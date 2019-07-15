Захист Джоковича, тріумф Халеп та юніорський титул Снігур

Вімблдонський турнір, який завершився у неділю пізно ввечері, навряд чи залишив байдужим хоч когось з тенісних уболівальників. Особисто я не пам’ятаю таких гарячих суперечок у обговореннях матчів, в яких не брали участь українські тенісисти. У чоловіків ми, нарешті, побачили аж дві справжні битви титанів. Жінки традиційно вразили своєю сенсаційністю. Дуже допомогла тенісистам погода: два тижні без дощів на Туманному Альбіоні – велика рідкість.

Чоловічий одиночний розряд. Фінал.

Новак Джокович – Роджер Федерер – 7:6(5), 1:6, 7:6(4), 4:6, 13:12(3)

Вімблдон став черговим турніром, де Великі вкотре показали різницю між своєю грою та усім іншим тенісним світом. Знову розчарувала нібито перспективна молодь: Циципас, Шаповалов та Звєрєв-молодший синхронно програли в першому ж колі. Ну добре, грек траву не любить. А двоє інших?

Постійне уповільнення швидкості трав’яних кортів призвело цього року до досить несподіваних результатів у другому ешелоні. До чвертьфіналу з типових подаванів пробився лише Сем Кверрі, який два роки тому заходив навіть на одну стадію далі. Ситуація ж, коли Гвідо Пелья на траві перемагає поспіль Кевіна Андерсона та Мілоша Раоніча, взагалі виглядає анекдотичною. Явно головна справа не в проблемах південноафриканця та канадця. Тим більше, коли у чвертьфіналі аргентинця досить впевнено розбирає такий же грунтовик Баутиста-Агут. Саме Роберто і став тим четвертим, який приєднався до усім відомого тріо у півфіналі.

З Трійки найпростішим шлях до фіналу виявився у першої ракетки світу, Новака Джоковича. Він, хоч і програв за перші п’ять поєдинків один сет Хуберту Хуркачу, виглядав впевнено та спокійно. Півфінал проти Баутисти-Агута ніби переніс нас знову на ґрунт. Довжелезні розіграші з очікуванням помилок суперника – тут шансів у іспанця не було. Хіба що сет виграв, але за це він має скоріш подякувати Новаку. Серб може дозволити собі навіть розконцентрацію на одну партію з суперником, що грає в його стилі, тільки на значно нижчому рівні. Все одно впевнено переможе у п’ятисетовому форматі зустрічі.

А у нижній частині сітки було цікавіше. Рафаель Надаль отримав уже у другому колі в суперники божевільного Ніка Кірьоса, і боротьба була запеклою. Після обміну першими сетами, Рафа дотиснув свого суперника на двох тайбрейках. Я ніколи не вболівав за іспанця, але за справедливістю, талановитий роботяга має перемагати навіть суперталановитого нехлюя. Ця перемога без всяких напоїв ніби надала крил іспанцю, і від Тсонга, а потім Соузи та Кверрі він не залишив каменя на камені.

До Роджера Федерера жереб був доволі прихильним. Він примусив трохи похвилюватися своїх фанів, програвши перший же сет на турнірі ноунейму Харрісу, але далі справа пішла, як по маслу. Навіть несподіванка трав’яного сезону, італієць Берреттіні, спромігся виграти у Роджера лише 5 геймів. Нісікорі у чвертьфіналі спромігся взяти перший сет, але не більше.

Півфінал між Надалем та Федерером видався блискучим! За останні рік-два Рафа значно підтягнув свою подачу, і в цьому компоненті Роджер вже не має такої великої переваги, як раніше. Натомість у самого Федерера весь турнір добре йшла перша подача та не просідав бекхенд. А конкретно у цьому матчі швейцарець здивував порівняно малою кількістю слайсів зліва, змушуючи іспанця справлятися зі швидкістю свого плоского удару.

