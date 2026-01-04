Смена лидера. Аль-Наср упустил первое место в Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» воспользовался ошибкой команды Криштиану Роналду
В воскресенье, 4 января, прошли матчи 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
«Аль-Хиляль» уверенно обыграл в гостях «Дамак» (2:0) и поднялся на первое место в лиге, воспользовавшись осечкой «Аль-Насра». Автором первого гола в матче стал экс-игрок «Ливерпуля» Дарвин Нуньес.
Разгромную победу в гостях оформил клуб «Аль-Рияд», который разобрал на части «Аль-Кадисию» – 4:0. Один из мячей забил бывший форвард «Аталанты» Матео Ретеги.
«Неом СК» с голом Александра Ляказетта минимально обыграл клуб «Аль-Хазем» – 2:1.
Чемпионат Саудовской Аравии. 13-й тур, 4 января
«Дамак» – «Аль-Хиляль» – 0:2
Голы: Нуньес, 35, Леонардо, 53
«Аль-Кадисия» – «Аль-Рияд» – 0:4
Голы: Киньонес, 1, Нандес, 11, Ретеги, 51 (пен.), Аль-Аммар, 90
«Аль-Хазем» – «Неом СК» – 1:2
Голы: Саюд, 90+5 (пен.) – Ляказетт, 59, Родригес, 88
Турнирная таблица:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Хиляль
|12
|10
|2
|0
|32 - 12
|08.01.26 16:55 Аль-Хиляль - Аль-Хазм04.01.26 Дамак 0:2 Аль-Хиляль31.12.25 Аль-Холуд 1:3 Аль-Хиляль26.12.25 Аль-Хиляль 3:2 Аль-Халидж22.11.25 Аль-Хиляль 2:1 Аль-Фатех07.11.25 Аль-Наджма 2:4 Аль-Хиляль
|32
|2
|Аль-Наср Эр-Рияд
|12
|10
|1
|1
|37 - 10
|08.01.26 19:30 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Кадaсиа02.01.26 Аль-Ахли Джидда 3:2 Аль-Наср Эр-Рияд30.12.25 Аль-Иттифак 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд27.12.25 Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Аль-Ахдуд23.11.25 Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Аль-Халидж08.11.25 Неом 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
|31
|3
|Аль-Таавун
|12
|9
|1
|2
|27 - 14
|09.01.26 17:05 Аль-Таавун - Аль-Шабаб Эр-Рияд03.01.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Таавун29.12.25 Аль-Таавун 1:0 Аль-Наджма26.12.25 Аль-Холуд 0:2 Аль-Таавун23.11.25 Аль-Таавун 1:1 Неом07.11.25 Аль-Фатех 2:5 Аль-Таавун
|28
|4
|Аль-Ахли Джидда
|12
|7
|4
|1
|18 - 10
|10.01.26 19:30 Аль-Ахдуд - Аль-Ахли Джидда02.01.26 Аль-Ахли Джидда 3:2 Аль-Наср Эр-Рияд30.12.25 Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Фейха26.12.25 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахли Джидда21.11.25 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Кадaсиа08.11.25 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Ахли Джидда
|25
|5
|Аль-Кадaсиа
|12
|7
|3
|2
|24 - 12
|08.01.26 19:30 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Кадaсиа04.01.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Рияд31.12.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:3 Аль-Кадaсиа27.12.25 Аль-Кадaсиа 1:1 Дамак21.11.25 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Кадaсиа06.11.25 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Холуд
|24
|6
|Аль-Иттихад
|12
|7
|2
|3
|23 - 16
|09.01.26 19:30 Аль-Холуд - Аль-Иттихад03.01.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Таавун31.12.25 Неом 1:3 Аль-Иттихад27.12.25 Аль-Иттихад 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд21.11.25 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Рияд08.11.25 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Ахли Джидда
|23
|7
|Неом
|12
|6
|2
|4
|18 - 19
