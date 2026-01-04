Мбаппе, Талиска и Дюмфрис стали лучшими бомбардирами в своих амплуа
Вспомним топ-10 лучших бомбардиров среди форвардов, полузащитников и защитников
Известный статистический портал Transfermarkt опубликовал рейтинги лучших бомбардиров топ-10 европейских чемпионатов в 2025 году среди форвардов, полузащитников и защитников. Во внимание принимались все клубные турниры и матчи за национальные сборные.
Килиан Мбаппе (Реал, сборная Франции) стал лучшим среди нападающих, забив 66 голов в прошлом году. В топ-3 также вошли Гарри Кейн (60 голов за Баварию и сборную Англии) и Эрлинг Холанд (57 голов за Манчестер Сити и сборную Норвегии).
Нападающие топ-10 европейских чемпионатов с наибольшим количеством голов в 2025 году во всех турнирах (клуб и сборная)
- 66 – Килиан Мбаппе (Реал, сборная Франции)
- 60 – Гарри Кейн (Бавария, сборная Англии)
- 57 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, сборная Норвегии)
- 46 – Виктор Осимхен (Галатасарай, сборная Нигерии)
- 45 – Вангелис Павлидис (Бенфика, сборная Греции)
- 36 – Сэру Гирасси (Боруссия Дортмунд, сборная Гвинеи)
- 34 – Виктор Дьекереш (Арсенал)
- 34 – Лаутаро Мартинес (Интер, сборная Аргентины)
- 32 – Усман Дембеле (ПСЖ, сборная Франции)
- 31 – Роберт Левандовски (Барселона, сборная Польши)
Среди полузащитников наибольшим количеством забитых мячей отличился Талиска из Фенербахче (26). Бразилец обошел в данном рейтинге Сэма Стейна (24 гола за Твенте и Фейенорд) и Исмаэля Сайбари (24 гола за ПСВ и сборную Марокко).
Полузащитники топ-10 европейских чемпионатов с наибольшим количеством голов в 2025 году во всех турнирах (клуб и сборная)
- 26 – Талиска (Фенербахче)
- 24 – Сэм Стейн (Твенте, Фейенорд)
- 24 – Исмаэль Сайбари (ПСВ, сборная Марокко)
- 21 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед, сборная Португалии)
- 21 – Павел Шульц (Виктория, Лион, сборная Чехии)
- 21 – Микель Мерино (Арсенал, сборная Испании)
- 19 – Гус Тиль (ПСВ)
- 19 – Фил Фоден (Манчестер Сити)
- 18 – Эберечи Эзе (Кристалл Пэлас, Арсенал, сборная Англии)
- 17 – Марко Асенсио (Астон Вилла, Фенербахче)
Лучшим бомбардиром среди защитников стал Дензел Дюмфрис (Интер, сборная Нидерландов), в активе которого 13 забитых мячей. На 2 гола меньше забили Захария Эль-Уахди (Генк) и Ашраф Хакими (ПСЖ, сборная Марокко).
Защитники топ-10 европейских чемпионатов с наибольшим количеством голов в 2025 году во всех турнирах (клуб и сборная)
- 13 – Дензел Дюмфрис (Интер, сборная Нидерландов)
- 11 – Захария Эль-Уахди (Генк)
- 11 – Ашраф Хакими (ПСЖ, сборная Марокко)
- 10 – Алехандро Гримальдо (Байер)
- 10 – Николас Отаменди (Бенфика, сборная Аргентины)
- 9 – Нуну Мендеш (ПСЖ)
- 8 – Расмус Кристенсен (Айнтрахт, сборная Дании)
- 8 – Даниэль Муньос (Кристалл Пэлас)
- 8 – Максим Де Куйпер (Брюгге, Брайтон, сборная Бельгии)
- 7 – Давид Крчик (Карвина)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный отечественный наставник дал эксклюзивное интервью сайту Sport.ua
Бразилец был в списках на трансфер