Перший сет проходив у рівній боротьбі, а ось на тайбрейку Федерер зіграв більш сконцентровано, з рахунку 2:3 вигравши п’ять м’ячів поспіль. Початок другої партії ознаменувався важкими захистами своїх геймів обома тенісистами, після чого Надаль взяв під нуль подачу Федерера. Зворотній брейк тут же зробити не вдалося, тому швейцарець вирішив зекономити сили і віддати сет Рафі: 1:6. Здається, це рішення стало ключовим у зустрічі. Чи то допомогла економія ресурсів, чи то Надаль трохи повірив у слабкість суперника, але у двох наступних сетах Роджер мав помітну перевагу, і взяв їх 6:3, 6:4. Надаль бився, як лев, мав декілька брейкпойнтів та відіграв 4 матчболи, але Федерер у п’ятницю був занадто крутим.

А фінал вийшов взагалі неймовірним! Якщо ігор рівня півфіналу Федерер – Надаль світ не бачив кілька років, то вирішальний матч Джокович – Федерер точно потрапить до переліку найкращих фіналів на Шоломах. П’ять годин незабутньої боротьби! Початок гри для Роджера вийшов ніби віддзеркаленням поєдинку з Надалем. Рівний перший сет, а на вирішальних м’ячах тайбрейка краще зіграв Новак. І тут же несподіваний провал серба у другій партії. Щоправда, це не виглядало запланованим зливом заради економії сил. Та й не в стилі Джоковича таке. Але розвалюватись після невдачі в одному сеті – теж не його. Тому знову рівна боротьба, відіграний на своїй подачі сетбол, і домінація зі старту тайбрейку в третій партії. Багатьом здалося, що тепер у швейцарського суперветерана точно не вистачить сил на конкурентну боротьбу. Не тут-то було! Потужна середина четвертого сету, два поспіль брейки, і 5:2 за Федерером. Тут Джоковичу вдалося взяти одну подачу суперника, і це були його лише перші брейкпойнти за гру! Але на сет Роджер подав під нуль.

П’ята партія продовжувалася рівно дві години, і шальки терезів коливалися то в один, то в інший боки. Спочатку Джокович повів 4:2, але Федерер тут же зробив зворотній брейк. Як відомо, цього року тайбрейк у вирішальних сетах на Вімблдоні розпочинається за рахунку 12:12. І добре, бо раніше ж його не було зовсім. Роджер мав усі шанси не доводити справу до третього таю в матчі, де попередні два він програв. Швейцарець взяв подачу Джоковича, вийшовши уперед 8:7, і мав 40:15 на своїй, але… програв чотири очки поспіль, дозволивши сербу зрівняти рахунок. Федерер ще мав два брейкпойнти за рахунку 11:11, та все ж черговий тайбрейк і впевненість Удава на ньому вже виглядали логічно. Не дуже логічним виглядає той факт, що майже всі статистичні показники вказують на перевагу Федерера (наприклад, на 14 виграних очок більше), а результат на табло – не на його користь. Але це теніс. Великий теніс.

Новак Джокович захистив свій минулорічний титул, і виграв 4 Шоломи з останніх п’яти (загалом – 16). На два більше у Надаля, на 4 – у Федерера. Але тенденція Новака загрозлива для обох його конкурентів. У рейтингу, як і раніше, Джокович лідирує, Надаль другий, Федерер третій. Перші двоє вже гарантували собі участь у Підсумковому турнірі (ніби в присутності там усієї трійки при доброму здоров’ї хтось сумнівався).

Найкращий матч.

Новак Джокович – Роджер Федерер – 7:6(5), 1:6, 7:6(4), 4:6, 13:12(3)

Після півфіналу Федерер – Надаль я був майже впевненим, який матч назву кращим. Фіналістам вдалося майже неможливе – показати ще більш захоплюючу та інтригуючу гру.

Прорив турніру – Гвідо Пелья

Відзначу несподіваний вихід аргентинця у чвертьфінал та його перемоги над потужними та куди більш трав’яними Андерсоном та Раонічем.

Головний невдаха – розділю «перемогу» у цій неприємній номінації між молоддю, що розчарувала. Місця тут посядуть Стефанос Циципас, Денис Шаповалов та Олександр Звєрєв. Їхні вильоти у першому колі – це провал. Особливо, звичайно, для останнього з трійки.

Наступну номінацію – улюбленець фортуни – в сьогоднішньому огляді присудити, вважаю, нікому, тому я заміню її на наступну.

Найкращий гравець другого ешелону – Роберто Баутиста-Агут

Оскільки на Вімблдоні-2019 розрив між найкращою трійкою тенісистів та всіма іншими виявився зовсім вже непристойним, треба відзначити того гравця, який став хоча б номінально четвертим, діставшись півфіналу.

