Аделаида. Ястремская на отказе обыграла Кербер

Украинка вышла в четвертьфинал, одолев экс-первую ракетку мира

  • 15.01.2020 05:36
  • 1210 просмотров
  • 4 комментария
Аделаида. Ястремская на отказе обыграла Кербер
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№24 WTA) продолжает побеждать на хардовом Премьере в Аделаиде. 
 
Во втором круге 19-летняя украина обыграла экс-первую ракетку мира Анжелик Кербер (№18 WTA).
 
Аделаида. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) – Анжелик Кербер (Германия) – 6:3, 2:0 (отказ)
 
Начинался матч совсем не радужно. Даяна волновалась, а Кербер взяла первые 7 из 8 очков и имела тройной геймбол после брейка. Но вдруг на корте все поменялось, украинка взяла пять розыгрышей подряд и сравняла счет.
 
Следующие три гейма теннисистки легко брали свои подачи, но чувствовалось, что сегодня наш день. И хотя у Ястремской несколько раз срезался с ракетки мяч, это не выбило ее из колеи, не помешало перманентно давить на соперницу, разбивая ее защиту.
 
Кербер была далеко не в лучших кондициях, у нее не получалось наладить контригру. В глухой защите против Ястремской выиграть очень сложно, поэтому она изначально была в проигрышном положении. Более того, у немки не пошла первая подача, она старалась более остро подавать вторую, что привело к четырем двойным ошибкам в первом сете. К слову, у Ястремской их не было совсем.
 
В шестом гейме украинка оформила еще один брейк, которого хватило для победы в первой партии. В восьмом гейме она имела сетбол на приеме, но все завершилось чуть позже после отыгрыша двойного брейкпоинта соперницы.
 
Второй сет закончился едва начавшись. После второго гейма, когда Даяна вела 2:0, Кербер попросила вызвать на корт физиотерапевта. Помощь потребовалась ей посреди третьего гейма, а это означало, что проблема была очень серьезная. После консультации с физио немка приняла решение сняться с матча.
Отметим, что это была восьмая победа Ястремской над теннисисткой из топ-20. С новой недели Даяна может обновить личный рекорд в рейтинге WTA, если Даниэль Коллинз не выйдет в финал турнира в Аделаиде. 
 
В 1/4 финала Ястремская сразится против Донны Векич (№20 WTA) из Хорватии.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Timur24
      Timur24, 15.01.2020 06:09
    0
    Класно грала! Вітаю! (адміни, хто у вас так без грамотно пише заголовки?, де зміст і правильність мислення, и коми поставте, чи напишіть розумніше)
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 15.01.2020 05:55
    +4
    Молодець. Так тримати 👍🏆🇺🇦🇺🇦
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 15.01.2020 05:45
    +2
    Є 21 місто рейтингу. Рекорд!
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    Александр Ад
    online
    Александр Ад, 15.01.2020 05:44
    +5
    Молодець,здорово грала!Шансів у Кербер майже не було.Знялась,щоб не ганьбитеся.Вболіваеємо за всіх нашиз сьогодні!
    Ссылка
    Александр Ад
    online
    Александр Ад, 15.01.2020 05:44
    +5
    Молодець,здорово грала!Шансів у Кербер майже не було.Знялась,щоб не ганьбитеся.Вболіваеємо за всіх нашиз сьогодні!
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 15.01.2020 05:55
    +4
    Молодець. Так тримати 👍🏆🇺🇦🇺🇦
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 15.01.2020 05:45
    +2
    Є 21 місто рейтингу. Рекорд!
    Ссылка
    Timur24
      Timur24, 15.01.2020 06:09
    0
    Класно грала! Вітаю! (адміни, хто у вас так без грамотно пише заголовки?, де зміст і правильність мислення, и коми поставте, чи напишіть розумніше)
    Ссылка
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