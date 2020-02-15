ВИДЕО. Фол Андрея Лунина привел к VAR и пенальти

Команда не лучшим образом начала матч

  • 15.02.2020 20:08
  • 4570 просмотров
  • 4 комментария
ВИДЕО. Фол Андрея Лунина привел к VAR и пенальти
© La Liga

В матче Сегунды между «Овьедо» и «Алькорконом» в основном составе хозяев вышел украинский вратарь Андрей Лунин. Для него это 6-й кряду поединок в основе.

Однако первый тайм сложился для команды неудачно.

«Овьедо» пропустил два гола, а во втором случае гости пробивали пенальти после фола Лунина в спорном эпизоде. Рефери консультировался с VAR.

Отметим, что «Овьедо» находится над зоной вылета.

Смотреть по ссылке с переходом на Youtube. В трансляции нужна 36-я минута матча.

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Источник — Sport.ua

(15 голосов)

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Комментарии
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 15.02.2020 20:53
    0
    Slunkoo, 15.02.2020 20:45
    Lunin poleno tupoje cistij fol....nebudet on vratar mirovoho urovna
    Какой чистый фол?
    Тот игрок был в оффсайте на пол-метра, так что дальше он по правилам вне игры.
    Тогда получается, он может стоять постоянно возле вратаря, ждать передачи?
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 15.02.2020 20:50
    0
    В Испании чудят больше чем в Украине - каждый матч 1-2, а сегодня уже 3 пенальти.
    И не смотрят на то, какое расстояние до руки и кто куда уворачивался.
    Ссылка
    Slunkoo
    online
    Slunkoo, 15.02.2020 20:45
    -4
    Lunin poleno tupoje cistij fol....nebudet on vratar mirovoho urovna
    Ссылка
    pe4onyi
      pe4onyi, 15.02.2020 20:34
    0
    судья клоун...мало того что нап протолкнул мимо ворот и только после этого был контакт...так оно чучело высмотрело точку, но оффа не увидел....идиот
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 15.02.2020 20:53
    0
    Slunkoo, 15.02.2020 20:45
    Lunin poleno tupoje cistij fol....nebudet on vratar mirovoho urovna
    Какой чистый фол?
    Тот игрок был в оффсайте на пол-метра, так что дальше он по правилам вне игры.
    Тогда получается, он может стоять постоянно возле вратаря, ждать передачи?
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 15.02.2020 20:50
    0
    В Испании чудят больше чем в Украине - каждый матч 1-2, а сегодня уже 3 пенальти.
    И не смотрят на то, какое расстояние до руки и кто куда уворачивался.
    Ссылка
    pe4onyi
      pe4onyi, 15.02.2020 20:34
    0
    судья клоун...мало того что нап протолкнул мимо ворот и только после этого был контакт...так оно чучело высмотрело точку, но оффа не увидел....идиот
    Ссылка
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