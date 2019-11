Состоялась жеребьевка финала Кубка Федерации, в котором сразятся сборные Австралии и Франции.

Расписание

Суббота, 9 ноября (начало в 05:00 утра по Киеву)

Айла Томлянович – Кристина Младенович

Эшли Барти – Каролин Гарсия

Воскресенье, 10 ноября (начало в 05:00 утра по Киеву)

Эшли Барти – Кристина Младенович

Айла Томлянович – Каролин Гарсия

Эшли Барти / Саманта Стосур - Каролина Гарсия / Кристина Младенович

Отметим, что соревнования состоятся в австралийском городе Перт на хардовых кортах.