Тепер до жіночих сенсацій.

Жіночій одиночний розряд. Фінал.

Симона Халеп – Серена Вільямс – 6:2, 6:2

Представниці прекрасної статі цього року, хоч і не повторили свої минулорічні дива, коли до чвертьфіналу не пробилася жодна представниця топ-10, але все ж несподіванок подарували багато. Вже у другому колі вилетіла минулорічна переможниця турніру Анжелік Кербер. Причому програла вона «лакі-лузеру» Лорен Девіс. Ще троє фавориток дружно поступилися у четвертому раунді змагань. Ешлі Барті впевнено пройшла перші три кола, а також без проблем взяла стартову партію у грі з Елісон Ріск. Після чого так же впевнено програла їй наступні дві. Петра Квітова за її словами, більше була зосереджена на своїх проблемах з рукою, ніж власне на тенісі. Тому її поразка Йоханні Конті, що останні місяці перебуває «у вогні», не стала дуже сенсаційною. А от як примудрилася Кароліна Плішкова поступитися у надважкому матчі своїй співвітчизниці та тезці Муховій, мабуть, не скаже й вона сама. Двічі невдало подавати на матч на траві зовсім не притаманно королеві ейсів.

З верхньої частини сітки півфіналу досить прогнозовано дісталася Серена Вільямс. Не без пригод, бо у другому колі перший сет американка програла вчорашній юніорці Каї Юван. Чвертьфінал проти Ріск також виявився важким та трисетовим. Все ж Серену на цій стадії чекали. А от інших трьох півфіналісток – ні. Барбора Стрицова здобула вражаючу серію перемог над Бертенс, Мертенс та Контою та вперше у кар’єрі, у 33 роки вийшла до півфіналу ТВШ. На більше сил в неї не вистачило, Серена просто знесла чешку з корту, віддавши тій лише 3 гейми.

Унизу сітки до півфіналу впевнено та несподівано просувалася ґрунтова королева Симона Халеп. На цьому шляху вона програла лише сет своїй співвітчизниці Бузарнеску. А, наприклад, Вікторію Азаренку взагалі не помітила. Протягом турніру Халеп, на жаль для українців, поступово набирала форму.

В цій половині сітки з фавориток турніру знаходилася лише Кароліна Плішкова. А вона, як ми пам’ятаємо, програла Муховій. І цим, можна сказати, привідкрила двері до найкращого результату на Шоломах для нашої Еліни Світоліної. Еліна невдало виступала, починаючи з північноамериканського харду, через травму коліна, а також деякий психологічний розлад. З жеребом на Вімблдоні їй пощастило, але хіба це вперше для неї на ТВШ? Варто згадати лише Австралію.

У першому колі австралійську росіянку Гаврилову Світоліній вдалося здолати без великих проблем. А далі була вже російська росіянка Гаспарян, яка нещодавно перемогла Еліну у Бірмінгемі. І чергові неприємності: 5:7, 1:3. Все? Ні, українка бореться до останнього, робить зворотній брейк, у важкій боротьбі захищає свої подачі. За рахунку 5:5 Гаспарян отримує пошкодження лівої ноги, програє свою подачу та знімається. Везіння? Не без того, але своєю жагою до боротьби Еліна десь заслужила посмішку фортуни.

У третьому колі Світоліна, навпаки, створила проблеми сама собі. Після стартового хвилювання взяла перший сет, а у другому дозволила суперниці повернутися у гру. Знов показала свій характер, зробила брейк при подачі гречанки на сет, мала два матчболи на прийомі, але не реалізувала їх та провалила тайбрейк. Все ж у третьому сеті перевага Еліни була солідною.

Четвертий раунд, Петра Мартіч – і знов посмішка фортуни. У важкій першій партії за рахунку 4:4 словенку потягнула спину. Треба віддати належне Еліні, вона сама заграла здорово, не давши суперниці більше ніяких шансів, програвши з наступних десяти лише 2 гейми. Перший чвертьфінал для українців на Вімблдоні!

