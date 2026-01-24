Арбелоа отреагировал на дерзкие слова Моуриньо: «Я слушаю и анализирую»

Главный тренер мадридского Реала Альваро Арбелоа отреагировал на дерзкие слова португальского специалиста Жозе Моуриньо, который высказался о молодых коучах:

«Я удивляюсь, когда вижу коллегу без опыта или с очень небольшой историей работы тренером во главе большого клуба», – сказал Жозе.

На эти слова ответил молодой испанец, недавно возглавивший Реал: «Вы все знаете, что Моуринью для меня означает. Если такой тренер говорит, особенно он, я слушаю и анализирую», – сказал Альваро.

В нынешнем сезоне мадридский Реал занимает второе место турнирной таблицы Ла Лиги, имея в своем активе 48 турнирных баллов после 20 сыгранных матчей.