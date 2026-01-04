Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
04 января 2026, 23:13 | Обновлено 04 января 2026, 23:16
Смена лидера. Аль-Наср упустил первое место в Саудовской Аравии

«Аль-Хиляль» воспользовался ошибкой команды Криштиану Роналду

Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 4 января, прошли матчи 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

«Аль-Хиляль» уверенно обыграл в гостях «Дамак» (2:0) и поднялся на первое место в лиге, воспользовавшись осечкой «Аль-Насра». Автором первого гола в матче стал экс-игрок «Ливерпуля» Дарвин Нуньес.

Разгромную победу в гостях оформил клуб «Аль-Рияд», который разобрал на части «Аль-Кадисию» – 4:0. Один из мячей забил бывший форвард «Аталанты» Матео Ретеги.

«Неом СК» с голом Александра Ляказетта минимально обыграл клуб «Аль-Хазем» – 2:1.

Чемпионат Саудовской Аравии. 13-й тур, 4 января

«Дамак» – «Аль-Хиляль» – 0:2

Голы: Нуньес, 35, Леонардо, 53

«Аль-Кадисия» – «Аль-Рияд» – 0:4

Голы: Киньонес, 1, Нандес, 11, Ретеги, 51 (пен.), Аль-Аммар, 90

«Аль-Хазем» – «Неом СК» – 1:2

Голы: Саюд, 90+5 (пен.) – Ляказетт, 59, Родригес, 88

Турнирная таблица:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Хиляль 12 10 2 0 32 - 12 08.01.26 16:55 Аль-Хиляль - Аль-Хазм04.01.26 Дамак 0:2 Аль-Хиляль31.12.25 Аль-Холуд 1:3 Аль-Хиляль26.12.25 Аль-Хиляль 3:2 Аль-Халидж22.11.25 Аль-Хиляль 2:1 Аль-Фатех07.11.25 Аль-Наджма 2:4 Аль-Хиляль 32
2 Аль-Наср Эр-Рияд 12 10 1 1 37 - 10 08.01.26 19:30 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Кадaсиа02.01.26 Аль-Ахли Джидда 3:2 Аль-Наср Эр-Рияд30.12.25 Аль-Иттифак 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд27.12.25 Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Аль-Ахдуд23.11.25 Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Аль-Халидж08.11.25 Неом 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд 31
3 Аль-Таавун 12 9 1 2 27 - 14 09.01.26 17:05 Аль-Таавун - Аль-Шабаб Эр-Рияд03.01.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Таавун29.12.25 Аль-Таавун 1:0 Аль-Наджма26.12.25 Аль-Холуд 0:2 Аль-Таавун23.11.25 Аль-Таавун 1:1 Неом07.11.25 Аль-Фатех 2:5 Аль-Таавун 28
4 Аль-Ахли Джидда 12 7 4 1 18 - 10 10.01.26 19:30 Аль-Ахдуд - Аль-Ахли Джидда02.01.26 Аль-Ахли Джидда 3:2 Аль-Наср Эр-Рияд30.12.25 Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Фейха26.12.25 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахли Джидда21.11.25 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Кадaсиа08.11.25 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Ахли Джидда 25
5 Аль-Кадaсиа 12 7 3 2 24 - 12 08.01.26 19:30 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Кадaсиа04.01.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Рияд31.12.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:3 Аль-Кадaсиа27.12.25 Аль-Кадaсиа 1:1 Дамак21.11.25 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Кадaсиа06.11.25 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Холуд 24
6 Аль-Иттихад 12 7 2 3 23 - 16 09.01.26 19:30 Аль-Холуд - Аль-Иттихад03.01.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Таавун31.12.25 Неом 1:3 Аль-Иттихад27.12.25 Аль-Иттихад 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд21.11.25 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Рияд08.11.25 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Ахли Джидда 23
7 Неом 12 6 2 4 18 - 19 10.01.26 16:00 Неом - Аль-Фатех04.01.26 Аль-Хазм 1:2 Неом31.12.25 Неом 1:3 Аль-Иттихад25.12.25 Неом 2:1 Аль-Наджма23.11.25 Аль-Таавун 1:1 Неом08.11.25 Неом 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд 20
