Арбелоа отреагировал на дерзкие слова Моуриньо: «Я слушаю и анализирую»
Испанец заявил, что очень уважает португальского специалиста
Главный тренер мадридского Реала Альваро Арбелоа отреагировал на дерзкие слова португальского специалиста Жозе Моуриньо, который высказался о молодых коучах:
«Я удивляюсь, когда вижу коллегу без опыта или с очень небольшой историей работы тренером во главе большого клуба», – сказал Жозе.
На эти слова ответил молодой испанец, недавно возглавивший Реал: «Вы все знаете, что Моуринью для меня означает. Если такой тренер говорит, особенно он, я слушаю и анализирую», – сказал Альваро.
В нынешнем сезоне мадридский Реал занимает второе место турнирной таблицы Ла Лиги, имея в своем активе 48 турнирных баллов после 20 сыгранных матчей.
