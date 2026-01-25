Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
25 января 2026, 11:46 |
Шевченко выступил с заявлением о работе в УАФ: «И дальше – вместе»

Глава УАФ оценил первые два года работы

Шевченко выступил с заявлением о работе в УАФ: «И дальше – вместе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко подвел итоги первых двух лет пребывания в должности главы УАФ. Функционер обратился к болельщикам.

«Сегодня проходит два года, когда я возглавляю Украинскую ассоциацию футбола.

В течение своей карьеры я прошел все роли – от футболиста до тренера, а ныне – управленца. На каждом этапе уровень ответственности рос. Сейчас он самый высокий. В то же время я чувствую, что нахожусь на своем месте.

Мы работаем на перспективу: сосредотачиваемся на проектах, системно и основательно влияющих на игру и формирующих ее будущее. Мы работаем на стойкий результат. Ее обеспечивает слаженная команда, где каждый специалист отвечает за свое направление и несет за него полную ответственность.

Я благодарен Силам обороны Украины, которые держат фронт и защищают нашу независимость. Благодаря им мы поднимаем наш флаг на поле, имеем возможность играть и развивать футбол. Также благодарен партнерам за поддержку проектов и веру в будущее украинского футбола. Отдельное спасибо команде УАФ за ежедневную, последовательную работу. И дальше – вместе. Слава Украине!» – написал Шевченко.

Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола сборная Украины по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
