1
    Начали собак вешать... Сегундисты дёрганые
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    igor-trener
    online
      igor-trener, 16.02.2020 20:44
    +4
    забили с рикошета и пенальти и Лунин худший? бараны!
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    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 16.02.2020 20:40
    +2
    Бывает. Главное что-бы на лавку Лунина из-за одного неудачного матча не посадили.
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    igor-trener
    online
      igor-trener, 16.02.2020 20:44
    +4
    забили с рикошета и пенальти и Лунин худший? бараны!
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 16.02.2020 20:40
    +2
    Бывает. Главное что-бы на лавку Лунина из-за одного неудачного матча не посадили.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 16.02.2020 20:45
    +1
    Начали собак вешать... Сегундисты дёрганые
    Ссылка
    Константин Троценко
      Константин Троценко, 16.02.2020 21:20
    0
    Какая лавка??? Кто хоть что-то понимает в футболе,должен знать,что вратарям хорошие оценки ставят только тогда когда он весь матч тянет мёртвые мячи, а так почти всегда их оценка одна из худших в команде. Дебильная новость!
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 16.02.2020 21:18
    0
    Петро Штука, 16.02.2020 20:54
    Овєдо - це дуже погна команда,навіть як для сегунди, якшо там на лавку посадять то дуже все печально.
    Что поделаешь? Провалы и неудачи бывают у всех.
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 16.02.2020 21:05
    0
    Совершенно непонятно. Рикошет + вынужденный пенальти. Вводил мяч в игру иногда не точно. Ну и что?
    Ссылка
    Петро Штука
    online
      Петро Штука, 16.02.2020 20:54
    0
    DKTheBest2, 16.02.2020 20:40
    Бывает. Главное что-бы на лавку Лунина из-за одного неудачного матча не посадили.
    Овєдо - це дуже погна команда,навіть як для сегунди, якшо там на лавку посадять то дуже все печально.
    Ссылка
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