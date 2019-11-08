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Состоялась жеребьевка финала Кубка Федерации

Соревнования пройдут в 9 по 10 ноября в Перте

  • 08.11.2019 10:18
  • 690 просмотров
  • 1 комментарий
Состоялась жеребьевка финала Кубка Федерации
© FedCup
Состоялась жеребьевка финала Кубка Федерации, в котором сразятся сборные Австралии и Франции.
 
Расписание
 
Суббота, 9 ноября (начало в 05:00 утра по Киеву)
 
Айла Томлянович – Кристина Младенович
Эшли Барти – Каролин Гарсия
 
Воскресенье, 10 ноября (начало в 05:00 утра по Киеву)
 
Эшли Барти – Кристина Младенович
Айла Томлянович – Каролин Гарсия
Эшли Барти / Саманта Стосур - Каролина Гарсия / Кристина Младенович
 
Отметим, что соревнования состоятся в австралийском городе Перт на хардовых кортах.
 
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    сергей богданов
      сергей богданов, 08.11.2019 10:50
    0
    Австралийки на мой взгляд явные фавориты
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 08.11.2019 10:50
    0
    Австралийки на мой взгляд явные фавориты
    Ссылка
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