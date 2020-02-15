VAR, пенальти и 2 гола. Овьедо Лунина уступил в Сегунде

Команда Лунина потерпела поражение

  • 15.02.2020 21:09
  • 4331 просмотр
  • 4 комментария
VAR, пенальти и 2 гола. Овьедо Лунина уступил в Сегунде
© twitter.com/RealOviedo

В матче Сегунды украинский вратарь Андрей Лунин в 6-й раз кряду вышел в основном составе «Овьедо».

Правда, сегодня это скромной команде не помогло. «Алькоркон» победил со счетом 2:1, а в пассиве Лунина фол, после которого рефери консультировался с VAR и назначил пенальти.

Андрей сделал в матче 4 сейва.

«Овьедо» занимает 19-е место и идет над зоной вылета.

Овьедо - Алькоркон 1:2
Голы: Ортуно, 68 (с пен) - Стоичков, 3, 39 (с пен)

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(18 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Lucky Lucky
    online
      Lucky Lucky, 15.02.2020 21:39
    +1
    odiniznashih, 15.02.2020 21:33
    Авторы, вы хоть смотрите то про что пишете? Или тупо друг у друга передираете?
    Какие пенальти и два гола?
    Было 3 гола, и все забиты с пенальти.
    Как раз на Лунине пеналь был левый, так как игрок до этого уже был вне игры на пол-метра и трогать мяч, а тем более атаковать ворота, не имел права.
    Как они не увидели это по своему ВАРу я не знаю(
    В Сегунде бардак больше чем в Украине.
    Первый гол забит с игры, какой пенальти?
    Ссылка
    ajvanavs
      ajvanavs, 15.02.2020 21:36
    +1
    odiniznashih, 15.02.2020 21:33
    Авторы, вы хоть смотрите то про что пишете? Или тупо друг у друга передираете?
    Какие пенальти и два гола?
    Было 3 гола, и все забиты с пенальти.
    Как раз на Лунине пеналь был левый, так как игрок до этого уже был вне игры на пол-метра и трогать мяч, а тем более атаковать ворота, не имел права.
    Как они не увидели это по своему ВАРу я не знаю(
    В Сегунде бардак больше чем в Украине.
    2 гола - это про Овьедо и Лунина. Они пропустили. Какие 3 гола с пенальти? Первый гол без всякого пенальти был забил.
    Ссылка
    odiniznashih
      odiniznashih, 15.02.2020 21:33
    +3
    Авторы, вы хоть смотрите то про что пишете? Или тупо друг у друга передираете?
    Какие пенальти и два гола?
    Было 3 гола, и все забиты с пенальти.
    Как раз на Лунине пеналь был левый, так как игрок до этого уже был вне игры на пол-метра и трогать мяч, а тем более атаковать ворота, не имел права.
    Как они не увидели это по своему ВАРу я не знаю(
    В Сегунде бардак больше чем в Украине.
    Ссылка
    Sergey Kovaleff
      Sergey Kovaleff, 15.02.2020 21:29
    0
    Это всё бесценный опыт.
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 15.02.2020 21:33
    +3
    Авторы, вы хоть смотрите то про что пишете? Или тупо друг у друга передираете?
    Какие пенальти и два гола?
    Было 3 гола, и все забиты с пенальти.
    Как раз на Лунине пеналь был левый, так как игрок до этого уже был вне игры на пол-метра и трогать мяч, а тем более атаковать ворота, не имел права.
    Как они не увидели это по своему ВАРу я не знаю(
    В Сегунде бардак больше чем в Украине.
    Ссылка
    Lucky Lucky
    online
      Lucky Lucky, 15.02.2020 21:39
    +1
    odiniznashih, 15.02.2020 21:33
    Авторы, вы хоть смотрите то про что пишете? Или тупо друг у друга передираете?
    Какие пенальти и два гола?
    Было 3 гола, и все забиты с пенальти.
    Как раз на Лунине пеналь был левый, так как игрок до этого уже был вне игры на пол-метра и трогать мяч, а тем более атаковать ворота, не имел права.
    Как они не увидели это по своему ВАРу я не знаю(
    В Сегунде бардак больше чем в Украине.
    Первый гол забит с игры, какой пенальти?
    Ссылка
    ajvanavs
      ajvanavs, 15.02.2020 21:36
    +1
    odiniznashih, 15.02.2020 21:33
    Авторы, вы хоть смотрите то про что пишете? Или тупо друг у друга передираете?
    Какие пенальти и два гола?
    Было 3 гола, и все забиты с пенальти.
    Как раз на Лунине пеналь был левый, так как игрок до этого уже был вне игры на пол-метра и трогать мяч, а тем более атаковать ворота, не имел права.
    Как они не увидели это по своему ВАРу я не знаю(
    В Сегунде бардак больше чем в Украине.
    2 гола - это про Овьедо и Лунина. Они пропустили. Какие 3 гола с пенальти? Первый гол без всякого пенальти был забил.
    Ссылка
    Sergey Kovaleff
      Sergey Kovaleff, 15.02.2020 21:29
    0
    Это всё бесценный опыт.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности