Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ДУЛУБ: «Сложно сказать, чем руководствовался Шахтер при подписании Оба»
Украина. Премьер лига
15 декабря 2025, 10:17 |
645
0

ДУЛУБ: «Сложно сказать, чем руководствовался Шахтер при подписании Оба»

Нетипичный трансфер для «Шахтера»

15 декабря 2025, 10:17 |
645
0
ДУЛУБ: «Сложно сказать, чем руководствовался Шахтер при подписании Оба»
ФК Шахтер. Проспер Оба и Сергей Палкин

Известный тренер Олег Дулуб прокомментировал трансфер Проспера Оба из ЛНЗ в «Шахтер», рассказав о его преимуществах и недостатках.

– Можно ли считать трансфер Оба в донецкий клуб выигрышным для всех сторон сделки: ЛНЗ, «Шахтера» и самого Проспера?

– Наверное, да. Во-первых, ЛНЗ получает за его переход деньги, которые значительно превышают сумму, потраченную клубом на приобретение игрока, плюс экономия на зарплате. То есть это с лихвой покрывает расходы. Во-вторых, «Шахтер» получает качественного игрока в свою обойму. А преимущества этого трансфера для самого Оба очевидны: «Шахтер» – это все-таки другой уровень.

– Я бы еще отметил, что таким образом «Шахтер» ослабляет сейчас своего главного конкурента за первое место в УПЛ. Могли ли донецкие пользоваться именно такой логикой при подписании или для них главным было подписать качественного игрока, чтобы усилить свою линию атаки?

– Сложно сказать, чем именно руководствовался «Шахтер» при подписании Оба. Судя по манере игры, которую он демонстрирует, это футболист больше для контратакующей модели. Проспер хорошо работает на свободном пространстве, достаточно быстрый. А одновременно «Шахтер» всегда играет с позиции силы, через контроль мяча.

То есть насколько Об будет эффективен на ограниченном пространстве в этих узких «коридорах» – это вопрос. Однако свои сильнейшие стороны он демонстрирует именно тогда, когда перед ним достаточно пространства впереди.

По теме:
Вингер Руха: «Жаль, что чемпионат уходит на паузу»
Чернигов – Металлург. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Игрок Руха: «Фарт снова вернулся к нам»
Проспер Оба Шахтер Донецк ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ
Иван Чирко Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

90 минут против гранда: что показал Малиновский в матче с Интером
Футбол | 15 декабря 2025, 05:22 0
90 минут против гранда: что показал Малиновский в матче с Интером
90 минут против гранда: что показал Малиновский в матче с Интером

Руслан провел на поле все 90 минут матча

КОСТЮК: «Ноа – армянская команда, но по сути там играют одни легионеры»
Футбол | 15 декабря 2025, 06:14 1
КОСТЮК: «Ноа – армянская команда, но по сути там играют одни легионеры»
КОСТЮК: «Ноа – армянская команда, но по сути там играют одни легионеры»

И.о. главного тренера «Динамо» рассказал о предстоящем матче Лиги конференций

Королева вернулась. Легендарная биатлонистка выиграла гонку КМ после травмы
Биатлон | 14.12.2025, 16:16
Королева вернулась. Легендарная биатлонистка выиграла гонку КМ после травмы
Королева вернулась. Легендарная биатлонистка выиграла гонку КМ после травмы
У Гассиева через семь лет нашли оправдание в позорном поражении от Усика
Бокс | 14.12.2025, 08:52
У Гассиева через семь лет нашли оправдание в позорном поражении от Усика
У Гассиева через семь лет нашли оправдание в позорном поражении от Усика
Лидер-спаситель. Пидручный поднял Украину на семь позиций в эстафете КМ
Биатлон | 14.12.2025, 14:20
Лидер-спаситель. Пидручный поднял Украину на семь позиций в эстафете КМ
Лидер-спаситель. Пидручный поднял Украину на семь позиций в эстафете КМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо
Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо
13.12.2025, 22:24 4
Футбол
9 шайб и овертайм. Сборная Украины сыграла с Румынией
9 шайб и овертайм. Сборная Украины сыграла с Румынией
13.12.2025, 22:05
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании легионера из другого клуба УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании легионера из другого клуба УПЛ
14.12.2025, 12:02 81
Футбол
Турки Аль-Шейх объявил о невероятном бое, который все так долго ждут
Турки Аль-Шейх объявил о невероятном бое, который все так долго ждут
13.12.2025, 22:43 1
Бокс
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
13.12.2025, 09:12 7
Бокс
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
14.12.2025, 09:22 1
Футбол
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
15.12.2025, 06:23 10
Футбол
Определен соперник ПСЖ в финале Межконтинентального кубка 2025
Определен соперник ПСЖ в финале Межконтинентального кубка 2025
13.12.2025, 20:53
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем