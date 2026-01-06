Руководство «Челси» уволило с поста главного тренера Энцо Мареску. Заменит итальянца 41-летний английский специалист Лиам Росеньор.

Об отставке Энцо Марески официально сообщили 1 января. Новым наставником клуба стал Лиам Росеньор, до этого возглавлявший французский «Страсбург».

Часть болельщиков возмущена решением руководства клуба уволить Мареску. При нем «Челси» стал победителем Лиги конференций и выиграл клубный чемпионат мира.

Connor Humm: Кто увольняет тренера в гонке за титул?

OB: Это было так неожиданно, ведь он выиграл награду «Тренер месяца» в ноябре.

LDN: Спасибо, Энцо.

LERRY: Энцо Мареска, возможно, и ушел, но если спортивные директора не уйдут вместе с ним, мы снова столкнемся с той же проблемой. «Челси» должны руководить люди, которые хотят, чтобы клуб добился успеха, и вернуться к громким именам, а не к каким-то дурным целям получения прибыли, пока клуб тонет.

Rola: Это ужасная ошибка! Очень-очень ужасная! Мареска не был идеальным, но он заслуживал больше времени.

При этом фаны не знают, чего ожидать от нового тренера. Но некоторые смотрят в будущее с оптимизмом.

𝐕𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨: Он выиграет достойный трофей раньше Артеты. Добавьте это в закладки.

elsdawg: Не могу дождаться, когда его уволят в... марте.

Speedline: Добро пожаловать, мистер. Надеюсь, вы продержитесь больше года.

Waѕiyullah Budye: Добро пожаловать, дружище. Теперь ты часть клуба, так что у меня нет другого выбора, кроме как поддержать тебя.