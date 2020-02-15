ВИДЕО. Фол Андрея Лунина привел к VAR и пенальти

В матче Сегунды между «Овьедо» и «Алькорконом» в основном составе хозяев вышел украинский вратарь Андрей Лунин. Для него это 6-й кряду поединок в основе.

Однако первый тайм сложился для команды неудачно.

«Овьедо» пропустил два гола, а во втором случае гости пробивали пенальти после фола Лунина в спорном эпизоде. Рефери консультировался с VAR.

Отметим, что «Овьедо» находится над зоной вылета.

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