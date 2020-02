Свитолина поздравила Кенин с победой в финале Australian Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина поздравила американку Софию Кенин с победой на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

«Мои огромные поздравления Софии Кенин и ее отцу с таким потрясающим достижением», – написала украинка в твиттере.

Отметим, что Кенин впервые выиграла турнир Большого шлема. Ранее она ни разу не играла даже в четвертьфинале.

Huge congratulations to @SofiaKenin and her dad for this amazing achievement 👏🏼👏🏼👏🏼