|10.01.26 16:00 Неом - Аль-Фатех04.01.26 Аль-Хазм 1:2 Неом31.12.25 Неом 1:3 Аль-Иттихад25.12.25 Неом 2:1 Аль-Наджма23.11.25 Аль-Таавун 1:1 Неом08.11.25 Неом 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
|20
|8
|Аль-Иттифак
|12
|5
|4
|3
|19 - 20
|08.01.26 19:30 Аль-Наджма - Аль-Иттифак02.01.26 Аль-Иттифак 2:0 Аль-Ахдуд30.12.25 Аль-Иттифак 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд25.12.25 Аль-Рияд 0:2 Аль-Иттифак22.11.25 Аль-Иттифак 3:2 Аль-Фейха08.11.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Иттифак
|19
|9
|Аль-Халидж
|12
|4
|3
|5
|26 - 21
|09.01.26 15:10 Аль-Халидж - Дамак02.01.26 Аль-Наджма 2:2 Аль-Халидж29.12.25 Аль-Халидж 0:1 Аль-Фатех26.12.25 Аль-Хиляль 3:2 Аль-Халидж23.11.25 Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Аль-Халидж06.11.25 Аль-Хазм 1:4 Аль-Халидж
|15
|10
|Аль-Фатех
|12
|4
|2
|6
|15 - 22
|10.01.26 16:00 Неом - Аль-Фатех03.01.26 Аль-Фатех 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд29.12.25 Аль-Халидж 0:1 Аль-Фатех26.12.25 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахли Джидда22.11.25 Аль-Хиляль 2:1 Аль-Фатех07.11.25 Аль-Фатех 2:5 Аль-Таавун
|14
|11
|Аль-Хазм
|12
|3
|4
|5
|11 - 17
|08.01.26 16:55 Аль-Хиляль - Аль-Хазм04.01.26 Аль-Хазм 1:2 Неом29.12.25 Аль-Рияд 1:2 Аль-Хазм25.12.25 Аль-Фейха 0:0 Аль-Хазм21.11.25 Аль-Холуд 1:2 Аль-Хазм06.11.25 Аль-Хазм 1:4 Аль-Халидж
|13
|12
|Аль-Холуд
|12
|4
|0
|8
|19 - 22
|09.01.26 19:30 Аль-Холуд - Аль-Иттихад03.01.26 Аль-Фейха 0:5 Аль-Холуд31.12.25 Аль-Холуд 1:3 Аль-Хиляль26.12.25 Аль-Холуд 0:2 Аль-Таавун21.11.25 Аль-Холуд 1:2 Аль-Хазм06.11.25 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Холуд
|12
|13
|Аль-Фейха
|12
|3
|3
|6
|11 - 20
|10.01.26 17:00 Аль-Рияд - Аль-Фейха03.01.26 Аль-Фейха 0:5 Аль-Холуд30.12.25 Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Фейха25.12.25 Аль-Фейха 0:0 Аль-Хазм22.11.25 Аль-Иттифак 3:2 Аль-Фейха07.11.25 Аль-Фейха 2:0 Аль-Ахдуд
|12
|14
|Дамак
|12
|1
|6
|5
|10 - 20
|09.01.26 15:10 Аль-Халидж - Дамак04.01.26 Дамак 0:2 Аль-Хиляль30.12.25 Аль-Ахдуд 0:1 Дамак27.12.25 Аль-Кадaсиа 1:1 Дамак22.11.25 Дамак 0:0 Аль-Наджма06.11.25 Аль-Рияд 1:1 Дамак
|9
|15
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|12
|1
|5
|6
|9 - 18
|09.01.26 17:05 Аль-Таавун - Аль-Шабаб Эр-Рияд03.01.26 Аль-Фатех 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд31.12.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:3 Аль-Кадaсиа27.12.25 Аль-Иттихад 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд23.11.25 Аль-Ахдуд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд08.11.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Иттифак
|8
|16
|Аль-Рияд
|12
|2
|2
|8
|11 - 27
|10.01.26 17:00 Аль-Рияд - Аль-Фейха04.01.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Рияд29.12.25 Аль-Рияд 1:2 Аль-Хазм25.12.25 Аль-Рияд 0:2 Аль-Иттифак21.11.25 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Рияд06.11.25 Аль-Рияд 1:1 Дамак
|8
|17
|Аль-Ахдуд
|12
|1
|2
|9
|9 - 24
|10.01.26 19:30 Аль-Ахдуд - Аль-Ахли Джидда02.01.26 Аль-Иттифак 2:0 Аль-Ахдуд30.12.25 Аль-Ахдуд 0:1 Дамак27.12.25 Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Аль-Ахдуд23.11.25 Аль-Ахдуд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд07.11.25 Аль-Фейха 2:0 Аль-Ахдуд
|5
|18
|Аль-Наджма
|12
|0
|2
|10
|10 - 25
|08.01.26 19:30 Аль-Наджма - Аль-Иттифак02.01.26 Аль-Наджма 2:2 Аль-Халидж29.12.25 Аль-Таавун 1:0 Аль-Наджма25.12.25 Неом 2:1 Аль-Наджма22.11.25 Дамак 0:0 Аль-Наджма07.11.25 Аль-Наджма 2:4 Аль-Хиляль
|2
События матча
