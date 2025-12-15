ДУЛУБ: «Сложно сказать, чем руководствовался Шахтер при подписании Оба»

Известный тренер Олег Дулуб прокомментировал трансфер Проспера Оба из ЛНЗ в «Шахтер», рассказав о его преимуществах и недостатках.

– Можно ли считать трансфер Оба в донецкий клуб выигрышным для всех сторон сделки: ЛНЗ, «Шахтера» и самого Проспера?

– Наверное, да. Во-первых, ЛНЗ получает за его переход деньги, которые значительно превышают сумму, потраченную клубом на приобретение игрока, плюс экономия на зарплате. То есть это с лихвой покрывает расходы. Во-вторых, «Шахтер» получает качественного игрока в свою обойму. А преимущества этого трансфера для самого Оба очевидны: «Шахтер» – это все-таки другой уровень.

– Я бы еще отметил, что таким образом «Шахтер» ослабляет сейчас своего главного конкурента за первое место в УПЛ. Могли ли донецкие пользоваться именно такой логикой при подписании или для них главным было подписать качественного игрока, чтобы усилить свою линию атаки?

– Сложно сказать, чем именно руководствовался «Шахтер» при подписании Оба. Судя по манере игры, которую он демонстрирует, это футболист больше для контратакующей модели. Проспер хорошо работает на свободном пространстве, достаточно быстрый. А одновременно «Шахтер» всегда играет с позиции силы, через контроль мяча.

То есть насколько Об будет эффективен на ограниченном пространстве в этих узких «коридорах» – это вопрос. Однако свои сильнейшие стороны он демонстрирует именно тогда, когда перед ним достаточно пространства впереди.