Трошки пізніше з’ясувалося, що приємності понеділка на тому не закінчилися. Мухова перемогла Плішкову, витративши за три з лишком години дуже багато сил, та вийшла на Еліну. Чергова тенісистка з серії потужних чешок є небезпечною на траві, але грати їй довелося наступного дня після звитяги над співвітчизницею. Вистачило Мухової на більшу частину першої партії. Подати на сет Еліна вже їй не дозволила, а потім взяла ще два гейми, і партію з ними. Далі перевага Світоліної була очевидною. Хай не вдалося подати на матч при 5:2 у другому сеті, але через два гейми завдання було виконане. Найкращий результат на Шоломах у кар’єрі на непрофільному Вімблдоні, після семи поразок у дев’яти матчах перед турніром! Фантастика, причому не дуже-то й научна.

Дива скінчилися у півфіналі, де Халеп після двох виграних важких стартових геймів влаштувала Еліні справжній розгром: 6:1, 6:3. Світоліна, на відміну від ряду попередніх матчів з румункою, вирішила зіграти другим номером, і дарма. Звісно, багато шансів не було б і за атакуючої гри, але все ж раніше вона приносила Еліні успіх проти Симони. Тим не менше, успіх Світоліної є безсумнівним, вона підіймається на сьомий рядок рейтингу та повертається у Чемпіонську Гонку, посідаючи у ній десяте місце.

А Халеп вийшла до фіналу, де несподівано для багатьох, включаючи букмекерів, рознесла на друзки і Серену. Румунка просто літала над кортом, видаючи дива активного захисту. Вільямс була настільки в шоці від гри Симони, яка витягала буквально все, що почала помилятися у зовсім простих ситуаціях. А Халеп своїми трьома невимушеними за матч встановила історичний рекорд Вімблдону. Четверте місце рейтингу та друге у Чемпіонській Гонці стали також її нагородами за перемогу. Серена ж знову у топ-10, вперше після народження дитини.

Найкращий матч.

Кароліна Мухова – Кароліна Плішкова – 4:6, 7:5, 13:11

Четверте коло, 3 години 19 хвилин. Молодша та менш досвідчена з Каролін створює сенсацію та входить у топ-50. Еліні Світоліній є, за що подякувати Муховій.

Прорив турніру – Корі Гауфф

Тут претенденток вистачало, але я все ж виберу наймолодшу. П’ятнадцятирічна американка з подачею за 190 км/год змогла дістатися аж до четвертого кола, перемігши в першому колі Вінус Вільямс, яка старша на 24 роки! Рибарікову з Херцог теж до прохідних на траві ніяк не віднесеш. З ними Гауфф вдалося впоратися, а поступилася вона тільки чемпіонці – Симоні Халеп.

Головна невдаха – Анжелік Кербер

Німкеня, минулорічна тріумфаторка, програла вже у другому колі Лорен Девіс та покинула першу десятку рейтингу, розмістившись на 13-й позиції.

Улюблениця фортуни – Еліна Світоліна

Других варіантів нема. Вдалий жереб, пошкодження двох суперниць, та ще й подвиг Мухової, який забрав у чешки більшість сил, приводять Еліну до цієї номінації.

Наші.

Еліні Світоліній наші слова подяки за турнір, згадаємо про інших українок.

Катерина Козлова мало того, що програла у першому колі Лорен Девіс, так ще й отримала травму. Як мінімум, турнір у Лозанні Катя вимушена буде пропустити.

Лесі Цуренко не пощастило потрапити одразу у стартовому раунді на майбутню півфіналістку Барбору Стрицову. Тому логічні 3:6, 2:6. Лесі, мабуть, потрібні якісь радикальні рішення щодо своєї гри та тренера, бо крім січневого Брісбена, за півроку нічого хорошого не згадується.

Даяна Ястремська на дебютному для себе дорослому Вімблдоні в основі виступила вдало. Три перемоги над Джорджі, Кенін та Голубіч, вихід до четвертого кола – цілком пристойний результат. Шкода, що не вдалося перемогти Чжан Шуай. А от рівень тенісу Даяни хочеться бачити вищим. У кожному матчі, крім першого, були незрозумілі провали та злети. Поки Ястремській навіть за допомоги Женома з Енен не вдається зачепитися за стабільність. Так, ми знаємо, що остапенко-стайл може навіть принести Шолом. А далі? Тим не менше, я впевнений: Даяна та її команда знають свої вади і будуть намагатися їх позбутися. За рік прогрес Ястремської очевидний, а їй всього 19.

