Аделаида. Ястремская на отказе обыграла Кербер

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№24 WTA) продолжает побеждать на хардовом Премьере в Аделаиде.

Во втором круге 19-летняя украина обыграла экс-первую ракетку мира Анжелик Кербер (№18 WTA).

Аделаида. Второй круг

Даяна Ястремская (Украина) – Анжелик Кербер (Германия) – 6:3, 2:0 (отказ)

Начинался матч совсем не радужно. Даяна волновалась, а Кербер взяла первые 7 из 8 очков и имела тройной геймбол после брейка. Но вдруг на корте все поменялось, украинка взяла пять розыгрышей подряд и сравняла счет.

Следующие три гейма теннисистки легко брали свои подачи, но чувствовалось, что сегодня наш день. И хотя у Ястремской несколько раз срезался с ракетки мяч, это не выбило ее из колеи, не помешало перманентно давить на соперницу, разбивая ее защиту.

Кербер была далеко не в лучших кондициях, у нее не получалось наладить контригру. В глухой защите против Ястремской выиграть очень сложно, поэтому она изначально была в проигрышном положении. Более того, у немки не пошла первая подача, она старалась более остро подавать вторую, что привело к четырем двойным ошибкам в первом сете. К слову, у Ястремской их не было совсем.

В шестом гейме украинка оформила еще один брейк, которого хватило для победы в первой партии. В восьмом гейме она имела сетбол на приеме, но все завершилось чуть позже после отыгрыша двойного брейкпоинта соперницы.

Второй сет закончился едва начавшись. После второго гейма, когда Даяна вела 2:0, Кербер попросила вызвать на корт физиотерапевта. Помощь потребовалась ей посреди третьего гейма, а это означало, что проблема была очень серьезная. После консультации с физио немка приняла решение сняться с матча.

.@D_Yastremska progresses to the @AdelaideTennis quarterfinals as Kerber retires at 6-3, 2-0. pic.twitter.com/pAusyMvdxw