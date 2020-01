ВИДЕО. Как Жоао Феликс повздорил с Месси в Суперкубке Испании

Конфликтная ситуация произошла в полуфинале Суперкубка Испании, в котором «Барселона» проиграла «Атлетико» (2:3).

В конце первого тайма полузащитник «Атлетико» Жоао Феликс повздорил с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси. Кроме того, вмешался Луис Суарес.

Перед тем в одном из эпизодов что-то не поделили Жоао Феликс и защитник «Барсы» Жорди Альба, и это, по-видимому, спровоцировало выяснение отношений со стороны Месси. Смотрите видео конфликта.

Messi got tired of being bullied by Ramos for the past 10 years that he's started picking on kids to get his street cred back, this is definitely a mid-life crisis.pic.twitter.com/rXQI9ByQfZ