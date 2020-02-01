Свитолина поздравила Кенин с победой в финале Australian Open

Первая ракетка Украины рада за американку и ее отца

  • 01.02.2020 16:53
  • 1012 просмотров
  • 2 комментария
Свитолина поздравила Кенин с победой в финале Australian Open
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина поздравила американку Софию Кенин с победой на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

«Мои огромные поздравления Софии Кенин и ее отцу с таким потрясающим достижением», – написала украинка в твиттере.

Отметим, что Кенин впервые выиграла турнир Большого шлема. Ранее она ни разу не играла даже в четвертьфинале.

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Источник — Twitter

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Комментарии
    Wvc
      Wvc, 01.02.2020 17:45
    -1
    А мы, мабуть, не дочекаємося ніколи, щоб Кенін привітала Світоліну ((
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    rugby1970
      rugby1970, 01.02.2020 17:17
    -1
    Когда саму больше интересуют смуглые парни, чем спорт - остается только поздравлять других
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