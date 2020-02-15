ВИДЕО. Фол Андрея Лунина привел к VAR и пенальти

В матче Сегунды между «Овьедо» и «Алькорконом» в основном составе хозяев вышел украинский вратарь Андрей Лунин. Для него это 6-й кряду поединок в основе.
Однако первый тайм сложился для команды неудачно.
«Овьедо» пропустил два гола, а во втором случае гости пробивали пенальти после фола Лунина в спорном эпизоде. Рефери консультировался с VAR.
Отметим, что «Овьедо» находится над зоной вылета.
Смотреть по ссылке с переходом на Youtube. В трансляции нужна 36-я минута матча.
Источник — Sport.ua
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Тот игрок был в оффсайте на пол-метра, так что дальше он по правилам вне игры.
Тогда получается, он может стоять постоянно возле вратаря, ждать передачи?
И не смотрят на то, какое расстояние до руки и кто куда уворачивался.
Тот игрок был в оффсайте на пол-метра, так что дальше он по правилам вне игры.
Тогда получается, он может стоять постоянно возле вратаря, ждать передачи?
И не смотрят на то, какое расстояние до руки и кто куда уворачивался.
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