ФОТО. Кирьос вышел на матч с Надалем в футболке Коби Брайанта

Австралийский теннисист почтил память легендарного баскетболиста

  • 27.01.2020 10:27
  • 2054 просмотра
  • 2 комментария
ФОТО. Кирьос вышел на матч с Надалем в футболке Коби Брайанта
© screenshot
Австралийский теннисист Ник Кирьос почтил память трагически погибшего баскетболиста Коби Брайанта перед матчем четвертого круга Открытого чемпионата Австралии.
 
24-летний теннисист вышел на поединок против лидера мирового рейтинга Рафаэля Надаля в футболке «Лос-Анджелес Лейкерс» с восьмым номером.
 
Напомним, Брайант первую половину карьеры играл именно под восьмым номером, позже он сменил его на 24-й.
 
Коби Брайант вместе со своей дочерью погиб в воскресенье, 26 января, в результате падения вертолета в калифорнийском городе Калабасас.
 
 
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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Олег Молодов
      Олег Молодов, 27.01.2020 10:54
    0
    1 сэт от Надаля очень мощный. Форхенд идеальный! Любо-дорого смотреть... Посмотрим дальше
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 27.01.2020 10:40
    +1
    Матч без шансів для австралійця, тим більше після 5-ти сетів Кірьоса із Хачановим.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 27.01.2020 10:40
    +1
    Матч без шансів для австралійця, тим більше після 5-ти сетів Кірьоса із Хачановим.
    Ссылка
    Олег Молодов
      Олег Молодов, 27.01.2020 10:54
    0
    1 сэт от Надаля очень мощный. Форхенд идеальный! Любо-дорого смотреть... Посмотрим дальше
    Ссылка
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