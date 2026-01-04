Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мбаппе, Талиска и Дюмфрис стали лучшими бомбардирами в своих амплуа
Другие новости
04 января 2026, 09:34 | Обновлено 04 января 2026, 10:19
63
0

Мбаппе, Талиска и Дюмфрис стали лучшими бомбардирами в своих амплуа

Вспомним топ-10 лучших бомбардиров среди форвардов, полузащитников и защитников

04 января 2026, 09:34 | Обновлено 04 января 2026, 10:19
63
0
Мбаппе, Талиска и Дюмфрис стали лучшими бомбардирами в своих амплуа
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Известный статистический портал Transfermarkt опубликовал рейтинги лучших бомбардиров топ-10 европейских чемпионатов в 2025 году среди форвардов, полузащитников и защитников. Во внимание принимались все клубные турниры и матчи за национальные сборные.

Килиан Мбаппе (Реал, сборная Франции) стал лучшим среди нападающих, забив 66 голов в прошлом году. В топ-3 также вошли Гарри Кейн (60 голов за Баварию и сборную Англии) и Эрлинг Холанд (57 голов за Манчестер Сити и сборную Норвегии).

Нападающие топ-10 европейских чемпионатов с наибольшим количеством голов в 2025 году во всех турнирах (клуб и сборная)

  • 66 – Килиан Мбаппе (Реал, сборная Франции)
  • 60 – Гарри Кейн (Бавария, сборная Англии)
  • 57 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, сборная Норвегии)
  • 46 – Виктор Осимхен (Галатасарай, сборная Нигерии)
  • 45 – Вангелис Павлидис (Бенфика, сборная Греции)
  • 36 – Сэру Гирасси (Боруссия Дортмунд, сборная Гвинеи)
  • 34 – Виктор Дьекереш (Арсенал)
  • 34 – Лаутаро Мартинес (Интер, сборная Аргентины)
  • 32 – Усман Дембеле (ПСЖ, сборная Франции)
  • 31 – Роберт Левандовски (Барселона, сборная Польши)

Среди полузащитников наибольшим количеством забитых мячей отличился Талиска из Фенербахче (26). Бразилец обошел в данном рейтинге Сэма Стейна (24 гола за Твенте и Фейенорд) и Исмаэля Сайбари (24 гола за ПСВ и сборную Марокко).

Полузащитники топ-10 европейских чемпионатов с наибольшим количеством голов в 2025 году во всех турнирах (клуб и сборная)

  • 26 – Талиска (Фенербахче)
  • 24 – Сэм Стейн (Твенте, Фейенорд)
  • 24 – Исмаэль Сайбари (ПСВ, сборная Марокко)
  • 21 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед, сборная Португалии)
  • 21 – Павел Шульц (Виктория, Лион, сборная Чехии)
  • 21 – Микель Мерино (Арсенал, сборная Испании)
  • 19 – Гус Тиль (ПСВ)
  • 19 – Фил Фоден (Манчестер Сити)
  • 18 – Эберечи Эзе (Кристалл Пэлас, Арсенал, сборная Англии)
  • 17 – Марко Асенсио (Астон Вилла, Фенербахче)

Лучшим бомбардиром среди защитников стал Дензел Дюмфрис (Интер, сборная Нидерландов), в активе которого 13 забитых мячей. На 2 гола меньше забили Захария Эль-Уахди (Генк) и Ашраф Хакими (ПСЖ, сборная Марокко).

Защитники топ-10 европейских чемпионатов с наибольшим количеством голов в 2025 году во всех турнирах (клуб и сборная)

  • 13 – Дензел Дюмфрис (Интер, сборная Нидерландов)
  • 11 – Захария Эль-Уахди (Генк)
  • 11 – Ашраф Хакими (ПСЖ, сборная Марокко)
  • 10 – Алехандро Гримальдо (Байер)
  • 10 – Николас Отаменди (Бенфика, сборная Аргентины)
  • 9 – Нуну Мендеш (ПСЖ)
  • 8 – Расмус Кристенсен (Айнтрахт, сборная Дании)
  • 8 – Даниэль Муньос (Кристалл Пэлас)
  • 8 – Максим Де Куйпер (Брюгге, Брайтон, сборная Бельгии)
  • 7 – Давид Крчик (Карвина)
По теме:
Мбаппе победил в очередном бомбардирском рейтинге 2025 года
Куртуа и Мбаппе попросили Переса навсегда выгнать звезду из клуба
Гвардиола раскрыл, что пошло не так в матче с Сандерлендом
статистика Килиан Мбаппе Гарри Кейн Эрлинг Холанд Андерсон Талиска Дензел Дюмфрис
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Такого в истории чемпионата страны еще не было». Федорчук – о сезоне в УПЛ
Футбол | 04 января 2026, 10:05 0
«Такого в истории чемпионата страны еще не было». Федорчук – о сезоне в УПЛ
«Такого в истории чемпионата страны еще не было». Федорчук – о сезоне в УПЛ

Известный отечественный наставник дал эксклюзивное интервью сайту Sport.ua

Решение нового тренера. Карпаты решили не продавать легионера
Футбол | 03 января 2026, 14:55 8
Решение нового тренера. Карпаты решили не продавать легионера
Решение нового тренера. Карпаты решили не продавать легионера

Бразилец был в списках на трансфер

Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Футбол | 03.01.2026, 19:02
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Стародубцева разгромила перспективную австрийку и вышла в основу Окленда
Теннис | 04.01.2026, 04:29
Стародубцева разгромила перспективную австрийку и вышла в основу Окленда
Стародубцева разгромила перспективную австрийку и вышла в основу Окленда
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
Футбол | 03.01.2026, 20:03
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Деонтей УАЙЛДЕР: «Усик хочет одного, а я – другого, поэтому наш бой...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Усик хочет одного, а я – другого, поэтому наш бой...»
03.01.2026, 06:22
Бокс
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому
02.01.2026, 11:15 28
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ оформил рекордный трансфер
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ оформил рекордный трансфер
03.01.2026, 06:59
Футбол
Американские СМИ: Уайлдер все еще верит в свой удар. С Усиком не сработает
Американские СМИ: Уайлдер все еще верит в свой удар. С Усиком не сработает
03.01.2026, 07:05 7
Бокс
Анонс 18-го тура Серии А: битва за чемпионство продолжается!
Анонс 18-го тура Серии А: битва за чемпионство продолжается!
02.01.2026, 15:37 1
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
03.01.2026, 09:14 4
Бокс
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
02.01.2026, 23:51
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем