Свитолина поздравила Кенин с победой в финале Australian Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина поздравила американку Софию Кенин с победой на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
«Мои огромные поздравления Софии Кенин и ее отцу с таким потрясающим достижением», – написала украинка в твиттере.
Отметим, что Кенин впервые выиграла турнир Большого шлема. Ранее она ни разу не играла даже в четвертьфинале.
Huge congratulations to @SofiaKenin and her dad for this amazing achievement 👏🏼👏🏼👏🏼— Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) February 1, 2020
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Источник — Twitter
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