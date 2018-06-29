Уимблдон. Стаховский сыграет с Соузой, Долгополов сразится с Куэвасом

В Лондоне проходит жеребьевка Уимблдона-2018 в мужском одиночном разряде.

Украинец Сергей Стаховский (АТР 109) в первом раунде сыграет с Жоао Соузой (АТР 47), лидером португальского тенниса.

Стаховский получил «wild card» в основную сетку турнира после победы на «челленджере» в Илкли. Свой лучший результат на Уимблдоне 32-летний украинец показал в сезонах 2013-2014, когда дошел до третьего круга. Год назад Стаховский зачехлил ракетку после второго круга (проиграл Кеи Нисикори).

Александр Долгополов (АТР 63) получил в соперники Пабло Куэваса (АТР 73) из Уругвая.

Долгополов в последний раз выходил на корт еще в первой половине мая, когда на Мастерсе в Риме проиграл в стартовом круге Новаку Джоковичу. Личный рекорд 29-летнего теннисиста на Уимблдоне - третий раунд (2013-2014). В прошлом году Долгополов досрочно закончил матч первого круга на травяном мэйджоре против Роджера Федерера.