Звичайно, неможливо обійти увагою перемогу 17-річної Дар’ї Снігур на юніорському Вімблдоні. Трав’яний тріумф Даші розпочався ще два тижні тому, на турнірі першої категорії у Рохемптоні. Там вона розгромила у фіналі американку Алексу Ноель 6:1, 6:2. На Вімблдоні Даша не мала серйозних проблем з жодною суперницею, хоча в третьому колі і програла один сет. У півфіналі лише 3 гейми було віддано першому номеру посіву Еммі Наварро, а головний матч довелося грати знову проти Ноель. Американка вела 4:1 у першій партії, 3:0 у другій, але обидві вони закінчилися на користь українки з однаковим рахунком 6:4. Снігур здобула перший юніорський Шолом у кар’єрі, ставши п’ятим представником України, які брали такі ТВШ. Він стане і останнім для Даші, бо ще до турніру вона об’явила про свій остаточний перехід у дорослий теніс.

Цікаве рішення, сподіваюсь, що воно продумане та виважене. Зараз Снігур п’ята в рейтингу юніорів. Чи не краще було б зіграти ще US Open, потім підсумковий юніорський Мастерс, щоб спробувати потрапити до топової трійки та отримати кілька JE на наступний рік? Так доведеться грати квали, і то лише на турнірах, де дозволить рейтинг. Крім того, гра Даші поки занадто дитяча та, я б сказав, олдскульна. Вона має нетипову для сьогодення техніку: так грали дівчата років 30-40 тому. Читати її гру важко, спостерігати за Дашею цікаво. Вона має твердий характер, здатна тримати удар. Але з першою подачею 120-125 км/год та мінімальною потужністю важко на щось серйозне розраховувати у дорослому тенісі. Однієї техніки зараз мало. Ми знаємо, наскільки потужно грають Гауфф, Костюк, Лопатецька, а вони ж усі молодші за Снігур. Коротше кажучи, працювати Даші та її тренеру, відомій колишній тенісистці Ларисі Савченко, є над чим. Вітаємо їх з титулом і побажаємо здоров’я та прийняття правильних рішень для подальших успіхів.

Чоловічий парний розряд. Фінал.

Хуан-Себастьян Кабаль/Роберт Фара – Ніколя Маю/Едуар Роже-Васлен – 6:7(5), 7:6(5), 7:6(6), 6:7(5), 6:3

П’ятигодинний фінал парного турніру, який грали у суботу, ніби задав настрій для одиночного чоловічого. Матч вийшов дуже захоплюючим, з великою кількістю фехтувань біля сітки та влучань м’ячем у різні неприємні для гравців місця. Відома колумбійська пара виграла, як не дивно, лише перший свій мейджор, і очолила світовий рейтинг чоловічих дуетів.

Жіночий парний розряд. Фінал.

Се Шувей/Барбора Стрицова – Габріела Дабровські/Сюй Іфань – 6:2, 6:4

Дівчатам-парницям можна лише поспівчувати. Їхній вирішальний матч мав відбутися ще у суботу, але через довгий парний чоловічий фінал його перенесли на неділю… де свій марафон влаштували Джокович з Федерером. Прийшлося грати пізно ввечері, і більш готовим до цього виявився тайсько-чеський дует. Цікаво, що Стрицова виграла тільки перший парний Шолом у кар’єрі, очоливши світовий рейтинг. Се Шувей, яка грає з цією напарницею тільки з нового року, здобула третій ТВШ та п’яте місце в табелі про ранги.

Мікст. Фінал.

Латіша Чань/Іван Додіг – Олена Остапенко/Роберт Ліндстедт – 6:2, 6:3

У міксті найцікавіша річ сталася не в фіналі, а задовго до нього. Остапенко двічі за турнір при подачі потрапляла м’ячем у голову свого партнера. Відео епізодів обійшли усі спортивні видання світу. Непогана мотивація для шведа грати краще. Хіба що цим можна пояснити вихід цієї нової змішаної пари аж до фіналу змагань та їхні перемоги над давно зіграними дуетами.

Тепер чекаємо початку серпня та північноамериканські хардові турніри, за допомогою яких найкращі тенісисти планети будуть готуватися до останнього мейджору року – US Open.