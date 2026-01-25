Черноморец перенес возвращение из отпуска
Первое тренировочное занятие переносится
После того как Роман Григорчук в третий раз возглавил одесский «Черноморец», команда должна была выйти из отпуска 24 января. Однако этого не произошло.
Как стало известно Sport.ua, первый рабочий день «моряков» в 2025 году перенесен на воскресенье – 25 января. По какой именно причине было принято решение о переносе – из-за перебоев с электро- или теплоснабжением – пока неизвестно.
Первый рабочий день должен был начаться в 10:30 утра.
«Черноморец» занимает третью строчку в турнирной таблице Первой лиги, отставая на одно очко от «Левого берега». В активе одесситов 38 очков.
