Мбаппе, Талиска и Дюмфрис стали лучшими бомбардирами в своих амплуа

Известный статистический портал Transfermarkt опубликовал рейтинги лучших бомбардиров топ-10 европейских чемпионатов в 2025 году среди форвардов, полузащитников и защитников. Во внимание принимались все клубные турниры и матчи за национальные сборные.

Килиан Мбаппе (Реал, сборная Франции) стал лучшим среди нападающих, забив 66 голов в прошлом году. В топ-3 также вошли Гарри Кейн (60 голов за Баварию и сборную Англии) и Эрлинг Холанд (57 голов за Манчестер Сити и сборную Норвегии).

Нападающие топ-10 европейских чемпионатов с наибольшим количеством голов в 2025 году во всех турнирах (клуб и сборная)

66 – Килиан Мбаппе (Реал, сборная Франции)

60 – Гарри Кейн (Бавария, сборная Англии)

57 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, сборная Норвегии)

46 – Виктор Осимхен (Галатасарай, сборная Нигерии)

45 – Вангелис Павлидис (Бенфика, сборная Греции)

36 – Сэру Гирасси (Боруссия Дортмунд, сборная Гвинеи)

34 – Виктор Дьекереш (Арсенал)

34 – Лаутаро Мартинес (Интер, сборная Аргентины)

32 – Усман Дембеле (ПСЖ, сборная Франции)

31 – Роберт Левандовски (Барселона, сборная Польши)

Среди полузащитников наибольшим количеством забитых мячей отличился Талиска из Фенербахче (26). Бразилец обошел в данном рейтинге Сэма Стейна (24 гола за Твенте и Фейенорд) и Исмаэля Сайбари (24 гола за ПСВ и сборную Марокко).

Полузащитники топ-10 европейских чемпионатов с наибольшим количеством голов в 2025 году во всех турнирах (клуб и сборная)

26 – Талиска (Фенербахче)

24 – Сэм Стейн (Твенте, Фейенорд)

24 – Исмаэль Сайбари (ПСВ, сборная Марокко)

21 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед, сборная Португалии)

21 – Павел Шульц (Виктория, Лион, сборная Чехии)

21 – Микель Мерино (Арсенал, сборная Испании)

19 – Гус Тиль (ПСВ)

19 – Фил Фоден (Манчестер Сити)

18 – Эберечи Эзе (Кристалл Пэлас, Арсенал, сборная Англии)

17 – Марко Асенсио (Астон Вилла, Фенербахче)

Лучшим бомбардиром среди защитников стал Дензел Дюмфрис (Интер, сборная Нидерландов), в активе которого 13 забитых мячей. На 2 гола меньше забили Захария Эль-Уахди (Генк) и Ашраф Хакими (ПСЖ, сборная Марокко).

Защитники топ-10 европейских чемпионатов с наибольшим количеством голов в 2025 году во всех турнирах (клуб и сборная)