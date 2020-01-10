ВИДЕО. Как Жоао Феликс повздорил с Месси в Суперкубке Испании

Конфликтная ситуация произошла в полуфинале Суперкубка Испании, в котором «Барселона» проиграла «Атлетико» (2:3).

В конце первого тайма полузащитник «Атлетико» Жоао Феликс повздорил с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси. Кроме того, вмешался Луис Суарес.

Перед тем в одном из эпизодов что-то не поделили Жоао Феликс и защитник «Барсы» Жорди Альба, и это, по-видимому, спровоцировало выяснение отношений со стороны Месси. Смотрите видео конфликта.