8 Аль-Иттифак 12 5 4 3 19 - 20 08.01.26 19:30 Аль-Наджма - Аль-Иттифак02.01.26 Аль-Иттифак 2:0 Аль-Ахдуд30.12.25 Аль-Иттифак 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд25.12.25 Аль-Рияд 0:2 Аль-Иттифак22.11.25 Аль-Иттифак 3:2 Аль-Фейха08.11.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Иттифак 19
9 Аль-Халидж 12 4 3 5 26 - 21 09.01.26 15:10 Аль-Халидж - Дамак02.01.26 Аль-Наджма 2:2 Аль-Халидж29.12.25 Аль-Халидж 0:1 Аль-Фатех26.12.25 Аль-Хиляль 3:2 Аль-Халидж23.11.25 Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Аль-Халидж06.11.25 Аль-Хазм 1:4 Аль-Халидж 15
10 Аль-Фатех 12 4 2 6 15 - 22 10.01.26 16:00 Неом - Аль-Фатех03.01.26 Аль-Фатех 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд29.12.25 Аль-Халидж 0:1 Аль-Фатех26.12.25 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахли Джидда22.11.25 Аль-Хиляль 2:1 Аль-Фатех07.11.25 Аль-Фатех 2:5 Аль-Таавун 14
11 Аль-Хазм 12 3 4 5 11 - 17 08.01.26 16:55 Аль-Хиляль - Аль-Хазм04.01.26 Аль-Хазм 1:2 Неом29.12.25 Аль-Рияд 1:2 Аль-Хазм25.12.25 Аль-Фейха 0:0 Аль-Хазм21.11.25 Аль-Холуд 1:2 Аль-Хазм06.11.25 Аль-Хазм 1:4 Аль-Халидж 13
12 Аль-Холуд 12 4 0 8 19 - 22 09.01.26 19:30 Аль-Холуд - Аль-Иттихад03.01.26 Аль-Фейха 0:5 Аль-Холуд31.12.25 Аль-Холуд 1:3 Аль-Хиляль26.12.25 Аль-Холуд 0:2 Аль-Таавун21.11.25 Аль-Холуд 1:2 Аль-Хазм06.11.25 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Холуд 12
13 Аль-Фейха 12 3 3 6 11 - 20 10.01.26 17:00 Аль-Рияд - Аль-Фейха03.01.26 Аль-Фейха 0:5 Аль-Холуд30.12.25 Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Фейха25.12.25 Аль-Фейха 0:0 Аль-Хазм22.11.25 Аль-Иттифак 3:2 Аль-Фейха07.11.25 Аль-Фейха 2:0 Аль-Ахдуд 12
14 Дамак 12 1 6 5 10 - 20 09.01.26 15:10 Аль-Халидж - Дамак04.01.26 Дамак 0:2 Аль-Хиляль30.12.25 Аль-Ахдуд 0:1 Дамак27.12.25 Аль-Кадaсиа 1:1 Дамак22.11.25 Дамак 0:0 Аль-Наджма06.11.25 Аль-Рияд 1:1 Дамак 9
15 Аль-Шабаб Эр-Рияд 12 1 5 6 9 - 18 09.01.26 17:05 Аль-Таавун - Аль-Шабаб Эр-Рияд03.01.26 Аль-Фатех 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд31.12.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:3 Аль-Кадaсиа27.12.25 Аль-Иттихад 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд23.11.25 Аль-Ахдуд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд08.11.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Иттифак 8
16 Аль-Рияд 12 2 2 8 11 - 27 10.01.26 17:00 Аль-Рияд - Аль-Фейха04.01.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Рияд29.12.25 Аль-Рияд 1:2 Аль-Хазм25.12.25 Аль-Рияд 0:2 Аль-Иттифак21.11.25 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Рияд06.11.25 Аль-Рияд 1:1 Дамак 8
17 Аль-Ахдуд 12 1 2 9 9 - 24 10.01.26 19:30 Аль-Ахдуд - Аль-Ахли Джидда02.01.26 Аль-Иттифак 2:0 Аль-Ахдуд30.12.25 Аль-Ахдуд 0:1 Дамак27.12.25 Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Аль-Ахдуд23.11.25 Аль-Ахдуд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд07.11.25 Аль-Фейха 2:0 Аль-Ахдуд 5
18 Аль-Наджма 12 0 2 10 10 - 25 08.01.26 19:30 Аль-Наджма - Аль-Иттифак02.01.26 Аль-Наджма 2:2 Аль-Халидж29.12.25 Аль-Таавун 1:0 Аль-Наджма25.12.25 Неом 2:1 Аль-Наджма22.11.25 Дамак 0:0 Аль-Наджма07.11.25 Аль-Наджма 2:4 Аль-Хиляль 2
Полная таблица

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Амир Саюд (Аль-Хазм).
88’
ГОЛ ! Мяч забил Luciano Rodriguez (Неом).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Ляказетт (Неом).
По теме:
ПСЖ – Париж – 2:1. Забарный привез пенальти в парижском дерби. Видео голов
Желтая и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
Ванат обратился к фанатам после первого гола в 2026 году
чемпионат Саудовской Аравии по футболу Дамак Аль-Хиляль Аль-Кадисия Аль-Рияд пенальти Аль-Хазем Неом СК Матео Ретеги Дарвин Нуньес Александр Ляказетт
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
