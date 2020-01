ФОТО. Кирьос вышел на матч с Надалем в футболке Коби Брайанта

24-летний теннисист вышел на поединок против лидера мирового рейтинга Рафаэля Надаля в футболке «Лос-Анджелес Лейкерс» с восьмым номером.

Напомним, Брайант первую половину карьеры играл именно под восьмым номером, позже он сменил его на 24-й.

Коби Брайант вместе со своей дочерью погиб в воскресенье, 26 января, в результате падения вертолета в калифорнийском городе Калабасас.

💔😢 Tribute to Kobe Bryant in Melbourne. #RIPMamba #Legend pic.twitter.com/s3ktMkNLdo

Say 🧀!



A quick smile for the cameras before @NickKyrgios & @RafaelNadal kick off proceedings.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/3eyBnCsb1X