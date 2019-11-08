Состоялась жеребьевка финала Кубка Федерации, в котором сразятся сборные Австралии и Франции.
Расписание
Суббота, 9 ноября (начало в 05:00 утра по Киеву)
Айла Томлянович – Кристина Младенович
Эшли Барти – Каролин Гарсия
Воскресенье, 10 ноября (начало в 05:00 утра по Киеву)
Эшли Барти – Кристина Младенович
Айла Томлянович – Каролин Гарсия
Эшли Барти / Саманта Стосур - Каролина Гарсия / Кристина Младенович
Отметим, что соревнования состоятся в австралийском городе Перт на хардовых кортах.
👀 The official draw for the 2019 #FedCupFinal— Fed Cup (@FedCup) 8 листопада 2019 р.
🇦🇺🆚🇫🇷 #FedCup #AUSFRA pic.twitter.com/aBXdOIgzNi
Источник — Sport.ua
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