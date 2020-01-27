ФОТО. Кирьос вышел на матч с Надалем в футболке Коби Брайанта

Австралийский теннисист Ник Кирьос почтил память трагически погибшего баскетболиста Коби Брайанта перед матчем четвертого круга Открытого чемпионата Австралии.
24-летний теннисист вышел на поединок против лидера мирового рейтинга Рафаэля Надаля в футболке «Лос-Анджелес Лейкерс» с восьмым номером.
Напомним, Брайант первую половину карьеры играл именно под восьмым номером, позже он сменил его на 24-й.
Коби Брайант вместе со своей дочерью погиб в воскресенье, 26 января, в результате падения вертолета в калифорнийском городе Калабасас.
Kyrgios acaba de saltar a la pista con una camiseta de Kobe Bryant.. Y llorando. pic.twitter.com/XPDEBlYgUi— Diego G. Argota (@Diego21Garcia) January 27, 2020
💔😢 Tribute to Kobe Bryant in Melbourne. #RIPMamba #Legend pic.twitter.com/s3ktMkNLdo— Roland-Garros (@rolandgarros) January 27, 2020
Say 🧀!— #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2020
A quick smile for the cameras before @NickKyrgios & @RafaelNadal kick off proceedings.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/3eyBnCsb1X
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Источник — Sport.ua
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