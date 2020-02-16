Лунин – худший игрок матча Овьедо – Алькоркон

Вчера «Овьедо» Андрея Лунина в 28-м туре Сегунды дома проиграл «Алькоркону» 1:2. Украинский вратарь провел на поле все 90 минут.
За это время Лунин совершил четыре сейва, но все они были после ударов из-за пределов штрафной площади. Точность пасов Лунина составила всего 78%.
В итоге Лунин за матч набрал всего 175 очков по оценке InStat и стал худшим игроком матча.
175 очков – это второй худший результат в карьере Лунина. Антирекорд был установлен еще во время его выступлений за «Днепр».
Источник — zbirna.com
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